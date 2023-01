[株式会社 Blue ink]

ちょっと気分転換したい時!ちょっとマスクに!ちょっとおでかけに!



株式会社 Blue ink(本社:青森県青森市、代表取締役社長:アネルズあづさ)は、ARTQ ORGANICS

(アロマティーク オーガニクス)より、2023年1月17日(火)に、新商品のぷちっとはじけるアロマぼたん

「 CHOTTO-チョット-」を発売いたします。





毎日のマスクケアにちょっと気分転換したい時、ぼたんのように「ぷちっ」とつぶすだけで、フレッシュなオーガニック精油の香りをパーソナル空間で楽しめる日本初のオーガニック精油ブレンドカプセルです。

「ぷちっ」とする瞬間まで、特許技術のカプセルが精油のフレッシュな香りと品質をキープします。

※日本国内における「オーガニック精油ブレンドカプセル」として(2023年1月・自社調べ)



100%純粋なCOSMOS ORGANIC認証を取得したARTQ ORGANICS オーガニック精油を使用したオリジナルブレンドの香りの中から、眠りと落ちつきのための「心安(うらやす)」と、爽快感と心地良さを与え、ご家族とご一緒にペットにもご使用いただける「青森ヒバ」の2つの香りを、10個入り・30個入りでご用意いたしました。マスクや洋服などに付けて、デイリーをより心地よく、また旅行や機内、アウトドアなどでも周りを気にすることなく自分だけの空間で気軽にご活用いただけます。感染対策や虫からのバリア、衛生対策にもおすすめです。



気分やシーンに合わせ、いつでも好きな香りを簡単に持ち運びができるアロマぼたん「CHOTTO-チョット-」。

ちょっとマスクに!ちょっとおでかけに!ちょっとお散歩に!

他にはないオーガニック精油の香りを、いつでもどこでもちょっと気軽にご体感ください!





■ぷちっとはじけるアロマぼたん「 CHOTTO」公式WEBサイト

https://www.artq.jp/pr/aromabutton/









ぷちっとはじけるアロマぼたん

CHOTTO -チョット-





心安-うらやす- for RELAX-眠りと落ちつきのために-





青森ヒバ for PET-ペットのために-









【香りは用途に合わせて2タイプ】

▼ぷちっとはじけるアロマぼたん「 CHOTTO-チョット-」

心安-うらやす- for RELAX -眠りと落ちつきのために-



心地よい眠りと安心感をサポートするオーガニックブレンド。

オレンジやベルガモットなどの柑橘の爽やかで優しい香りに、深く心を落ち着かせてくれるネロリが、温かく心を包みこみます。ラベンダーやローレル、ユーカリナローリーフの香りが自律神経のバランスを整えるサポートをしながら、深呼吸を促し、ゆっくりと心地よい安心感と眠りへと誘います。

・10個入 価格 1,320円(税込)

・30個入 価格 3,300円(税込)

<ブレンド内容>(全てオーガニック認証精油を使用)

オレンジスウィート、ベルガモット、ブラックスプルウス、パイン、ユーカリナローリーフ、ネロリ、ラベンダー、ローレル、カルダモン、パチューリ、サンダルウッド



▼ぷちっとはじけるアロマぼたん「 CHOTTO-チョット-」

青森ヒバ for PET -ペットのために-



どこか懐かしくも感じる青森ヒバの香りと共にシトロネラやティートリー、ラベンダーのバランスが程よく爽快感と心地良さを与えます。高い防虫、抗菌、防カビの働きが期待される「青森ヒバ」の精油を軸としたセルフプロテクトブレンド。飼い主様とご一緒に、ペットの首輪やペットソファにご使用いただけます。

・10個入 価格 1,100円(税込)

・30個入 価格 3,190円(税込)

<ブレンド内容>(※は、オーガニック認証精油を使用)

ヒバ、シトロネラ※、ティートリー※、ラベンダー※





【活用方法】

「いつでも」「どこでも」「簡単に」 シーンに合わせてご自由にぷちっとご活用いただけます。







毎日のマスクケアに





旅行や移動の時に





心地よい眠りのために





ペットとのお散歩に













【 商品特徴 】

*100%純粋なCOSMOS ORGANIC認証を取得したオーガニック精油を使用したオリジナルブレンドの香り。

*「ぷちっ」とする瞬間まで、特許技術のカプセルがオーガニック精油のフレッシュな香りと品質をキープ。

*周りを気にすることなく、自分だけの空間で香りを楽しめます。

*精油が漏れる心配もなく、気軽にどこへでも持ち運びいただけます。

*気分やシーンに合わせて、いつでも好きな香りを切り替えて楽しめます。



【成分】

天然香料、オリーブ油

カプセル皮膜:植物性皮膜



(精油は揮発性があり繊細なため、温度が30度以上になる場所での保管にはご注意ください。

カプセルが柔らかくなったり、精油が揮発する可能性があります。)





【使用上の注意】

本来の用途以外には使用しないでください。本品は食べられません。万が一内溶液が眼内、口内に付着した場合は、速やかに水で充分洗い流してください。異常を感じた場合は速やかに専門の医師の診断を受けてください。香気成分が変質しますので、高温下での保存・使用を避け、ご購入後はお早めにご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管してしてください。火気に近づけないでください。フェルト裏面中央部の封止シールは剥がさずご使用ください。剥がした状態でカプセルを潰すと内容液が飛び散る可能性があります。まれに、貼付した箇所に付着した精油がシミになる場合がありますのでご注意ください。





― SHOP -

ARTQ ORGANICS

ORGANIC STUDIO & THERAPY ROOM



東京都港区南青山5-12-19 1F

TEL:080-6577-0956



発売元

株式会社 Blue ink

東京支社

107-0062 港区南青山5-12-19-301 TEL:03-6451-1657

本社

038-0024 青森県青森市浪館前田1-18-38

▽公式ブランドサイト

www.aromatiqueorganics.jp

▽公式ECサイト

https://www.artq.jp/

▽楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/artq-since2000-/

▽公式インスタグラム

@artq_organics

https://www.instagram.com/artq_organics/



