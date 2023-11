[TROOOZE, INC.]

英単語で世界を旅しよう!名所や文化を楽しみながら英語力をアップするゲーム!



英単語で行く世界旅行!指で操作するユニークで

スリリングな手触りの英単語パズルを解きながら

世界数百ヶ所のステージを冒険しよう!





TROOOZE(合同会社トローゼ)は、2023年11月9日、ニンテンドーeショップ(Nintendo eShop)にて、世界の名所を巡りながら英単語を学ぶパズルゲーム「アドベンチャーワード アラウンド・ザ・ワールド」(開発社IDIOCRACY, INC)の配信を開始したことをお知らせいたします。



ダウンロードサイト:

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000071642.html

Nintendo Switch e-shop:1800円



PV動画:

https://youtu.be/F4jl8c_tfXc?si



画面をスワイプして単語を完成します。

主人公ジェリーとシェリーのエキサイティングなストーリーが展開します。



該当の地域やテーマに合った英単語があなたの想像力と好奇心を刺激します。

おとぎ話のアニメのような美しいグラフィックがゲームプレイをさらに楽しくさせてくれます。



英単語をタッチすると英語で説明が表示され、より意味のわかる英語を勉強することができます。

(単語の説明は英語で表示されます)



世界各地の400を超える膨大な量のステージがプレイヤーの挑戦を待っています。

ステージをクリアすることで、ジェリーとシェリーのストーリーが少しずつ展開していきます。



世界各地のランドマークを訪れ、背景アイテムを集めることができます。

ステージをクリアするために、アイテムを使って英単語のヒントをもらいます。



ジェリーとシェリーが着る世界各国の素敵な衣装を全部集めていきます。

毎日チャレンジでき、様々なアイテムを獲得できる「今日のステージ」も登場します。



シンプルだけど中毒性のあるゲーム性で、英単語も自然と覚えられます。

世界旅行を一緒にサポートしてくれるかわいいペットも登場します。



画面をタッチしてスワイプするユニークで楽しい操作性。

英単語を覚えながら、男女2人の主人公のストーリーも楽しめる

アドベンチャーワードと一緒に世界旅行に出かけましょう!



プロローグ

俺の名はジェリー!

毎日昼も夜も同じ日常…

こんな生活は嫌だ。自分の人生を見つけるんだ!

ちょっと待てよ、ニューヨーク、行しくかない!

俺が今、飛行機の中にいるなんて…信じられない!

来たぞ、タイムズスクエア!









基本情報タイトル名:アドベンチャーワード アラウンド・ザ・ワールド(Adventure Word: Around the World)

ジャンル:英単語パズルゲーム

価格:1800円

ストアURL:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000071642.html

PV動画:https://youtu.be/F4jl8c_tfXc?si

公式サイト:http://twitter.com/troooze



(C) TROOOZE, INC.

(C) IDIOCRACY, INC



