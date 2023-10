[DIVX]

開発のお困りごと、現状の課題やシチュエーションに合わせて解決策をご提案します。 ぜひ当ブース【32-6】へお越しください。



2021年に創業しAIを活用したサービス開発を通して民間企業と公共機関のDX支援を行う株式会社divx(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石原 圭、以下「当社」 )は、2023年10月25日(水)~27日(金)にかけて、幕張メッセで開催される下半期最大のIT展示会※1「第14回 Japan IT Week 秋」に出展します。当社ブースでは、開発や営業におけるマネージャー職のスタッフが常駐し、実際の具体的なお悩みに対し、オーダーメイドのソリューションをご提供します。







▼来場の事前登録はこちら【参加費無料】

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/visit.html





開発課題へのアプローチと最新AI開発事例





「第14回 Japan IT Week 秋」では、開発のお困りごとについて即時相談を承ります。お悩みや課題について、ぜひ一度お聞かせください。

DIVXでは、AIを活用し、開発スピードと品質を極限まで高めています。それにより、お客様への対応時間を増やし、深く事業にコミットしています。また、検討段階でもAIを駆使することで、速度と品質を両立。これらの徹底した効率化で、お客様のビジネスを加速します。



具体例として、ChatGPT API※2を活用したプログラミングに関する質問に答えるAIチャット機能の開発実績があります。詳しくは弊社プレスリリースをご覧ください。( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000099905.html )





幅広いソリューション提供





DIVXは、お客様のお悩みや現状の課題に合わせ、「システム開発」「セキュリティ対策」「システム運用」「ITリテラシー向上」「システム老朽化対応」「クラウド構築・運用」「エンジニア不足解消」「品質管理」などの幅広いソリューションを提供しています。



中でも、当社のWEBセキュリティ診断サービスは、経済産業省が定めた「情報セキュリティサービス基準」への適合性を情報セキュリティサービス基準審査登録委員会が審査し、適合とされたサービスを掲載する情報セキュリティサービス台帳( https://sss-erc.org/iss_books/023-0004-20/ )へも掲載されています。※3



また、FinTechやEdTechをはじめとした開発事例も公開しています。詳しくは以下のURLを参照ください。



▼DIVX開発事例

https://www.divx.co.jp/interview





出展概要





【総称】 第14回 Japan IT Week 秋

【ブース番号】32-6

【会期】 2023年10月25日(水)~27日(金)

【時間】 10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

【会場】 幕張メッセ

【主催】 RX Japan株式会社



https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/visit.html



お客様のビジネスにおける開発課題を解決し、高品質な開発実施をサポートすることが当社の使命です。皆様のご来場・ご相談をお待ちしております。



※1:出典:「第14回 Japan IT Week 秋」公式サイト

※2:ChatGPTは、AIの研究と開発を行うOpenAIの商標です。

※3:出典元:https://sss-erc.org/iss_book/





株式会社divxについて





株式会社divxは、2021年創業のクリエイティブカンパニーで、AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供を行っています。当社は、事業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するため、デジタル分野におけるコンサルティングからサービス開発・運用まで一貫した対応が可能な体制を構築しています。

加えて、当社は2022年にAWSセレクトティアサービスパートナーの認定を受け、クラウドサービスに関する技術力が高い評価を得ています。

また、当社の総合クリエイティブチームは、各分野の専門知識を持つメンバーが連携しており、シームレス且つ迅速なサービス開発を実現し、お客様のビジネスニーズに柔軟に対応しています。





会社概要





本社所在地:東京都渋谷区円山町19番1号渋谷プライムプラザ12階

代表者 : 代表取締役 石原 圭

事業内容 : AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供

オフィシャルサイト: https://www.divx.co.jp/





