公益社団法人企業メセナ協議会(東京都港区芝5-3-2、理事長:尾崎元規)は、「This is MECENAT 2023」の認定対象活動を2023年3月13日から5月15日まで募集します。





「This is MECENAT」(以下、TIM)は、全国各地の企業や企業財団が取り組む多彩なメセナ(芸術文化振興による豊かな社会創造)活動を「見える化」し、その社会的意義を示すことを目的として2014年にスタートしました。時代とともに多様化し進化している企業メセナを広く周知するため、「これぞメセナ」と認定された活動にはシンボルである「メセナマーク」を発行し、TIM専用サイト(https://mecenat-mark.org/)に掲載。これまでに延べ1,326件の活動を登録し、「メセナの今」を多角的に発信しています。また、TIM認定活動は翌年の「メセナアワード」(後援:文化庁)の選考対象となります。

なお、コロナ禍の影響により実施の見通しがつかない場合も、今後継続する活動については対象といたします。



【募集要項】





募集期間:2023年3月13日(月)~5月15日(月)24:00まで

申込受付(TIM専用サイト): https://mecenat-mark.org/

対 象:日本国内に所在する企業や企業財団、またそれらの連合体が、2023年4月1日から2024年3月31日の間に実施する、メセナ(芸術文化振興による社会創造)活動 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響がある場合も、今後継続する予定がある活動は対象となります。

<ジャンル> 音楽/美術/舞踊/映像メディア/伝統芸能/ファッション/工芸/民俗芸能/ものづくり/文学/複合芸術/演劇/文化遺跡/建築/映画/歴史的建造物など

<形 態> 公演や展覧会、アウトリーチやワークショップ等各種文化プログラムの実施/人的・物的支援、ノウハウや場所の提供、資金支援/人材育成や顕彰・コンクール事業の実施/文化施設等での企画・運営/出版物の発行など

<活動例>地域の文化を守り育てる活動/市民が芸術文化を楽しむ機会の提供/芸術文化団体への資金提供/芸術文化団体との協働 など※営利を主たる目的とした活動、宗教活動や政治団体の普及を主たる目的とした活動は対象となりません。





【審査】

3つの視点(活動の位置づけ、活動の主体性、活動の視野)を中心に、社会・地域への思いや創意工夫を凝らした点などを含めて総合的に審査。



【審査委員】(五十音順・敬称略、肩書は2023年3月時点)



萩原なつ子|独立行政法人国立女性教育会館 理事長/(認特)日本NPOセンター 代表理事 ※委員長

新井鷗子|横浜みなとみらいホール 館長/東京藝術大学 客員教授

佐倉 統|東京大学大学院情報学環 教授/理化学研究所革新知能統合研究センター チームリーダー

中島信也|株式会社東北新社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター/CM演出家

仲町啓子|実践女子大学 名誉教授/秋田県立近代美術館 特任館長

山口 周|独立研究者、著作家、パブリックスピーカー

公益社団法人企業メセナ協議会 理事長





●「This is MECENAT」に認定されると?

認定活動にはシンボルである「メセナマーク」を発行します。活動に関する広報媒体で広くご活用いただけます。認定活動はすべてTIM専用サイトにて掲載するほか、広報発信をサポートいたします。



【This is MECENAT 2022 認定活動例】





















●「メセナアワード」との関係は?

TIMに認定した翌年に、特に優れた活動を「メセナアワード」(後援:文化庁)にて表彰します。「TIM2023」認定活動は、「メセナアワード2024」の選考対象となります。







■公益社団法人企業メセナ協議会

芸術文化振興による社会創造を目的として、企業をはじめ文化にかかわる団体が参加、協働する民間の公益法人。創造的で活力にあふれた社会、多様性を尊重する豊かな社会の実現に寄与すべく、企業メセナの推進を中心に、文化振興に関する調査・研究、認定・顕彰、助成、交流、発信等の事業を行う。

会長:高嶋達佳([株]電通 相談役)、理事長:尾崎元規(花王[株] 前取締役会会長)

会員:139社・団体(2023年3月1日現在)



