東京書籍株式会社は、2023年8月30日に書籍『超約 ヨーロッパの歴史 増補版』(ジョン ハースト/著 フィリップ スラヴェスキ/後記 福井 憲彦/日本語版監修 倉嶋 雅人/訳)を発売いたしました。





大人の必修科目・ヨーロッパ史をこの一冊でマスター!

ベストセラー歴史書の増補版、刊行!



ギリシャ、ローマといった古代から中世、近代、そして現代まで、2000年以上におよぶ「ヨーロッパ」の歴史を大胆に要約、すなわち、「超約」して解説。

ヨーロッパの歴史・構造を「ギリシャ・ローマ文化」「キリスト教」「ゲルマン戦士」という3つの要素に還元し、現在につながる流れが本質的に理解できる。



この世界的ベストセラー、“The Shortest History of Europe”の最新版を『超約 ヨーロッパの歴史 増補版』として刊行!

ロシア・東欧史の世界的論客、フィリップ・スラヴェスキが「後記」を執筆。

ロシアのウクライナ侵攻を歴史的に読み解き、ブレグジットなど現代のヨーロッパの状況を補完。

ジョン・ハースト John Hirst

オーストラリア出身の歴史家。1942年生。オーストラリアのラ・トローブ大学に40年近く所属し、同国の歴史を中心とした研究・教育にあたる。主な著書にConvict Society and Its Enemies: A History of Early New South Wales(1983),The Strange Birth of Colonial Democracy: New South Wales, 1848-1884(1988),The Sentimental Nation: The Making of the Australian Commonwealth(2001)などがある。本書(原題)The Shortest History of Europeはイギリス、フランス、ドイツ、中国、韓国、エジプト、スペイン、ブラジルなど世界18か国で出版され、世界的なベストセラーとなる。2016年没。



フィリップ・スラヴェスキ Filip Slaveski

オーストラリアの歴史家。博士(歴史学)。オーストラリア国立大学で、ロシア/ソビエト連邦および東ヨーロッパ史の講義を担当する。主な著書に、The Soviet Occupation of Germany: Hunger, Mass Violence and the Struggle for Peace, 1945-1947 (2013), Remaking Ukraine after WWII: The clash of central and local Soviet power, 1944-1953 (2021) などがある。



福井憲彦 ふくいのりひこ

歴史家、学習院大学名誉教授、公益財団法人日仏会館名誉理事長。フランスを中心としたヨーロッパ近現代史を専攻。主な著書に、『ヨーロッパ近代の社会史―工業化と国民形成』岩波書店(2005)、『歴史学入門』岩波書店(2006、改訂新版2019)、『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』ちくま学芸文庫(2010)、『興亡の世界史―近代ヨーロッパの覇権』講談社学術文庫(2017)、『教養としての「フランス史」の読み方』PHP研究所(2019)、『物語 パリの歴史―「芸術と文化の都」の2000年』中公新書(2021)などがあるほか、訳書や編著書も多数ある。



倉嶋雅人 くらしままさと

編集者、翻訳家。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。早稲田大学エクステンションセンター、中日文化センター、毎日文化センターで、「バラの文化史」と「ケルトの歴史と文化」の講座をもつ。主な訳書に『ケルト歴史地図』東京書籍(2003)、『ケルトの木の知恵』東京書籍(2003)、『ケルト神話―古代の神々と伝説のガイド』スペクトラム出版社(2018)、『地政学世界地図―超約 国際問題33の論点』(共訳)東京書籍(2020)などがある。

日本語版序文

はじめに



超約 ヨーロッパの歴史

第1章 ヨーロッパの誕生―三つの要素

第2章 近代ヨーロッパ

幕間:「古典」の感覚



ヨーロッパ史の諸相

第3章 侵入と征服

第4章 政治の第一形態―民主主義

第5章 政治の第二形態―封建制

第6章 皇帝と教皇

第7章 言語

第8章 普通の人々

幕間:ヨーロッパとは何か



破壊的な諸力

導入:破壊的な諸力

第9章 産業化と革命

第10章 二つの世界大戦



後記 ヨーロッパの命運は東方にあり

訳者あとがき

図版クレジット

索引













『超約 ヨーロッパの歴史 増補版』

■ジョン ハースト/著 フィリップ スラヴェスキ/後記 福井 憲彦/監修 倉嶋 雅人/訳

■定価2,200円(本体2,000円+税10%)

■四六判・336頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81689/



