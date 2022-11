[株式会社CHINTAI]

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI(本社:東京都港区 代表取締役会長兼社長 佐藤茂以下 CHINTAI )が番組提供を行っている 、TOKYO FM 『 CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0~Touch Your Heart ~』(毎週日曜 12:30-12:55 放送)では、2022年12月6日(火)、TOKYO FM ホール(東京都千代田区)にて、番組初となる公開収録の実施が決定いたしました。公開収録には、リスナー120名様を無料でご招待いたします。











番組について



CHINTAIが番組提供を行っている『CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0~Touch Your Heart~』(毎週日曜 12:30-12:55 放送)は、きゃりーぱみゅぱみゅが、今気になるテーマ(= Chapter )について、時には自分自身で、時にはゲストを招いて語る番組です。番組を通じて出会う、新たな気づきや発見などをリスナーと共有し、未来の” chapter ”を創り出すきっかけを見つけていきます。(https://www.tfm.co.jp/heart/)





番組初の公開収録テーマは「1年間の振り返り&クリスマス」



今回の公開収録では、「今年1年間の振り返り&クリスマス」をテーマ に、きゃりーぱみゅぱみゅがトークを繰り広げていきます。公開収録の内容は、12月18日(日)・25 日(日)の12:30からの番組内で放送いたします。そして、CHINTAI の公式マスコットキャラクターチンタイガーからの“どこよりも早いクリスマスプレゼント”として、120名様を公開収録に無料でご招待いたします。さらに、当日は参加者限定のスペシャルな抽選会もご用意しています。詳細については下記をご覧ください。



★公開収録に120名様を無料ご招待!【2022年11月27日(日)23:59応募締切】★

【公開収録概要 】

実施日時:2022年12月6日(火)開場 18:30/開演 19:30

場所 :TOKYO FM ホール(東京都千代田区)

募集人数:抽選でリスナー120名様を無料ご招待

応募方法:下記の3つの手順を行うと、応募完了となります。

1.チンタイガー公式Twitterアカウントをフォロー(https://twitter.com/chintiger)

2.アカウントから投稿される告知投稿をリツイート

3.番組 WEB サイトでアンケート回答を行い申し込み( https://www.tfm.co.jp/heart/)



★きゃりーぱみゅぱみゅとチンタイガーによるスペシャル抽選会実施!★

きゃりーぱみゅぱみゅとチンタイガーが、公開収録参加者限定のスペシャル抽選会を実施いたします。皆さんの思い出に残る様々な賞をご用意しております。詳細については、当日をぜひお楽しみに!









番組/会社概要



▼『CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter#0 ~Touch Your Heart~』

https://www.tfm.co.jp/heart/

放送日時:毎週日曜12:30-12:55

放送局 :TOKYO FM をはじめとする JFN 全国 38 局ネット

出演者 :きゃりーぱみゅぱみゅ

提供 :CHINTAI



▼株式会社CHINTAI

https://www.chintai.jp/?utm_source=public_relations&utm_medium=press_release&utm_campaign=PR

お部屋探しのリーディングカンパニー。「住まい」「お部屋」をベースに暮らしを豊かにするための様々なメディアを運営。





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/20-13:16)