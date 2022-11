[株式会社東京フード]

第1ターミナル 新国内線エリアに、「Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R)」と「ぼてぢゅう (R) 1946」を出店



「ぼてぢゅう (R)」を運営する「BOTEJYU Group」(大阪府大阪市、代表取締役社長:栗田英人、以下「当社」)は、2022年10月26日(水)にリニューアルオープンした、関西国際空港の第1ターミナル 新国内線エリアに、「Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R)」と「ぼてぢゅう (R) 1946」の2店舗を同時オープンいたしました。







出店概要



「もっと快適で、もっとワクワクする空港になるために」をテーマに掲げ、2025年に開催される大阪・関西万博に向け、大規模リノベーション工事を進めていた、関西国際空港の第1ターミナルビル。

リノベーションの第1弾となる新国内線エリアが、2022年10月26日(水)にグランドオープンいたしました。











保安検査後の2階、新商業エリア内に、日本全国のご当地グルメを提供する「Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R)」と、お好み焼など大阪グルメを提供する「ぼてぢゅう (R) 1946」を出店。

新国内線エリアのオープンと同時に、営業を開始いたしました。



関西国際空港公式Webサイト:



Japan Traveling Restaurant (R) by BOTEJYU (R) ページ

▶https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d082







ぼてぢゅう (R) 1946 ページ

▶https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/dine/d081









Japan Traveling Restaurant (R) について



「日本が恋しくなる料理 (R)」を合言葉に、日本全国の地域の食材を活かして、味と食文化をお伝えすることがテーマのレストランです。



日本各地の歴史や伝統から育まれた郷土料理やご当地グルメ、数々の発祥グルメを多岐にわたり取り揃え、食文化の発展と共に生まれた各地に根付いている本物の日本料理を提供いたします。



Japan Traveling Restaurant (R) 公式ページ

▶https://japan-traveling-restaurant.jp/global_jtr



Japan Traveling Restaurant (R)︎ グランド メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221026/book/index.html



Japan Traveling Restaurant (R)︎ ドリンク / ご当地スイーツ メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/202210261/book/index.html



「B-1グランプリ (R)」とは、地元の人に愛されている安くておいしいご当地グルメを世に広めていくためのまちおこしイベントです。2006年2月に青森県八戸市で第1回大会が開催されたのを皮切りに、2019年11月開催では全国55地域が出展、31万4千人が来場者を迎え、全国に知られるような巨大なイベントに成長しました。



そんな長年地元に愛され続けてきた「実力派」自慢の味の数々が集結した「B-1グランプリ (R)」カテゴリーでは、優勝や入賞を果たした、全国から11ブランドが出店しております。



B-1グランプリ (R) メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103003/book/index.html









「北海道ラーメン紀行」コーナーでは、札幌ラーメンとして有名な、味噌・塩・醤油味の5ブランドが集結し、老若男女にお楽しみいただけます。



北海道ラーメン紀行 メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103004/book/index.html





「ご当地丼ぶり紀行」コーナーでは、牛肉・鶏肉・豚肉・海鮮の素材を活かした8ブランドが集結し、しっかりとした味わいを好まれる方から、さっぱりと召し上がりたい方まで様々なニーズにお応えいたします。



ご当地丼ぶり紀行 メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103005/book/index.html



「ご当地麺紀行」コーナーでは、各地で独自に進化した、うどん・そば・焼きそば・スパゲッティが5ブランド集結し、味はもちろん、彩り豊かなラインナップは見た目にも食欲を刺激します。



ご当地麺紀行 メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103001/book/index.html



さらに、海外で人気の「うらまき」のお寿司、「海鮮サラダ」「揚げ物」の他、「ご当地ドリンク」や「ご当地スイーツ」まで、ご来店いただく方一人一人にお楽しみいただけるよう、幅広いメニューをご用意しております。



うらまき / 海鮮サラダ メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103011/book/index.html



揚げ物 / スイーツ メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/20221103013/book/index.html



ドリンク / ご当地スイーツ メニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/202210261/book/index.html



また、メニューは季節毎に入れ替わりますので、何度訪れても新しい味をご堪能いただけます。

食を通して日本各地に思いを馳せ旅するように、地域の歴史や想いが詰まった本物の味をご堪能ください。





ぼてぢゅう (R) 1946 について



昭和21年創業。大阪で77年以上の「伝統」を誇るお好み焼の老舗です。



お好み焼にマヨネーズを味付けするアイデアを考案し、「元祖」とん玉や、まかないメシから商品化した「発祥」モダン焼、「伝承」の秘伝太麺焼そば、たこ焼等、今や世界中でOKONOMIYAKIとして愛されている、本物の大阪発祥のご当地グルメの数々を取り揃えています。



ぼてぢゅう (R) 1946 ページ公式ページ

▶https://japan-traveling-restaurant.jp/global_botejyu



ぼてぢゅう (R) 1946 グランドメニュー

▶https://botejyu.meclib.jp/202210262/book/index.html





ぼてぢゅう (R) がお届けする、「唯一無二」こだわりの逸品を、ぜひご賞味ください。







BOTEJYU Groupについて







1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で114店舗(2022年11月現在)を展開する「BOTEJYU (R)」。当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る”粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。



本社:大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号(BOTEJYU Groupビル 3F)

代表:代表取締役 栗田 英人

HP:https://www.botejyu.co.jp/



