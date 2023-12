[株式会社final]

finalのゲーミングイヤホン3機種でプレイを後押し



国内オーディオメーカー株式会社final(代表:細尾 満、本社:神奈川県川崎市)は、2023年12月10日(日)に 神奈川県民ホールで開かれるOPENREC.tv 人気番組「Blood Party Friday」のリアルイベント『BPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARY』のスポンサーに就任いたしました。









今回のイベントでは、大人気サバイバルホラーゲーム「Dead by Daylight」を豪華ゲストがプレイ。finalのゲーミングイヤホン3機種から、最も適していると感じるものを自由に選んでいただき、実際に装着・プレイをしていただきます。選んでいただくゲーミングイヤホンはVR3000 / VR2000 / VR500 for Gamingの3機種です。



finalはゲーミングイヤホンを通じて、「BPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARY」の益々の盛り上がり、参加ゲストのプレイの向上に寄与して参ります。





【BPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARYとは】

OPENREC.tvの人気番組「Blood Party Friday」の番組開始4周年を記念して、番組MCの柏木べるくら、あっさりしょこ、ちくのぼに加え、番組にゆかりのある豪華ゲストが集合・大人気サバイバルホラーゲーム「Dead by Daylight」等を楽しむリアルイベント。



「Blood Party Friday」

公式HP:https://www.openrec.tv/user/DbD_BPF



Dead by Daylight

公式HP:https://deadbydaylight.com/ja/



【提供ゲーミングイヤホン】

◎VR3000 for Gaming(FPS、VRゲーム向け)



ゲーム用や3Dサウンド用を謳うイヤホンの多くは、一聴した際の驚きを重視して低域や高域を誇張した音づくりがされています。しかし映像と共に使われる音はそのゲーム等のコンテンツの世界に没入することが目的であり、音に驚くことではありません。ゲーム等のコンテンツに没入するためには、音源に込められた制作者の意図や狙いを正確に再現することが重要だと考えています。VR3000 for Gamingはこうした考え方に基づいて開発されたイヤホンです。

商品ページ:https://final-inc.com/collections/all/products/vr3000-jp



◎VR2000 for Gaming(MOBA、ARPG、音ゲー向け)



VR2000 for Gamingでは、空間音響における距離感の知見に特に着目するとともに、finalが進めているヘッドホンやイヤホンにおける音色再現の研究から得られた知見をさらに加えて、ゲームサウンドの中に含まれるオブジェクト音をより聞こえやすくすることを目的として開発しました。この結果、VR2000 for Gamingでは、VR3000 for Gamingの空間音響特性をベースとしながらも、ゲームプレイで要求される「きっかけとなる音に素早く反応すること」をより容易にすることができています。

商品ページ:https://final-inc.com/collections/all/products/vr2000-jp



◎VR500 for Gaming(オールジャンル、ASMR向け)



音の方向を正確に再現するために、「音像定位」に特化した音響設計を行ないました。これにより、従来のイヤホンやヘッドホンでは難しかった3Dバイノーラルサウンド内の各オブジェクト音の位置を、より精緻に再現することが可能となりました。

ゲームでは、効果音やセリフが制作者の意図通りの位置に定位してクリアに聴こえることで、効果音が重なり合った状況でもオブジェクト各音を容易に識別でき、作品の世界に深く没入することが可能となります。

ASMRなどの音声コンテンツでは、声と耳との距離がよりはっきりと感じられることで、あたかも話者の口元の動きが見えるかのような生々しい感覚をご体感いただけます。

商品ページ:https://final-inc.com/collections/all/products/vr500-jp





【BPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARY 詳細】

◎開催日

2023年12月10日(日)16:00開場/17:00開演



◎開場

神奈川県民ホール 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3-1



◎アクセス

横浜市営バス

・8系統・58系統・20系統・2系統・109系統 「芸術劇場・NHK前」下車2分

・26系統 「大さん橋入口」下車1分



※入場にはチケットが必要です。詳細はBPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARYの公式HPをご覧ください。



BPF FAN MEETING 4TH ANNIVERSARY

公式HP:https://bpf-event.com/



