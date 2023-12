[株式会社ディスカバリー・ネクスト]

結成3年になる 4人組POPROCKバンド。苦難の道を歩んでたどりついた 自分たちの音楽 メッセージがはっきりと形になり そして染み渡るように届いた夜。



「俺たちについて来いっ!ていうバンドじゃないけん。あなたが弱っているとき支えたい歌をうたう、でも俺たちもだめなときあるんで 支えて!支え合いでいこうや。」 真っ正直なMCが 歌をさらに心の奥底へといざなう。ぼっち。はみだしもの。ネガティブワードを 希望に変える魔法のバンド。





12月6日に 初のフルアルバム「MISFIT」を発売した翌日 7日 渋谷EGGMANにて アルバム曲ほぼ全曲をセットリストに組み込んだ記念ライブを開催。満員のファンとともに バンドの節目となる メモリアルな時間をかみしめた。

デビュー以来 常に弱い側からの 生きる意味 信じることの意味を愚直に問いかけ 徐々にリスナーの心をつかんで ライブを軸に 堅実に活動を続けてきた。

10月から 2週間おきに4シングル連続配信 さらに それぞれユニークなミュージックビデオを発表。SNSでは 1年前の作品「バイバイ」が 突然のように反響を呼ぶなど 地道な活動がいろいろな局面で芽を出しはじめた。

シングル「最強のぼっち」は 福岡 佐賀 熊本 鹿児島のFM局のパワープレイに選出。作品力がバンドのキャラクターとともに評価を得るようになった。

今後もライブを軸に さらにバンドとしてスケールアップを目指す。ロックファンというよりも その世界観に 癒しや勇気をもらう さまざまな老若男女が反応。全く新しいパターンのバンド像を 近い未来に実現しそう。

年内もライブが多く待っている。



最新アルバム MISFIT 全10曲入り DRR-1001 税込み2500円 全国CD店で販売中



年内のライブ予定



LIVE2023/12/13 (Wed)

まぷのりpre. POP! ROCK! SPICE! vol.2寺田町Fireloop

OPEN 18:00/START 18:30ADV ¥2,500/DOOR ¥3,000





LIVE2023/12/21 (Thu)

irune pre, 爆弾祭り「project the LAST vol.1」渋谷Milkyway

OPEN 18:30/START 19:00¥2,400 (+1D)





LIVE2023/12/28 (Thu)

Happiness to you vol.28 Milkyway 年末大感謝祭sp渋谷Milkyway

OPEN/START:17:00/17:30¥3500(3D込)





LIVE2023/12/31 (Sun)

LIVE DI:GA JUDGEMENT 2023渋谷CLUB QUATTRO / TAKE OFF 7





プロフィール

2020年1月に結成された4人組バンド!

はずかしいほど正直な心の声、日常に潜んだセンシティブな感覚を紡いだ詩と、どこかほっとするメロディ。ポップにまとまりながら攻撃的な一面のあるテクニカルな演奏。メルヘンな印象が一変、カラフルすぎる曲の数々。ドラム・ベースの歌うようなグルーヴに色鮮やかに曲を染めてゆくギター、そしてなによりボーカル宮原の、胸の奥をくすぐる少年のようなファニーでせつないヴォイス。4人それぞれの感性が絡み合い先が読めない非凡な可能性を秘めたバンド。

一回聴いたら絶対好きになる。ガンガン突き進む彼らの勢いはもう止められないかも。



