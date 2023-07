[公益財団法人東京二期会]

『椿姫』『蝶々夫人』『魔笛』など、名作オペラを全国で公演 東京二期会のヴェルディ『椿姫』7月22日(土) @びわ湖ホールから各地公演がスタート!



公益財団法人東京二期会は、公益財団法人日本オペラ振興会、公益社団法人関西二期会、特定非営利法人関西芸術振興会・関西歌劇団、公益財団法人びわ湖芸術文化財団(滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール)の5団体の正会員と、公益財団法人新国立劇場運営財団の準会員からなる「一般社団法人グランドオペラジャパン(英名:Grand Opera Japan Association)」を新たに発足いたしました。国内オペラ団体の統括団体として、オペラ、声楽の振興と普及により日本国内の文化芸術の発展に寄与することを目的とし、今後さまざまな事業を展開予定です(ホームページ:https://www.opera-g.jp)。





第一弾として、一般社団法人グランドオペラジャパンは「2023グランドオペラフェスティバル in Japan」と題して、2023年7月22日(土)びわ湖ホールで行われる東京二期会主催のヴェルディ『椿姫』を皮切りに、正会員5団体による7演目を15の会場で上演いたします。

なお、これらの公演は文化庁 文化芸術振興費補助金「統括団体による文化芸術需要回復・地域活性化事業(アートキャラバン2)」および「舞台芸術等総合支援事業(キャラバン)」の支援を受けての開催となります。



一般社団法人グランドオペラジャパン発足、第一弾は「2023グランドオペラフェスティバル in Japan」





一般社団法人グランドオペラジャパンは、“芸術は生きる力”をモットーに、オペラや声楽の振興と普及を通して日本国内の文化芸術の発展に寄与することを目的として発足いたしました。「グランドオペラフェスティバル in Japan」をはじめとするさまざま事業をもって、会員の活動を支援するとともに、オペラ、声楽に関する調査研究、オペラ公演環境の整備等を行って参ります。

今回7月末から開催される「2023グランドオペラフェスティバル in Japan」では、東京二期会によるヴェルディの『椿姫』『ドン・カルロ』、藤原歌劇団のプッチーニ『蝶々夫人』『ラ・ボエーム』、関西二期会モーツァルト『魔笛』、ビゼー『カルメン』、関西歌劇団チレア『アドリアーナ・ルクヴルール』の計7演目を披露いたします。会場は北海道から九州・福岡までの全15会場にて公演。誰もが一度は耳にしたことのある有名な作品ばかりを選び、日本各地にてお届けします。この特別な機会にグランドオペラの真髄に触れてみてください。







東京二期会オペラ:ヴェルディ作曲『椿姫』





オペラ『椿姫』は、イタリアの大作曲家ジュゼッペ・ヴェルディを代表する作品のひとつです。数あるオペラの中でも、世界で最も多く上演されている人気の高い演目です。「乾杯の歌」や「ああ、それは彼の人か~花から花へ」など、名曲揃いです。

物語は19世紀のパリが舞台で、社交界の華ヴィオレッタと南フランスから来た貴族の青年アルフレードの、身分の差に苦しむ二人の悲しいラブストーリーが描かれます。当時のパリの社交界をイメージして制作されたオーセンティックな衣裳に、豪華絢爛な舞台、そして、煌びやかなダンサーが登場する社交界シーンなど、見どころも満載。オペラが初めての方でも、最初から最後までお楽しみいただけます!



《スタッフ》

指揮:アレクサンダー・ソディー(滋賀)

アルベルト・ヴェロネージ(富山・鳥取)

再演演出:澤田康子

合唱:二期会合唱団

管弦楽:日本センチュリー交響楽団(滋賀)

東京フィルハーモニー交響楽団(富山・鳥取)

公演詳細サイト:http://www.nikikai.net/lineup/traviata_gof2023/index.html





東京二期会オペラ:ヴェルディ作曲『ドン・カルロ』





『ドン・カルロ』は、『椿姫』と同じくヴェルディを代表するオペラです。16世紀絶対王制時代のスペイン王朝を舞台とした歴史絵巻で、題名役のドン・カルロや、国王フィリッポII世、王妃エリザベッタなど歴史上の人物が、リアルな人間ドラマを繰り広げます。今回は、シュトゥットガルト州立歌劇場との提携公演により、日本初演出となるロッテ・デ・ベアの格調高く、壮大な舞台が実現。欧州第一線で活躍するレオナルド・シーニの指揮にもご期待ください。



《スタッフ》

指揮:レオナルド・シーニ

演出:ロッテ・デ・ベア

合唱:二期会合唱団

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

公演詳細サイト:http://www.nikikai.net/lineup/don_carlo_gof2023/index.html





藤原歌劇団:プッチーニ作曲『蝶々夫人』





1984年の新制作以来、藤原歌劇団が大切に受け継いできた粟國安彦演出の美しいプロダクションによる『蝶々夫人』を八戸、仙台、前橋の3箇所で公演します。タイトルロールの蝶々さんには、日生劇場や各地公演でも同役を演じ高い評価を得ているソプラノの伊藤晴、ピンカートンには当団のプリモテノール澤崎一了が出演。指揮には、プッチーニを得意とする日本の巨匠・星出 豊が登場します。藤原歌劇団が39年間大切にしてきた『蝶々夫人』をどうぞお楽しみに!



《スタッフ》

指揮:星出 豊

演出:粟國安彦

再演演出・振付:立花寶山

合唱:藤原歌劇団合唱部

管弦楽:パシフィックフィルハーモニア東京

公演詳細サイト:https://www.jof.or.jp/news/news_5654





藤原歌劇団:プッチーニ作曲『ラ・ボエーム』





プッチーニ作曲のオペラ『ラ・ボエーム』は、藤原歌劇団が1934年6月の創立を飾った記念碑的作品です。演出は、2007年に新制作し度々再演されている岩田達宗の人気のあるプロダクションで、今回は、ドラマティックな表現力に定評のある柴田真郁の指揮、主役には“理想的なミミ”と絶賛されているプリマドンナ砂川涼子と全国で活躍するプリモテノール藤田卓也ほか、実力ある歌手を揃えた贅沢なキャスティングで、堺、高松の皆様にお届けいたします。どうぞお見逃しなく!



《スタッフ》

指揮:柴田真郁

演出:岩田達宗

合唱:藤原歌劇団合唱部

管弦楽:ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

公演詳細サイト:https://www.jof.or.jp/news/news_5664





関西二期会:モーツァルト作曲『魔笛』





子どもから大人まで楽しめる、愛と冒険のファンタジーオペラ『魔笛』! 王子タミーノは魔法の笛の力を借りて、悪人にさらわれた娘パミーナを救い出す旅に出ます。鳥刺しパパゲーノが軽やかに歌う「おいらは鳥刺し男」や夜の女王が復讐を歌う「地獄の復讐が我が心に煮えかかる」など、モーツァルトの魔法にかかった多彩な名曲が次々と飛び出し、美しい音楽が友愛の精神や人間の成長ドラマを彩ります。暑ーい夏の一宮で、楽しい冒険のひとときをお過ごしください。



《スタッフ》

指揮:鈴木恵里奈

演出:高岸未朝

合唱:関西二期会合唱団、びわ湖ホール声楽アンサンブル

管弦楽:パシフィックフィルハーモニア東京

関西二期会公式サイト:https://kansai-nikikai.com/

















































関西二期会:ビゼー作曲『カルメン』





世界中で人気を誇る、ビゼーの最高傑作『カルメン』。自由放漫で情熱のままに生きるカルメンと、その魔性の女に魅せられ破滅に向かうドン・ホセとの愛と悲劇を描きます。カルメンが歌う有名な「ハバネラ」、華やかな「闘牛士の歌」など親しみやすいメロディが物語を紡いでいきます。カルメンが人生に求めた自由とは......。その楽しさと難しさ、熱い心をエネルギー溢れる音楽で感じ取ってみて下さい。

関西二期会が総力を上げてお贈りする『カルメン』をどうぞお楽しみに。



《スタッフ》

指揮:鈴木恵里奈

演出:三浦安浩

合唱:関西二期会合唱団、びわ湖ホール声楽アンサンブル

管弦楽:日本センチュリー交響楽団

関西二期会公式サイト:https://kansai-nikikai.com/















































関西歌劇団:チレア作曲『アドリアーナ・ルクヴルール』





このオペラはマウリツィオをめぐるアドリアーナと公爵夫人の激しい女の戦いに加え、アドリアーナとマウリツィオの燃え上がる恋の物語です。チレアの音楽は美しい旋律を纏い我々を一瞬にして物語の中へと誘います。オーケストラ、ソリストに加え、バレエ、大道芸人、合唱が花を添えた豪華な舞台に仕上がっています。

恋と芸術に身を捧げた実在した大女優の生涯を、ご覧ください。



《スタッフ》

指揮:粟辻 聡

演出:井原広樹

合唱:関西歌劇団合唱部

管弦楽:パシフィックフィルハーモニア東京

関西歌劇団公式サイト:https://www.kansai-opera.co/







「2023グランドオペラフェスティバル in Japan」のスケジュールについて





2023年7月

22日(土) 14:00 びわ湖ホール(滋賀県) 東京二期会 ヴェルディ『椿姫』



2023年8月

13日(日) 14:00 八戸市公会堂(青森県) 藤原歌劇団 プッチーニ『蝶々夫人』

13日(日) 14:00 一宮市民会館(愛知県) 関西二期会 モーツァルト『魔笛』

18日(金) 14:00 東京エレクトロンホール宮城(宮城県) 藤原歌劇団 プッチーニ 『蝶々夫人』

27日(日) 14:00 ベイシア文化ホール(群馬県) 藤原歌劇団 プッチーニ『蝶々夫人』



2023年9月

30日(土) 13:00 よこすか芸術劇場(神奈川県) 東京二期会 ヴェルディ『ドン・カルロ』



2023年10月

7日(土) 14:00 札幌文化芸術劇場 hitaru(北海道) 東京二期会 ヴェルディ『ドン・カルロ』

8日(日) 14:00 札幌文化芸術劇場 hitaru(北海道) 東京二期会 ヴェルディ『ドン・カルロ』



2023年12月

8日(金) 18:30 フェニーチェ堺(大阪府) 藤原歌劇団 プッチーニ『ラ・ボエーム』

16日(土) 14:00 レクザムホール(香川県) 藤原歌劇団 プッチーニ『ラ・ボエーム』

16日(土) 14:00 岡山芸術創造劇場 ハレノワ(岡山県) 関西二期会 ビゼー『カルメン』



2024年1月

8日(月・祝) 14:00 オーバード・ホール(富山県) 東京二期会 ヴェルディ『椿姫』

14日(日) 13:00 とりぎん文化会館(鳥取県) 東京二期会 ヴェルディ『椿姫』

14日(日) 14:00 北九州ソレイユホール(福岡県) 関西歌劇団 チレア『アドリアーナ・ルクヴルール』

21日(日) 14:00 あきた芸術劇場(秋田県) 関西二期会 ビゼー『カルメン』

28日(日) 14:00 呉信用金庫ホール(広島県) 関西歌劇団 チレア『アドリアーナ・ルクヴルール』



