[ウェスキー株式会社]

~2024SS NEW COLLECTIONの最新アイテムを初お披露目~



「暮らしを豊かに」をテーマに、世界中から集めたブランドの代理店を務めているweskiii(ウェスキー)株式会社(本社:東京都世田谷区 https://weskiii.com/)の取り扱いブランドであるドイツのシューズブランド「ara(アラ)」は、2023年9月13日(水)、14日(木)に東京国際フォーラムで行われた「PROJECT TOKYO 2023 September」に出展いたしました。「PROJECT TOKYO 2023 September」には国内外合わせて200ブランド以上が出展。多くの方にご来場いただき、araのヘビーユーザーから、初めてaraというブランドを知られた方まで、2024SS NEW COLLECTIONを実際にお手に取ってご覧いただける貴重な機会となりました。







開催概要





名称:PROJECT TOKYO 2023 September

会期:2023年9月13日(水) - 14日(木)

会場:東京国際フォーラム ガラス棟 (HALL E1)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1

主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

ファッション事業部 PROJECT TOKYO事務局

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3神田91ビル

展示会の様子









《来場者コメント》

■私は旅行には必ず持っていくほど信頼しているブランド。 見た目以上に履いた時に、履きやすさとともに、素敵さ、可愛さが実感できるので、一度履くと手放せなくなります。

■軽くて、デザイン性に優れ、 何より足入れした時のフィット感、 歩きやすさは履くたびに感動します。

■以前よりスニーカーやローファーを着用していて、履きやすさは実感済み! その中でも今回の展示会でお試し履きしたパンプスが、想像を上回る履きやすさでした。

■べっ甲バックルのサンダルやメタリックが効いたスニーカーがカッコよかった。

■とにかくどれも履きやすくて革が柔らかくて、デザインも可愛くて、どれにするか迷うほど。 アドバイスをいただきながらあれこれ試着。 50代は、足元大事~! きちんと自分に合った靴の大切さを教えていただきました。

■araの靴はあまりにも履き心地良すぎてて、ヘビロテ中。今回は定番のパンプスやローファー可愛いフリルサンダル。革がとても上質でクッション性が柔らかいので足にピタっと馴染みます。



2024SS NEW COLLECTION





【スニーカー】

MASTER(12-25700)



【ローファー】

KENT(12-31209)



【サンダル】

MALAGA-S (12-21003)



KENT(12-28121)



Instagram LIVE配信詳細





9月29日(金)10時~『この秋おすすめシューズ』をインスタライブ配信いたします。

日に日に秋めいてくる今日この頃。秋のファッションが楽しみになってきたと思います。

今シーズン(2023AW)のaraもトレンド感のある履き心地のよいシューズが揃っております。

そこで、おすすめシューズの気になる素材感やサイズ感など、ライブで詳しくご紹介させていただきます。



配信日時:2023年9月29日(金)10時~

配信アカウント:ara公式Instagram @arashoes_jp

https://www.instagram.com/arashoes_jp/

「ara」とは







1949年に創業したドイツブランド「ara」。解剖学的に設計し、職人の伝統的なスキルに加え革新的なテクノロジーへの投資を続けています。 “Fashion&Function”はファッション性と機能性を兼ね備えた独特のコンビネーション。刷新的かつ快適なファッションへのアプローチを求めるモダンな女性のための高品質なシューズを取り揃えています。

・ara 公式サイト:https://ara-shoes.jp/

・ara 公式Instagram:https://www.instagram.com/arashoes_jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-19:40)