株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、この度、新しい映像配信サービス「Lemino」にて、今夏に開催されるフランスの名門パリ・サン=ジェルマンFCの来日ツアー「Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023」並びに「国際フレンドリーマッチ」より、2023年7月27日(木)アル・ナスルFC VS FCインテルナツィオナーレ・ミラノ、2023年7月28日(金)パリ・サン=ジェルマンFC VS セレッソ大阪、2023年8月1日(火)パリ・サン=ジェルマンFC VS FCインテルナツィオナーレ・ミラノの全3試合を無料生配信いたします。







本ツアーは、エムバペ選手・ネイマール選手・マルキーニョス選手・ヴェッラッティ選手・ドンナルンマ選手らが所属するフランスの名門『パリ・サン=ジェルマンFC』が昨年に続いて今夏も来日し、今回は、クリスティアーノ・ロナウド選手らが所属するサウジアラビアの『アル・ナスルFC』と、イタリアの名門『FCインテルナツィオナーレ・ミラノ』も来日。Jリーグからは『セレッソ大阪』が参戦し、4クラブで対戦いたします。

世界で活躍するスター選手たちのプレーを、是非Leminoでお楽しみください。







■特集ページ

URL:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000022/



■大会概要ページ

URL:https://psg-japan-tour.com/

※チケット購入方法、キックオフ時刻等の詳細は決定次第、大会特設サイト内にて発表いたします。



【配信概要】

タイトル:国際フレンドリーマッチ

対戦カード:アル・ナスルFC VS FCインテルナツィオナーレ・ミラノ

配信日:<生配信> 2023年7月27日(木)19:20



タイトル:Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023

対戦カード:パリ・サン=ジェルマンFC VS セレッソ大阪

配信日:<生配信> 2023年7月28日(金)19:20



タイトル:Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023

対戦カード:パリ・サン=ジェルマンFC VS FCインテルナツィオナーレ・ミラノ

配信日:<生配信> 2023年8月1日(火)19:00

※各試合終了後、見逃し配信を予定しています。





【Lemino概要】



感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。



■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/





※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※別途パケット通信料がかかります。



