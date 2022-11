[株式会社FARM8]

酒粕レーズンバターサンド、酒粕レーズンマフィン、酒粕ショコラテリーヌなど新潟清酒の酒粕を使ったスイーツがWEBにてお取り寄せ販売開始



株式会社FARM8(新潟県長岡市/代表取締役 樺沢敦)は、自社で展開する酒粕プロジェクト「Hacco to go!」にて新潟駅内にあるHacco to go!新潟店の店頭販売限定だった3種類の酒粕スイーツ(酒粕レーズンバターサンド/酒粕レーズンマフィン/酒粕ショコラテリーヌ)を2022年11月5日にWEBにてお取り寄せ販売を開始しました。

https://sweets.haccotogo.com/

















酒粕プロジェクト「Hacco to go!」とは





Hacco to go! は、「地域資源×用途開発」を手掛ける株式会社FARM8の酒粕活用プロジェクトです。

多くの蔵では何トンも出る酒粕が活用しきれずに廃棄される現状があります。優良な発酵食品である酒粕を、レシピ要らずで沢山の方に美味しく召し上がっていただきたいという想いから、酒粕を使った加工食品やスイーツを開発、展開しています。

スイーツ以外にも、酒粕にもう一度乳酸菌発酵を加えることでうまれるフローズンヨーグルトのような味わいを、シェイクやジェラートなどにして新潟発・植物性発酵ドリンクとして展開しています。



これまで、Hacco to go!のドリンクスタンドのPOP UP店舗として、関東エリアでは品川区戸越・港区赤坂・吉祥寺、北鎌倉や、関西エリア、北海道エリアなどで展開を広げ、全国に酒粕の魅力を発信してきました。



現在、常設店舗は新潟県の「Hacco to go!新潟駅店」のみとなります。

カフェスタンドとして運営する新潟駅店では、酒粕をさらに乳酸菌で発酵させた素材で作る植物性発酵シェイクを中心としたドリンクメニューを中心に、酒粕でできた発酵ジェラートや乳酸菌発酵させた酒粕スムージーのベースとなる植物性ヨーグルト「JOGURT」などを提供しています。









【Hacco to go!店舗情報】

https://haccotogo.com







酒粕とは





酒かすとは、日本酒を絞った後に残るペースト状のお米。 麹菌と酵母の力で発酵する際、お米の栄養を吸収しやすく分解するので、普通のお米よりも栄養価が高いのが特徴で、健康や美容に良い日本古来の栄養食材ということで注目を浴びています。







酒粕の栄養成分



酒粕には美容や健康に役立つ成分が豊富に含まれていることで、腸活やダイエット業界からも注目されています。

カラダに良い効果を与えると期待されている酒粕に含まれる栄養成分の性質については以下のようなものがあります。



■ 腸内環境を整え便秘の解消に役立つことが期待できる「レジスタントプロテイン」



酒粕には、食物繊維のような働きをする「レジスタントプロテイン」というたんぱく質が入っています。「レジスタントプロテイン」とは、お腹の中の脂を吸着し、便をなめらかにする栄養素。食べたものがそのまま腸を通って、排出される整腸効果があるといわれています。



■ 肌のコラーゲン密度が上がり美肌効果が期待できる「α-EG」



酒粕には、日本酒の味を形成する旨味成分「α-EG」が含まれています。「α-EG」とは麹由来の酵素により生み出される、酒粕に含まれる成分のひとつ。「透明感のある肌にする」「シミを薄くする」「しわやたるみなどの肌老化の原因となる炎症を抑える」といった美肌効果があり、肌のコラーゲン密度が上がると言われています。



■ 血行を促進し貧血気味の解消が期待できる「葉酸」



酒粕は、血行促進の効果があるほうれん草の約2.5倍もの葉酸量を持っています。身体の血流を良くし、栄養素をカラダの隅々まで運んでくれる役割があります。



【酒粕の栄養成分詳細はこちら】

https://haccotogo.com/sakekasunoeiyou/nutrients-of-sake-lees/







WEBにて新発売する酒粕スイーツ





2022年11月5日より以下サイトにて酒粕スイーツの取り寄せ販売を開始します。

https://sweets.haccotogo.com/



酒粕は全て新潟県産の清酒から生まれた酒粕を利用しています。

新潟駅店限定販売だった商品もお取り寄せ可能となります。







酒粕レーズンバターサンド







■酒粕レーズンバターサンド(5個入りBOX / 10個入りBOX)









新潟清酒から生まれる吟醸香る酒粕にレーズンをしっかり漬け込み香り高い「酒粕レーズン」が出来ました。

このレーズンをたっぷりと酒粕入りバタークリームに加え、香ばしく焼き上げたサブレでサンド。二つの好相性を楽しめる、発酵おやつです。

https://sweets.haccotogo.com/







酒粕レーズンマフィン



■酒粕レーズンマフィン(レモン+アールグレイ各3個・6個入BOX)











新潟清酒から生まれる吟醸香る酒粕にレーズンをしっかり漬け込み香り高い「酒粕レーズン」が出来ました。

このレーズンと新潟の純米吟醸粕をたっぷりと生地に加え、瀬戸内レモンとアールグレーの2つのフレーバーでしっとりと焼き上げました。

https://sweets.haccotogo.com/









酒粕ショコラテリーヌ



■酒粕ショコラテリーヌ(個包装5個入りBOX)





【期間限定&数量限定商品】



濃厚でしっとり。最高の口どけと、上立ち香まで美味しい。新潟生まれの「酒粕ショコラテリーヌ」

新潟清酒の酒粕と、ひとつひとつの素材にこだわって作った高級「ショコラテリーヌ」です。

ご自宅用だけでなく、お土産や贈り物にも喜ばれる5個入り。お友達やご家族とのスイーツタイムに。

濃厚な味わいなので、日本酒やワインのおつまみにも合います。

https://sweets.haccotogo.com/





今後の展望





酒造りが始まる冬のシーズンに、これからも新鮮な酒粕が大量に出てきます。できる限り有効に活用して酒蔵が持続可能になるための用途開発を続け、一般家庭でも酒粕が日常的に利用されるよう、スイーツを通じて生活に身近なものに感じてもらえたらと考えています。





日本古来の食材である酒粕の用途開発が進めば、日本中のおなかに日本の発酵の力で健康な暮らしをお届けできると信じ、商品開発を進めます。







開発・販売元





酒粕活用Hacco to go! プロジェクト

https://haccotogo.com





株式会社FARM8

新潟県長岡市来迎寺前田3662

代表取締役 樺沢敦

2015年2月設立

https://farm8.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-13:46)