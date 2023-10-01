【アンリツ株式会社】ハンディ3Dスキャナや産業用音響カメラ、…
［アンリツ株式会社］
紙パルプ産業の工場設備やネットワーク構築・維持の課題解決を、ハンディ3Dスキャナ、産業用音響カメラ、産業用L2スイッチの実機展示と講演を通じてご紹介します。
アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、10月4日(水)～6日(金)アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)に開催される第66回 2023年紙パルプ技術協会年次大会の併設展示会に、紙パルプ産業の工場設備やネットワーク構築・維持における課題を解決する、ハンディ3Dスキャナや産業用音響カメラ、産業用L2スイッチの各種システムを出展し紹介します。
併せて、10月5日(木)9：25～設備診断・保全セッションにて、「3Dスキャナを用いたボイラ内水管減肉非破壊検査技術の現状と展望」と題した講演に登壇します。
皆さまのお越しをお待ちしております。
展示会概要
イベント名：第66回 2023年紙パルプ技術協会年次大会(10/4～6)
会開催日時：2023年10月4日(水) 9:00～18:00 2023年10月5日(木)9:00～16:00
＊10月6日(金)は展示はありません。
会場：アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター) 展示場Ａ
講演会概要
タイトル：設備診断・保全セッション
3Dスキャナを用いたボイラ内水管減肉非破壊検査技術の現状と展望
日時：2023年10月5日(木)9:25～9:45
場所：アクリエひめじ Ｄ会場 「大会議室４０９」
出展製品のご案内
各出展製品の詳細は、当社Webページをご確認ください。
・ハンディ3Dスキャナ
3Dスキャナを用いたボイラ内パイプ減肉度の非破壊検査による設備健全度と余寿命を可視化
https://www.anritsu.com/ja-jp/partner-solutions/products/3dscanner
・産業用音響カメラ FLIR Si124
産業用音響カメラによる工場・設備のエア漏れの可視化
https://www.anritsu.com/ja-jp/partner-solutions/products/acoustic
・産業用イーサネットスイッチ NA2011A-C
腐食性ガス対策を施した産業用イーサネットスイッチによる故障を防ぎ、安定した監視制御ネットワークを構築
https://www.anritsu.com/ja-jp/network-solutions/solutions/failure-cause
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/01-13:40）
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