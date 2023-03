[NAVER Z Corporation]

NAVER Z Corporation(本社:韓国・ソウル、共同代表:キム・デウク、キム・チャンウク、以下NAVER Z)は、世界4億ユーザーが参加するアジア最大規模のメタバースプラットフォーム「ZEPETO(ゼペット)」(運営:NAVER Z)にて、ソフトバンク株式会社が「ソフトバンクショップ in ZEPETO」の大型リニューアルを実施した事をお知らせいたします。







「ソフトバンクショップ in ZEPETO」は、ソフトバンク株式会社が、2022年6月から新しいコミュニケーション・チャネルとしてZEPETO内にて運営を開始しました。今回のリニューアル後の新しい「ソフトバンクショップ in ZEPETO」の特長及び詳細に関しては下記をご覧ください。



■「ソフトバンクショップ in ZEPETO」ワールド内コンテンツ紹介





新しい「ソフトバンクショップ in ZEPETO」は、全面ガラス張りの開放感のある店舗空間となっており、「ソフトバンクショップ in ZEPETO」の景色を眺めながらリラックスした雰囲気で接客を楽しんでいただけます。これまでも提供しているソフトバンク株式会社のショップクルーによるアバター接客に加えて、ソフトバンククルーの不在時には常設アバター(チャットボット)によるサポートを、24時間365日ご利用いただけるようになりました。チャットボットは、アイテム情報やキャンペーンなどについて回答します。さらにワールド内にリンクを増設し、ソフトバンクやワイモバイル、LINEMOの公式オンラインショップやカスタマーサポートとの円滑な連携を実現しました。





ポップアップショップ







これまでZEPETO内で販売してきた白戸家のお父さんアイテムが一堂に会したショップです。ワールド内でアイテムを購入し、すぐに着用することが可能です。





ゲームゾーン







ゲームゾーンでは2種類のゲームを用意しており、アバターに付随する影を取り合う「snake game」と、ZEPETOで大人気のアスレチック系のゲームである「JUMP STAGE」をお楽しみいただけます。







ゲームをクリアすると「なにわ男子HOUSE in ZEPETO」内のスイカゲームで使用できるLucky Coinを獲得できます。さらにゲームランク上位者はデジタルサイネージに掲載されます。





その他コンテンツ











また、ソフトバンク株式会社のCMに加えて、最新情報やお得なサービスを常時放映する巨大スクリーンや、「ソフトバンクショップ in ZEPETO」での体験がさらにお楽しみいただけるよう様々なイベントが開催されるイベントスペースを常設しています。







最後に



ソフトバンク株式会社と「ソフトバンクショップ in ZEPETO」以外の取り組みも行なっております。「なにわ男子HOUSE in ZEPETO」は下記をご覧ください。

https://stn.mb.softbank.jp/i3o9v



■ZEPETOについて





「ZEPETO(ゼペット)」は、3Dアバター通したZ世代ユーザー向けメタバースアプリです。 仮想世界で自分だけのアバターを使って、いつでも、 どこでもコミュニケーションをとることができ、さらに想像する全ての世界を作り出すことができます。2018年8月のアプリリリース後、アジア圏を中心に世界中で利用者を増やしており、2023年1月現在では世界で4億ユーザーが参加しています。メタバース空間を起点とした様々な機能や新規コンテンツを積極的にローンチしており、ユーザーに日々新しい体験を提供しています。



▼App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/id1350301428

▼Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=me.zepeto.main



※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



