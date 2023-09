[株式会社Award]

ライブパフォーマンスを披露するSTAYCもモデルとしてランウェイに登場!「Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER」



株式会社Award(代表取締役社長:長谷勇希)は、日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER」を、2023年9月30日(土)に幕張メッセにて開催いたします。





この度、追加決定した豪華出演者・ステージを発表いたします。TBS系10月期金曜ドラマ『フェルマーの料理』スペシャルステージが決定しました。『フェルマーの料理』は、数学者の道を挫折した数学少年の北田岳と、東京にある二つ星レストラン「K」のオーナーであり、若き料理界のカリスマシェフである朝倉海が出会い、

数学的思考で料理という難題に立ち向かっていく、若きプロフェッショナルたちの青春ストーリーです。ドラマには注目の若手から実力派まで個性豊かな俳優陣が勢揃い。なお、ドラマ『フェルマーの料理』スペシャルステージの出演者は当日までのお楽しみです。



ランウェイを華やかに彩るモデルとゲストも追加決定。

今年5月の卒業コンサートにて乃木坂46を卒業し、現在は女優として連続ドラマ&映画の同時製作で話題となっている『マイホームヒーロー』に出演を予定している齋藤飛鳥や、Z世代から高い人気を誇る姉弟ミチ&よしあき、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』で8代目お天気キャスターを務めるマーシュ彩、市村正親の長男で俳優として活躍し、ファッションショー初出演となる市村優汰など豪華メンバーがランウェイに登場。

また、HKT48から石橋颯、伊藤優絵瑠、坂本愛玲菜、最上奈那華、山下エミリーの計5名がランウェイモデルとして登場し、アイドルならではのパワーで会場を華やかに彩ります。

さらにアーティストとして出演が決まっているSTAYCのメンバーである、スミン、シウン、アイサ、セウン、ユン、ジェイの初ランウェイが決定。メンバー全員が実力派と言われるSTAYCが、ライブパフォーマンスだけでなく、ランウェイでも会場を魅了します。



今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表してまいります。





Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER 開催概要





【開催概要】

[日時]2023年9月30日(土)

[会場]幕張メッセ9~11ホール(住所:千葉市美浜区中瀬2-1)

開場:13:00 / 開演 14:30(予定)

[テーマ] 『美美樂樂(びびらくがく)』

[特別協賛]楽天グループ株式会社および楽天グループ各社

(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

[チケット]一般販売(先着販売)https://girls-award.com/ticket/

<日程> 9/1(金)13時~ ※予定枚数がなくなり次第受付終了となります。

<料金> プレミアム席:¥12,500 | 指定席A:¥9,000 | 指定席B:¥6,500

[お問い合わせ先]キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

[公式WEBサイト]https://girls-award.com/

[公式SNS]

●TikTok:@girlsaward.official

●X(Twitter):@GirlsAward

●Instagram:@girlsaward_official

●Facebook:@GirlsAward

●LINE:@girlsaward

●Threads:@girlsaward_official

●微博/Weibo:@GirlsAward

●小紅書/RED:@GirlsAward



■出演者

<MODEL>※五十音順

アイサ(STAYC) / アリアナさくら / 安斉星来 / 井桁弘恵 / 池田美優 / 生駒里奈 / 石橋颯(HKT48) /

伊藤優絵瑠(HKT48) / 江野沢愛美 / 王林 / 大谷凜香 / 大友花恋 / 大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) /

小栗有以(AKB48) / 楓 / 香川沙耶 / 加藤ナナ / 香音 / 川口ゆりな / 貴島明日香 / ギャビー / 久間田琳加 /

玖瑠実 / 兒玉遥 / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 紺野彩夏 / 雑賀サクラ / 齋藤飛鳥 / 坂本愛玲菜(HKT48) /

シウン(STAYC) / ジェイ(STAYC) / シャンティ(Lapillus) / しゅう /上西星来 / 白宮みずほ / 鈴木ゆうか /

スミン(STAYC) / せいら / セウン(STAYC) / 高橋ひかる / Taki(FAKY) / 武田玲奈 / 田中芽衣 / 鶴嶋乃愛 /

天翔愛 / 天翔天音 / トラウデン直美 / なえなの / 中町綾(中町兄妹) / なごみ / 那須ほほみ / 浪花ほのか / Niki /

生見愛瑠 / 華村あすか / 早坂シャーニィー / 林芽亜里 / 原田都愛(Girls²) / Hina(FAKY) / 藤井夏恋 / 藤井サチ /

藤岡舞衣 / 藤田ニコル / 本田仁美(AKB48) / マーシュ彩 / 丸山礼 / ミチ / 南りほ / 宮本茉由 / 村上愛花 /

村重杏奈 / 最上奈那華(HKT48) / 森日菜美 / 矢吹奈子 / 山崎紘菜 / 山下エミリー(HKT48) / ユン(STAYC) /

吉木千沙都 / 米倉れいあ / 莉子 / 若月佑美 / 渡邉理佐 他



<Seventeen MODEL>

永瀬莉子 / 小坂菜緒(日向坂46) / 田鍋梨々花 / 平美乃理 / 大友樹乃 / 藤村木音 / 広瀬まのか / 上坂樹里 /

加藤栞 / 瀬戸琴楓 / 入江美沙希 / 関谷瑠紀 / 相羽星良 / 高比良由菜 / 秋本レイラニ / 市ノ瀬アオ / 森崎美月 /

葛西杏也菜 / 河村ここあ / 佐藤不二子 / 石川花 / 松本麗世 / 月島琉衣 / 宮迫翠月 / 滝口芽里衣 / 竹下優名 他



<GUEST>※五十音順

市村優汰 / 井上ヤマト / 岩瀬洋志 / 浦野秀太(OWV) / 江藤凌介 / こーくん(なこなこカップル) / 綱啓永 /

中川勝就(OWV) / 野村康太 / 藤岡真威人 / 藤原大祐 / MATHEUS / 宮世琉弥 / もーりーしゅーと / よしあき 他



<MEN'S NON-NO GUEST>

守屋光治 / 中田圭祐 / 鈴木仁 / 岩上隼也 / 井上翔太 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 樋之津琳太郎 / 稲井孝太朗 /

高橋璃央 / 安西一真 / 小方蒼介 / 栄莉弥 / 中塚凌空 / 鈴々木響 / 中谷光希 他



<ARTIST>※五十音順

imase / Girls² / STAYC / BOYNEXTDOOR / 宮世琉弥 / ももいろクローバーZ 他



<MC>

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄



<SPECIAL STAGE>※ABC順

MEN'S NON-NO / NYLON JAPAN / Seventeen / SNEAKER ROCKERS - BY SNEAKER STAGE 2023 - 他



<BRAND>※ABC順

+diana / ANNA SUI / Daniel Wellington / dazzlin / EVRIS / GRAPEFRUIT MOON / LAGUA GEM / Levi’s /

LILLIAN CARAT / MURUA / ORTR / PUMA / REDYAZEL / Reebok / rienda / SLY / Top of the Hill /

VIS / WEGO



Awardとは







Awardとは

日本最大級のファッション&音楽イベント「GirlsAward」を年2回(春・秋)に開催しています。 日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、 様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、 新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、 企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。 今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-18:46)