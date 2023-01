[株式会社N2i]

株式会社N2i(エヌツーアイ、本社:愛知県名古屋市、代表取締役:篭橋 裕紀、以下N2i)は、動画マーケティング事業のTHE VIDEOで全てのチャレンジを応援する「NEW CHALLENGE PROJECT」を始動することを発表いたします。











■ THE VIDEO NEW CHALLENGE PROJECT 特設ページ



https://thevideo.jp/lp002





■THE VIDEO NEW CHALLENGE PROJECTとは



NEW CHALLENGE PROJECTでは、さまざまな企業や人が新しくチャレンジすることを応援していきたいというコンセプトでプロジェクトをスタートしています。



THE VIDEO・N2iは、インフルエンサー動画マーケティングサービスです。スマートフォンの登場で動画がより身近なものになり、マーケティング活動に必要不可欠なものになってきました。その中でSNSを活用した動画マーケティングは顧客エンゲージメントを高め、購買行動を促すツールのひとつとして注目を集めています。そのため、動画という観点から私たちはNEW CHALLENGE PROJECTとして新しいチャレンジの応援をしていきます。





滝行PV

https://www.youtube.com/watch?v=6LsjO23xe4I



メイキングムービー

https://www.youtube.com/watch?v=KpX3yGTNrVc



■NEW CHALLENGE PROJECT 第一弾について



NEW CHALLENGE PROJECT 第一弾として、Youtuberのゆゆうたさん、虹色侍ずまさんを起用し、本プロジェクトとTHE VIDEOのテーマソングとして「ああだのこうだの」を作詞作曲していただきました。



また、ゆゆうたさん、虹色侍ずまさんにご出演いただいたNEW CHALLENGE PROJECT 第一弾のプロモーションビデオをリリースしております。このプロモーションビデオでは、新年心機一転新たな気持ちで向かうために、お二人にとって人生で初めての滝行に挑戦していただきました。





■今後の取り組みについて



NEW CHALLENGE PROJECTは第二弾・第三弾を2023年前半にリリース、第四弾以降も随時予定しております。新たなチャレンジにご期待ください!





【株式会社N2iについて】



2017年5月に設立した株式会社N2i(https://n2i.jp)は、名古屋を拠点とし、誰もがチャレンジできる世界を創るためのWebアプリケーションを開発しています。「チャットボット」と「日程調整」の強みを活かしたHRテックサービスの開発で実績があるほか、オンラインブランドの体験型シェア店舗「my GAKUYA(https://my-gakuya.com)」など、複数の自社サービスの新規企画開発を行なっています。



