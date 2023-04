[株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、THE VOICEと称される圧倒的な歌声で、今なお世界中の音楽シーンに影響を与え続けている歌姫ホイットニー・ヒューストンの栄光の半生を数々のNo.1ヒットソングとともに臨場感たっぷりに描いた音楽伝記映画『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』のブルーレイ&DVDを6月21日(水)に発売・レンタル開始することが決定いたしました。



ホイットニー・ヒューストンは、1985年、デビュー・アルバム『Whitney Houston』が空前の大ヒットを記録。さらにビートルズの記録を破り、シングル「Saving All My Love For You」以降7曲連続で全米シングル・チャート1位を獲得。その唯一無二の歌声は‟THE VOICE“と称され、全世界でのCD/レコードの総売上は2億枚を超える。さらにグラミー賞6冠など400を超える受賞歴はギネス世界記録に認定されるなど、音楽史に残る大偉業を成し遂げた歌姫ホイットニー・ヒューストン。本作はそんな彼女の、ジャンルも人種も超えた<グレイテストソング>誕生の瞬間や、「歌いたい曲を、自分らしく歌う」ことに命を燃やした栄光の半生を、数々のNo.1ヒットソングとともに臨場感たっぷりに描ききる。



脚本を手掛けたのは、『ボヘミアン・ラプソディ』のアンソニー・マクカーテン。監督は『クリスマスの贈り物』『ハリエット』の監督を務めたケイシー・レモンズ。さらにホイットニーを見出し、二人三脚で共に歩み続けた音楽プロデューサーのクライヴ・デイヴィスが本作のプロデューサーとして参加。歌姫ホイットニー・ヒューストンを演じるのは、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』のナオミ・アッキー。そのほかスタンリー・トゥッチ、タマラ・チュニー、クラーク・ピータースなど、豪華俳優陣が出演している。



本作には、初主演した映画『ボディガード』の主題歌で全米シングル・チャート14週連続No.1を記録し、自身最大のヒット曲となった「I Will Always Love You」に加え、「I Wanna Dance With Somebody」、「Greatest Love Of All」、「I Have Nothing」など数々のNo.1ヒットソングが登場。さらに史上最高の国歌斉唱と語り継がれる1991年第25回スーパーボウルでのアメリカ国歌斉唱シーンなど、ホイットニーを語る上で外すことのできない名シーンが壮大にドラマチックに描かれる。昨年末、日米同時公開となった本作は、米映画評論サイトRotten Tomatoesではオーディエンススコア95%を獲得している(2022年12月時点)。







そしてデジタル先行配信中の本作が、ブルーレイ&DVDでもリリース決定!

数々の名シーンの舞台裏を描く特典映像も収録。



6月21日(水)にリリースとなるブルーレイ&DVDには、ホイットニーの音楽プロデューサーで本作のプロデューサーも務めたクライヴ・デイヴィスを含むスタッフ・キャストのインタビューや未公開映像などの特典映像を収録。音楽伝記映画としてどのようにホイットニー・ヒューストンを描いたのか、世界一の歌手とも称された彼女の伝説のライブパフォーマンスがどのように映画で再現されたのか、特典映像ではその一端を垣間見ることができる。

伝説の歌姫ホイットニー・ヒューストンの圧巻の歌声、知られざる彼女の魂の物語をぜひブルーレイ&DVDでも追体験してほしい。



■『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』特典映像シズルクリップ

https://youtu.be/J1AjyPdnBOo







【ストーリー】

THE VOICEと称される圧倒的な歌声。今なお世界中の音楽シーンに影響を与え続けている歌姫ホイットニー・ヒューストン。彼女はいかにしてスターダムを駆け上がり、グレイテストソングを生み出したのか?ジャンルも人種も超え、「歌いたい曲を、自分らしく歌う」ことに命を燃やした先に、彼女が見たものは──彼女を失ってから10年── 一番輝いていたホイットニーの声が、歌が、圧巻のパフォーマンスが、数々のNo.1ヒットソングとともに蘇る。

【キャスト】

ホイットニー・ヒューストン・・・・・ナオミ・アッキー

クライヴ・デイヴィス・・・・・・・・スタンリー・トゥッチ

ボビー・ブラウン・・・・・・・・・・アシュトン・サンダース

シシー・ヒューストン・・・・・・・・タマラ・チュニー

ロビン・クロフォード・・・・・・・・ナフェッサ・ウィリアムズ

【スタッフ】

監督・・・・・ケイシー・レモンズ(『クリスマスの贈り物』、『ハリエット』)

脚本・・・・・アンソニー・マクカーテン(『ボヘミアン・ラプソディ』、『博士と彼女のセオリー』)

製作・・・・・クライヴ・デイヴィス



『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』

6月21日(水)BD&DVD発売決定、同日レンタル開始/デジタル好評配信中

■ブルーレイ&DVDセット 5,280円(税込)

発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C) 2022 NYBO Productions LLC. All Rights Reserved.





【サウンドトラック情報】



『I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (The Movie: Whitney New, Classic and Reimagined)』

主要音楽配信サービスでダウンロード/ストリーミング配信中。

ホイットニーの20年を超えるキャリアを総括する2時間にも及ぶこのサウンドトラック・アルバムには、劇中で流れるホイットニーの数々のヒット曲や、映画のハイライトでもあるスーパーボウルでの国歌斉唱や1994年のアメリカン・ミュージック・アワードなどのライヴ音源に加え、「Don't Cry For Me」、「Far Enough」といった未発表曲も収録。さらに、カイゴやクリーン・バンディット、ラッキー・デイ、 SGルイス、レイケリ47など気鋭のアーティストたちがホイットニーの名曲をよみがえらせたリイマジン/リミックス・バージョンが多数収録。



【最新アルバム情報】



ホイットニー・ヒューストン『ゴスペル・オブ・ホイットニー・ヒューストン』

2023年4月26日発売 SICP-31617 価格¥2,750(税抜価格¥2,500)※日本盤は高品質 Blu spec CD2 仕様

デジタル先行配信中。

原点にして、頂点。ホイットニーの 魂 に触れる瞬間。“THE VOICE” と称えられる唯一無二の歌声を持つ世紀のディーヴァ、ホイットニー・ヒューストンの原点ともいえるゴスペル。本作にはよく知られたゴスペルの定番曲に加え、「明日に架ける橋」(原曲はサイモン&ガーファンクル)の感動的なライヴ・バージョンや、キャリア絶頂期の 1990 年に行われた横浜アリーナでのライヴ音源など 6 曲の未発表曲を収録。デビュー前 1981 年に地元ニュージャージーで録音された貴重な音源も収録している。



