東洋エンジニアリング株式会社(TOYO)は、2023年9月15日に「統合報告書2023」(日本語版)を発行しましたのでお知らせします。英語版は10月中旬発行予定です。

当社Websiteにてご覧いただけます。

URL:https://toyo-eng.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/TOYO_IR2023_J_ALL_A3_20230915.pdf



本報告書ではTOYOの存在意義、価値創造プロセス、事業内容や中期経営計画に基づいたビジネスモデルと各国の市場環境や成長戦略について掲載しております。本報告書を通じTOYOへのご理解が深まり、対話の一助となりましたら幸いです。



※English version will be published in middle of October.







