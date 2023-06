[TECHFUND Inc.]

「起業家の可能性を最大化する!」をミッションに掲げる株式会社TECHFUND(所在地:東京都渋谷区、共同創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」)は、空間コンピューティング分野で事業を検討しているスタートアップや大企業の新規事業担当者向けに、共同で新規事業を検討し技術支援を提供する部門「Vision Studio」を設立いたしました。







背景





2015年頃にApple Watchが発表された際、当社はデバイスの発売前にwatchOSを使ったハッカソンを日本最速で実施するなど、最先端のテクノロジーをいち早くキャッチアップして新規事業に応用する取り組みを行って参りました。*1



本日、Apple Inc.より空間コンピュータである「Apple Vision Pro」が発表され、それに伴い空間オペレーティングシステム「visionOS」が発表されました。*2

これから来年にかけて空間コンピューティング分野のマーケットが成長し、新規事業が加速していくことと思います。



当社はこの「Apple Vision Pro」や「visionOS」を使って、空間コンピューティング分野での新規事業や新サービス開発、既存サービス移行に取り組む事業担当者様と共に新規事業を立ち上げて参ります。



詳細





「Vision Studio」では、空間コンピューティング分野で新規事業を検討される方、共同研究を検討される方を募集・支援いたします。



当社が具体的にご提供可能な内容

・空間コンピューティング分野における共同技術研究・新規事業の検討

・visionOSの勉強会やハッカソン、研修の実施、教育コンテンツの提供

・Web3.0やメタバースなどの既存技術や既存事業と空間コンピューティング技術の共創検討

・空間コンピュータ向けサービスのUI・UXコンサルティング

・空間コンピューティング技術関連のテクノロジストによるメンタリングや開発支援

など





関連リンク





「Apple Vision Pro」

https://www.apple.com/apple-vision-pro/



TECHFUNDについて







「起業家の可能性を最大化する!」というミッションの元、日本、アジア、ヨーロッパを拠点とするテクノロジーアクセラレーターです。お金の代わりに技術を投資する「技術投資(*3)」によってスタートアップを支援する、世界初の技術投資型アクセラレータープログラムとして「Hi STARTUP」を実施し、これまで300 チーム以上のメンタリング及びデューディリジェンスに携わり、10 社への技術投資を実行しました。

同時に国内上場企業を始めとした大手企業向けの社内アクセラレータープログラム「Hi STARTUP for BIZ」を提供し、大手30社以上のイノベーション創出に貢献してきました。

また創業以来一貫して、アクセラレーターとしての知見と経験を活用したIaaS(Innovation as a Service)領域のプロダクト開発を行っています。高速CMS「Hi WRITE」、ブロックチェーンアプリケーション開発インフラ「Hi INFRA」、セキュリティ監査SaaS「Hi AUDIT」などがあり、支援先企業のアクセラレーション業務の中で活用しています。

*3:お金の代わりに技術を投資し、その見返りとしてエクイティを引き受ける投資手法。海外では"スウェットエクイティ"と呼ばれている。





