~スピードスターレコーズ設立30周年記念の特別版ビクターロック祭り「LIVE the SPEEDSTAR」大盛況にて終幕~



株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教、以下:「ビクター」)は、当社レーベルであるスピードスターレコーズの設立30周年を記念したビクターロック祭り特別版「LIVE the SPEEDSTAR」を3月18日に開催いたしました。スピードスター所属アーティストである星野源、斉藤和義、スガ シカオ、くるり、KREVA、矢野顕子ら15組が出演し、ライブパフォーマンスを披露しました。



【オフィシャルライブレポート】 https://members.speedstarrecords.com/live_report/2729

【各出演者の演奏曲目(セットリスト)プレイリスト】 https://jvcmusic.lnk.to/LIVEtheSPEEDSTAR







当日は、ひとつのレーベルが開催する音楽フェスしては異例の約10,000人の集客を記録。また、当社本社所在地の渋谷区との取り組みであるS-SAP(シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー)協定のもと文化活動振興の一助を目的として渋谷区の中学生を対象にした招待企画や、イベント開催を記念した特別NFTの無料配布なども行われ、盛況のうちに幕を閉じました。



尚、本イベントの模様はU-NEXTでの配信が決定しており、4月1日(土)16:00からU-NEXT独占見放題で配信を行います。(見逃し配信あり)



素晴らしいアーティストと共に30周年を迎えたスピードスターレコーズに、今後ともご期待ください。





出演者アーティスト(BARK STAGE)





GRAPEVINE/スガ シカオ/UA/KREVA/くるり/星野源/斉藤和義/矢野顕子(出演順)























出演者アーティスト(ROAR STAGE) ※出演順



SPECIAL OTHERS/つじあやの/藤巻亮太/THE BACK HORN/AA=/竹原ピストル/LOVE PSYCHEDELICO(出演順)























イベント概要



SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary「LIVE the SPEEDSTAR」supported by ビクターロック祭り

■日程: 2023年3月18日(土)9:00開場 / 11:00開演 / 20:30終演

■会場: 幕張メッセ国際展示場 9~11ホール(千葉県千葉市美浜区)

■観客動員数: 約10,000人

■特設サイト: https://livethespeedstar.com





配信情報



U-NEXTにて独占見放題配信を行います。

ライブ配信:4月1日(土)16:00 / 見逃し配信:見逃し配信準備完了次第~4月9日 23:59まで

https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000000904



