[株式会社東急文化村]

Bunkamura ザ・ミュージアムがお届けする「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」「平間至展 写真のうた -PHOTO SONGS-」が好評開催中!8月23日(水)まで。





★双子モデルのTWINSゴさんが展覧会に来場!

SNS総フォロワー700万超え、今注目を浴びるTWINSゴのキリゴさんとデニスさんが「ソール・ライターの原点」と「平間至展」に来場しました。





TWINSゴさんのYouTube、TikTok動画はこちらから

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/topics/TWINSGO.html



★トレンド発信スポット、渋谷ヒカリエ ShinQsとのコラボレーション決定!





渋谷ヒカリエ ShinQs館内にて、ソール・ライターの心に沁みる言葉や、平間至氏の撮影秘話などを作品パネルとともに期間限定で展示します。また、展覧会グッズがもらえるデジタルスタンプラリーも実施予定。

期間:2023年7月20日(木)~8月23日(水)



その他、詳細はこちらから

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/topics/ShinQs.html





「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」展



◆展示室内写真公開

未公開のモノクロスナップや後の巨匠たちのアーティストポートレート、ファッション写真や絵画など400点を超える作品でソール・ライターの色彩感覚の原点に迫ります。

一番のみどころは、約250点のカラー写真を大スクリーンに投影するカラースライドプロジェクション。唯一無二のセンスが光る、ソール・ライターの世界に没入できる空間をぜひご堪能ください。







◆Bunkamura史上初!バーチャルミュージアム公開中

https://saul-leiter.360media.nttqonoq.com/



◆「ソール・ライターの色」フォトコンテスト応募受付中!

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/virtual_museum.html#contest



◆7/15(土) 11:00より受付開始!ソール・ライター財団のマーギット・アーブ氏とマイケル・パリーロ氏 来日講演会

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/topics/kouenkai.html



◆来場キャンペーン♪

7月の平日限定、MYカメラ持参でオリジナルステッカー(非売品)プレゼント

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/topics/mycamera.html



◆会場内写真撮影OK!

本展は会場内すべての作品が写真撮影可能です。お持ちのスマホやMYカメラでオリジナルのソール・ライター作品を撮影ください。

※動画撮影は不可。

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/topics/photo.html





「平間至展 写真のうた -PHOTO SONGS-」



◆展示室内写真公開!

1枚の写真に生命の躍動を表現する写真家・平間至。「写真と音楽」をテーマにした本展は タワーレコードのキャンペーン「NO MUSIC, NO LIFE.」をはじめとする膨大なアーティストのポートレート、ダンサー・田中泯の〈場踊り〉シリーズや平間写真館TOKYOで撮影された家族写真まで…まさに写真家生活30周年の集大成といえる会場構成となっています。会期中は様々なイベントやプレゼント企画もご用意。

平間にしか撮れない「音楽が聴こえる」作品の数々をその目でご体験ください。







◆展覧会グッズ<LPレコード型写真集>は写真ファン・音楽ファンも納得の1冊!







LPレコードをイメージして制作、出展作品からセレクトした約25点を掲載。写真が大胆に配置されたレイアウトはまさに「音楽が聴こえる」デザイン!

『ROCKIN'ON JAPAN』『rockin'on』編集長の山崎洋一郎氏のインタビューも収録。

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_hirama/topics/goods.html





◆決定!<夏休みキャンペーン>7/18(火)~31(月)の期間限定で、展示室内の一部が撮影可能に!





https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_hirama/topics/summer.html



◆撮影OK!アツい<ハート>のフォトスポット&圧巻の「NO MUSIC, NO LIFE.」のポスター!





会場入り口付近に大きく真っ赤なハートのフォトスポットが登場!よく見ると小さなハートがたくさん!ご来場の記念にぜひ大きなハートを背景にとっておきの一枚を撮影し #平間至展 をつけてSNSで展覧会の感想をシェアしてください!

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_hirama/topics/photospot_heart.html





会場エントランス前には平間の撮影したタワーレコードのキャンペーン「NO MUSIC, NO LIFE.」のポスターがずらり!会場にてぜひ、あなたの思い出の音楽を探してください。https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_hirama/topics/tower_poster.html





「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」

会場:ヒカリエホール ホールA(渋谷ヒカリエ9F) 東京都渋谷区渋谷2-21-1

主催:Bunkamura、読売新聞社 協力:ソール・ライター財団、NTT ArtTechnology 後援:J-WAVE 企画協力:コンタクト

料金(税込):一般¥1,800、大学・高校生¥1,000、中学・小学生¥700



「平間至展 写真のうた -PHOTO SONGS-」

会場:ヒカリエホール ホールB(渋谷ヒカリエ9F) 東京都渋谷区渋谷2-21-1

主催:Bunkamura 企画協力:コンタクト 協力:タワーレコード株式会社、富士フイルム株式会社、平間写真館TOKYO 後援:J-WAVE

料金(税込):一般¥1,300、大学・高校生¥600、中学・小学生¥400



<共通開催情報>

会期:2023年7月8日(土)~8月23日(水) 休館日なし

開場時間:11:00-20:00(最終入場は19:30まで)



<チケット情報>

■スペシャルチケット「ソール・ライターの原点」「平間至展」のお得なセット券を販売中

◎当日セット券 ¥3,000(税込)

取り扱い先:渋谷ヒカリエ9階 当日券売場



・当日セット券は当日窓口のみ取り扱い。(ソール・ライター展非売品ポストカード付)

・セット券は両展同日の入場ではなく別日での使用も可能です。

・当日セット券の特典は会場にてお引替えください。詳細は会場の案内をご確認ください。

その他、チケットの詳細は各展覧会HPをご確認ください。



※本展は会期中すべての日程で【オンラインによる事前予約】が可能です。ご予約なしでもご入場いただけますが、混雑時にはお待ちいただく場合がございます。予約方法等詳細は各展覧会HPをご確認ください。



展覧会名:「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」

展覧会HP: https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_saulleiter/



展覧会名:「平間至展 写真のうた -PHOTO SONGS-」

展覧会HP: https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/23_hirama/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-14:46)