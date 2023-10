[日本郵船株式会社]

2028年までに20隻の導入計画が進行





当社が日本シップヤード株式会社(東京都千代田区)に発注していたLNG燃料自動車専用船「SWEET PEA LEADER」(スイートピーリーダー、以下「本船」)が、10月26日、今治造船グループの多度津造船株式会社(香川県仲多度郡)で竣工しました。本船は当社運航船として7隻目のLNG燃料自動車船です。当社は当社グループの外航海運事業における「2050年までのネット・ゼロエミッション達成」に向け、ブリッジソリューションとして2028年までに合計20隻の新造LNG燃料自動車専用船の導入を進めます。



本船は当社の他のLNG燃料自動車専用船と同様に、環境にやさしい輸送を通じた豊かな地球環境の実現・継承への願いを込めて、花にちなみ「SWEET PEA LEADER」と命名されました。本船は今後、トヨタ自動車株式会社向けをはじめとした完成車輸送に従事します。



当社は、海上・陸上・ターミナルなどのモードを問わず、モノ運びを通じてGHG排出を低減し、お客様のサプライチェーンに還元していく取り組みを対象としたブランド「Sail GREEN」を展開しており、本船の竣工もその一環です。





SWEET PEA LEADER



<本船概要>

船名:SWEET PEA LEADER

全長:199.90メートル

全幅:38.00メートル

最大積載自動車台数:7000台(基準車換算)

総トン数:77644トン

建造年:2023年

船籍: リベリア





日本郵船グループは、中期経営計画 “Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing -”を2023年3月10日に発表しました。“Bringing value to life.”を企業理念とし、2030年に向けた新たなビジョン「総合物流企業の枠を超え、中核事業の深化と新規事業の成長で、未来に必要な価値を共創します」を掲げ、ESGを中核とした成長戦略を推進します。

(詳しくはこちら→ https://www.nyk.com/profile/plan/ )



今回の取り組みが特に貢献するSDGsの目標





当社自動車専用船 船隊構成の推移計画(2020年~2050年)(2022年3月時点)





Sail GREENロゴ



(詳しくはこちら→ https://www.nyk.com/news/2022/20220427_02.html )



