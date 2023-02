[Ridgelinez株式会社]

Ridgelinez株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:今井俊哉、以下Ridgelinez)は、アジャイルサービスの支援領域を拡充し、独自のフレームワークを用いたスケーリング支援を開始しました。これにより、アジャイル組織への変革をEnd to Endで支援します。





予測困難性が増すSociety5.0の到来で、企業組織のアジャイル化が促進されています。アジャイルプロジェクトは、適切な理解と導入プロセスを経て浸透させることで、システム開発の領域だけでなく、組織全体を強く変革させ、ビジネスアジリティ向上に寄与します。

一方で、組織のアジャイルを実践するにあたり、組織文化や既存の業務プロセスとの整合などが障壁となり、成果に結びつかないケースが散見されます。この問題を解決するには、経営層のアジャイルへの適切な理解と、全社を巻き込んだ改革(スケーリング)が必要となります。



スケーリングを実現に導くフレームワーク

Ridgelinezは、アジャイル組織の立ち上げ当初から全社展開を見据えた支援を行うため、日本企業に最適化した独自のアジャイル組織構築フレームワークを策定しました。本フレームワークを用いることで、早期に組織横断的な推進組織(CoE)を立ち上げ、DXの達成度評価を繰り返し、アジャイル組織への迅速な変革を実現します。



図 Ridgelinez Agile Traverse Roadmap



アジャイル組織への変革は、現時点のDX/Agilityレベルに応じて、段階的に変革していくことが肝要です。Ridgelinezのフレームワークは3つのフェーズで構成されています。



Trailheadフェーズでは、経営層や事業部門を含む関係者への導入教育と、アジャイルスクラムチームの選定、教育を行い、組織としてのアジャイル実践体制の立ち上げを支援します。Try and Errorフェーズでは、全社展開のためのCoEを立上げ、アジャイルスクラムチームに伴走し、アジャイルの実践と改善を進めます。そして、Scalingフェーズでは、複数のスクラムチームを有機的に連動させ、徐々に拡大することで、組織全体で俊敏性と柔軟性を兼ね備えた競争優位性のあるアジャイル組織構築を支援します。



独自のフレームワークを用いたスケーリング支援により、上流の経営戦略との整合性を図り、アジャイル組織の実現とビジネスアジリティの向上に伴走してまいります。



Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーと共に持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。



