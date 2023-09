[明利酒類株式会社]



アジア最大級の日本酒コンテスト「Oriental Sake Awards」で、プレミアム日本酒『雨下-uka-』がSilverMedalを受賞



2023.09.28

明利酒類株式会社



明利酒類株式会社(本社:茨城県水戸市)が開発した、プレミアム日本酒「雨下-uka-」が2023年8月に香港で開催された、アジア最大級の日本酒コンテスト「Oriental Sake Awards」大吟醸/吟醸(淡麗)部門で初出品し、シルバーメダルを受賞しました。



アジア最大級の日本酒コンテスト「Oriental Sake Awards」

香港で開催されたアジア最大級の日本酒コンクール「Oriental Sake Awards」は今年で2回目を迎え、アジア地区で最も影響力があるコンテストで日本酒最大の市場であるアジアマーケットで好まれる日本酒を選出します。

香港日本総領事館、JETRO香港、香港日本料理店協会後援のもと、2023年8月17日と18日に香港のミラホテルで開催されました。酒サムライのMicky Chan氏、OSA審査長をはじめとして、各国の酒類専門家が香港に集結し、147蔵から356点の出品酒を審査したうえで、金賞28点、銀賞42点、銅賞74点の合計144点が入賞いたしました。





-TastingNote-

Aromatic nose reminiscent of green apple and a subtle note of steamed rice.Light-bodied,well balanced with elegant texture,giving a clean finish.

(グリーンアップルと絶妙な米の香り。ライトボディでバランスよく、エレガントですっきりとした味わい。)



雨下-uka-は世界限定2,000本発売、ファーストロットは完売

雨下ukaは「雑味が一切ない、最高峰の日本酒をつくりたい」という強い情熱によって生まれた、明利酒類史上最高峰のプレミアム日本酒です。自然の重力で布から一滴一滴落ちる「雫落とし製法」を中心にして、日本酒造りのあらゆる工程で付加価値を付けました。

2023年3月、世界限定2,000本で販売を開始し、メルマガ会員を中心にしてファーストロットは完売、その後、日本を代表する百貨店の外商様の販路などを通じて、丁寧に一本一本お客様にお届けしております。



「逆ペアリングディナー」や「シークレット蔵ツアー」を実施

また雨下ukaの魅力を広めていく活動として、今年の春、雨下ukaを5つの温度帯に変え、そこに料理を合わせる「逆ペアリングディナー」を都内のレストランで実施致しました。

「フルコースで、一本の日本酒でも全く飽きることなく楽しめた。」「日本酒の奥深さを知ることができた。」など多くのお客様から好評をいただきました。



また、雨下ukaの源流を探る「シークレット蔵ツアー」もチケットが一時間で完売。お客様には茨城県水戸市の明利酒類の酒蔵まで来ていただき、雨下ukaを支える発酵・造り・雫落とし製法・原料の秘密を知って頂くため、社をあげておもてなしをさせていただきました。

普段は入れない酵母の研究室や酒蔵の内部に入って頂き、味覚や嗅覚をフルに活用し5感で楽しんでもらいながら、雨下ukaの魅力を体感いただくことができました。



6か国と商談、米国に出荷を開始

現在、雨下ukaは、世界6か国(アメリカ、台湾、香港、シンガポール、イギリス、タイ)と商談を進めており、アメリカには出荷が始まっております。米国輸出業者は「雑味の一切感じない、フルーティな味わいで、コンセプトも直感的でわかりやすい。ハイエンドなレストランでもこのような日本酒を求められる。」と評価し、また台湾の現地では「洋ナシを感じる味わい。今まで台湾ではなかったような味わい・コンセプトのお酒。」と称されました。これからも、国内外に、雨下ukaの魅力、日本酒の奥深さを伝えるために尽力して参ります。



今後、様々なパートナー様と、雨下、日本酒の魅力を広げていきたく、少しでも興味を持っていただいた方は是非ご連絡頂ければと思います。



・会社概要

「日本のお酒と食で、世界中の人々の心豊かな生活に貢献する」が企業ビジョン。江戸時代から続く酒蔵で、日本酒、梅酒、焼酎、ジン、ウォッカ、リキュール、ウイスキーなどあらゆる酒類を製造し、日本国内および世界中に販売している。



会社名:明利酒類株式会社

所在地:茨城県水戸市元吉田町338

代表取締役:加藤高藏

電話番号:029-247-6111

担当者:加藤、川口



