LSI設計サービスやRISC-V搭載Linuxが動作するHiFive Unmatchedボードなどを紹介



株式会社DTS(本社:東京都中央区、代表取締役社長:北村 友朗)のグループ会社で、組込み事業を展開する株式会社DTSインサイト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:浅見 伊佐夫)は2022年11月25日 (金)に川崎市コンベンションホールで開催される組込みシステムのソフトウェア・ハードウェアのデザイン手法を議論し、エンジニア同士の情報交流を図るイベント「Design Solution Forum 2022」にて講演および出展を行います。

講演では、製品市場投入時間の短縮を実現するDTSインサイトのLSI設計サービスを紹介します。出展ブースでは、DTSインサイトの組込みシステム・ワンストップソリューションやソフトウェアマイグレーションサービスの紹介、DTSインサイトより販売中のRISC-V搭載Linuxが動作するHiFive Unmatchedボードによるデモなどを展示します。









■出展イベント概要

名 称 :Design Solution Forum 2022

開催日 :2022年11月25日(金)

時 間 :イベント 09:50~17:00

交流会 17:20~19:00

会 場 :川崎市コンベンションホール(神奈川県川崎市)

出展小間番号 :9 (Room A入口正面)

主 催 :特定非営利活動法人DSF

入場料 :無 料

参加方法 :参加登録入場制です。以下、URLから登録をお願いいたします。

URL :https://dsforum.jp/2022/



■講演について

【製品市場投入時間の短縮を実現するDTSインサイトLSI設計サービスのご提案】

講演日時:11月25日(金)15:20~15:50

講演者 :株式会社DTSインサイト LSI Design Service事業部

セールスマネージャー 庄司 好英



※システムLSI設計ソリューションサービスについて

https://www.dts-insight.co.jp/product/systemlsi/index.html



■出展内容について

各種IPやお客さまデザインを用いたLSIの設計・試作・量産サービス、エッジからクラウドまで対応するソフトウェアサービスといった、DTSインサイトの組込みシステム・ワンストップソリューションのご紹介や、ソフトウェアマイグレーションサービスのご紹介、DTSインサイトより販売中のRISC-V搭載Linuxが動作するHiFive Unmatchedボードによるデモなどを展示しています。



【RISC-V Core IP SiFiveについて】

https://www.dts-insight.co.jp/product/sifive_jpn/index.html



<株式会社DTSインサイトの概要>

DTSインサイトは、車載分野・組込み分野のシステム開発支援プロダクト、ハードウェア・ファームウェア・ソフトウェア開発、医療分野における計測制御システム開発、各分野における受託開発、またこれらの知見とOSポーティングやドライバ・ミドルウェア開発に加え、ハードウェア開発までトータルで対応できるシステムLSI設計ソリューションサービスなどにより、お客様のビジネスをサポートする各事業を提供しております。

本社所在地:〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル



Our insight, your value

https://www.dts-insight.co.jp/



<株式会社DTSの概要>

DTSは、金融業、産業・公共、通信業向けサービスを柱に、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供するシステムインテグレーターです。

また、DTSグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。

https://www.dts.co.jp/

本社所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル



<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社DTSインサイト 企画統括部 広報担当

TEL:03-6756-9415 E-mail:press@dts-insight.co.jp





