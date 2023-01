[株式会社テックピット ]

法人向けのIT技術者のリスキリング支援サービス「Techpit for Enterprise」を運営する株式会社テックピット(所在地:東京都千代田区、代表取締役:山田晃平)は、注目度が高いパブリッククラウド技術のリスキリングに関するホワイトペーパーを公開しました。













必要性が高まるリスキリングとホワイトペーパーの作成背景



昨年10月に岸田首相の所信表明演説で、リスキリング支援に5年で1兆円を投じることと表明されるなど、「リスキリング」に注目が集まっています。



注目が集まる一方で、企業が「リスキリング」に取り組もうとした際に、どのようにリスキリング・新しい技術を身に着けていくべきか、まとめられたものがありませんでした。



そこで、この度は、特に注目を集めるパブリッククラウド技術のリスキリングをテーマにした「オンプレミスからクラウドエンジニアのリスキリング術 」のホワイトペーパーを無料公開いたしました。





ホワイトペーパーについて









■ 目次

・リスキリングの時代の流れと必要性

・オンプレミスとクラウド技術のスキルの共通点

・オンプレミスからクラウド技術へのスキル移行の学習ステップ

・リスキリングの想定期間・学習スケジュール計画例

・移行に必要な教材例





■ サマリー

・技術の変化に合わせたリスキリングの動きは不可逆

・リスキリングはスキルの可視化から学習プログラムの構築、学習の伴走、学習の実践が重要

・初級はオンプレ環境で物理的に存在していたものがクラウド化したものを学習することを推奨



中級や上級のポイントは、ホワイトペーパーにて。





■ ダウンロードページ

本資料は企業の"育成担当者様向け"の資料になりますのでご注意ください。

URL:https://share.hsforms.com/1n1wyNTiVTEms0Fl0Si4iyQ4z7g1





注意事項

・株式会社テックピットの独自調査により作成で、網羅性や正確性を担保するものではありません。

・2022年11月17日に開催した「【育成担当者向け】オンプレミスからクラウドエンジニアのリスキリング術」のイベント内容と同様のホワイトペーパーになります。

・掲載に問題がある場合もしくは、取材等お問い合わせをご希望の企業様は、下記問い合わせ先にご連絡ください。



お問い合わせ先:ent@techpit.jp







「Techpit for Enterprise」の紹介



「Techpit for Enterprise」は、ITエンジニアのリスキリングに特化した戦略的人材リスキリングSaaSです。

「Techpit for Enterprise」では、学習プログラムの提供だけでなく、人材育成計画の策定から学習の完了支援まで、「リスキリング」に必要なプロセスを一気通貫で支援します。スキルアセスメントを受講することで、学習者の現在の理解度をチェックし、各個人の理解度に応じた最適なリスキリングプラン、学習カリキュラムを提供します。











会社情報



社名 : 株式会社テックピット

所在地 : 東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRID

設立 : 2018年7月

資本金 : 1億2,199万円 (資本準備金含む)

代表者 : 代表取締役 山田 晃平



事業内容:

各分野の専門的な知識・経験を持ったエンジニアが執筆した学習カリキュラムで最新の技術が学べるプログラミング学習プラットフォーム「Techpit」と、ITエンジニア育成に特化した戦略的人材リスキリングSaaS「Techpit for Enterprise」を提供。



個人向けサービスページ: https://www.techpit.jp/

執筆者サービスページ:https://author.techpit.jp/

企業向けサービスページ:https://enterprise.techpit.jp/



