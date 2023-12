[株式会社システムファイブ]

12月19日(火)・20日(水)の2日間にわたり、東京・半蔵門のPROGEAR半蔵門ショールームにて開催。入場無料・申し込み不要



株式会社システムファイブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小川 行洋)は、2023年12月19日(火)・20日(水)の2日間にわたり、ブラックマジックデザインの全カメラシリーズを体験できる「ブラックマジックデザイン 全カメラ展示会」を開催します。







本イベントではブラックマジックデザインの全カメラシリーズを展示、実際に触ってお試しいただける体験会です。

複数メーカーのレンズも多数展示しておりますので、自由に装着して画質や画角をご確認いただけます。



【開催概要】

開催日:2023年12月19日(火)、20日(水)

時間:12月19日(火)10時~17時

12月20日(水)10時~18時30分

※入場無料・申し込み不要

場所:システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

(東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」1番出口から徒歩1分/有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分)





【展示予定品】

・カメラ

Blackmagic Cinema Camera 6K

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6 K G2

Blackmagic URSA Mini Pro 12K

Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2

Blackmagic Studio Camera 6K Pro

Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2

Blackmagic URSA Broadcast G2

他



・レンズ

Canon CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S COMPACT SERVOレンズ

Canon CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S COMPACT SERVOレンズ

FUJINON Premista 19-45mm T2.9

FUJINON Premista 28-100mm T2.9

FUJINON Premista 80-250mm T2.9-3.5

その他 SIGMA、LAOWA、OM SYSTEMなど



ショールーム内に展示中の三脚等もご自由にお試しいただけます。



※展示予定品は変更される可能性がございます。



■株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。



社名 : 株式会社システムファイブ(System5 Co., Ltd.)

代表者 : 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 : 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト: https://www.system5.jp/



