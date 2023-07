[株式会社HYPERITHM]

株式会社HYPERITHM(本社:東京都千代田区、代表取締役:ロイド・リー)は、DeFiスポーツベッティングDEX「LEVR.bet」に出資したことをお知らせします。







LEVR.betについて





LEVR.bet(以下、LEVR)は、「DeFiのパワーをスポーツベッティングに」をミッションに、独自のブックバランシングアルゴリズムやゲーム内取引マーケット、オラクルベースのリクイデーションエンジンを通して、ユーザーが流動的なポジションとレバレッジの両方を取ることを可能にする初の分散型スポーツベッティングプロジェクトです。



LEVRは、チェーンリンクのオラクルを使用して、ライブゲームのオッズデータをオンチェーンで提供しています。ユーザーは最大5倍のレバレッジで様々なマーケットにベットすることができます。このプロトコルの維持に必要なモデリングやバックエンド技術は、従来のブックメーカーとは全く異なるものであり、全く新しいアルゴリズムに基づく計算がなされています。オンチェーンオーダーブックをベースとしたLEVRでは、ユーザーがゲーム内のオッズの変動に対してレバレッジをかけたポジションをシームレスに取引することができます。LEVR.betは、DEXと同様の手数料設定により、ユーザーが負担する手数料を減らすことでスケーラビリティの問題を解決し、オンチェーン・スポーツブックの中でも最高のオッズを提供し続けることを目指しています。









プロダクトページ:http://levr.bet/



Levr.bet CEO Bruce Bridges氏のコメント





LEVRは、DeFiと従来のブックメーカーの長所を組み合わせて再構築することで、スポーツベッティングのさらなる進化を実現しようとしています。Hyperithmのような実績のあるパートナーに支えられていることを誇りに思います。



Hyperithm CEO ロイド・リーのコメント





DeFiの仕組みをスポーツベッティングに活用する試みは非常に新しく、ぜひ応援したいプロジェクトだと感じました。彼らの独自のブックバランシングアルゴリズムやゲーム内取引マーケット、オラクルベースのリクイデーションエンジンは、分散型スポーツベッティングプラットフォームを構築するうえで非常に重要な要素であり、達成可能だと信じています。

スポーツベッティングという身近なアトラクションを通じて、クリプトユーザーでない人がWeb3の世界を体験できるようにすることで、Web3のマスアダプションに貢献してまいります。



Hyperithm Groupについて





Hyperithmは2018年1月の創業以来、日本と韓国を拠点に機関投資家などを対象とした暗号資産のウェルスマネジメント事業を展開しています。日本においては、適格機関投資家等特例業務の届出を、韓国においては日本の暗号資産交換業に相当する暗号資産事業者の届出を完了しています。2022年3月には、シリーズBのブリッジラウンドにてCoinbase Venturesより資金調達を行いました。2022年5月からは適格機関投資家等特例業務に基づく国内初ビットコイン建てのファンドを運用開始しています。また、2022年6月には、Web3のエコシステムの活性化を目的とした、Web3ファンドを組成し活発に投資を行っています。



【会社概要】

会社名:株式会社HYPERITHM

代表者:代表取締役 Lloyd Lee(李 沅俊)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内

設立:2018年1月

役職員数:30人(関係会社を含む)

海外拠点:韓国

会社HP:https://hyperithm.jp



Hyperithm Invests in “LEVR.bet,” the First DeFi Perpetual Sports Betting DEX



Hyperithm invests in “LEVR.bet” an early-stage DeFi startup on a mission to bring leverage to the world of sports betting through a DEX model.



About Levr.bet

LEVR.bet is the first decentralized sports betting protocol that enables both liquid positions and leverage to its users thru a proprietary book balancing algorithm, in-game exchange market, and oracle based liquidation engine.



Using Chainlink oracles to bring pre/live game odds data on-chain LEVR.bet allows users to bet on a variety of game specific markets on up to 5x leverage. The PhD designed modeling and backend technology that is necessary sustain the protocol is wholly different from that of a traditional sportsbook, and should be understood as the proper generalization of

a sportsbook into the decentralized space, as well as a re-engineered theory of sports betting in general (to account for the addition of leverage). Offering an on-chain orderbook based exchange, LEVR allows users to seamlessly trade leveraged positions PVP against in-game odds volatility, with a full suite of familiar trading tools - such as stop loss and limit orders. LEVR solves the scalability issue of reducing vig to users, through a fee set similar to your favorite perp DEX, and aims to offer the best odds consistently of all on-chain sports books.



LEVR.bet - bringing the power of DeFi to sports betting.



For more information, visit: http://levr.bet/



Bruce Bridges, CEO of LEVR.bet’s Comment

“LEVR is striving to build the next evolution of sports betting through a ground-up rework that combines the best of DeFi and traditional books. We are proud to have partners with the track record of Hyperithm backing us” - LEVR CEO Mr. B



Lloyd Lee, Hyperithm CEO’s Comment

We felt that the attempt to utilize DeFi's structure for sports betting was a very new project that we would love to support. We believe that their proprietary book balancing algorithm, in-game trading market, and oracle-based liquidation engine are very important and achievable elements in building a decentralized sports betting platform.

We will contribute to the mass adoption of Web3 by enabling non-crypto users to experience the world of Web3 through the familiar attraction of sports betting.



About Hyperithm Group

Since its foundation in 2018, Hyperithm, operating from Japan and Korea, has been heavily involved in developing its crypto asset wealth management business for an array of institutional investors as well as others. March 2022 marked another major milestone as Hyperithm completed a Series B bridge round funding from Coinbase Ventures. In May 2022, the company began managing Japan's first Bitcoin-denominated fund under the Qualified Institutional Investors Exemption Program. In June 2022, we established a Web3 ecosystem fund with the aim of revitalizing the Web3 ecosystem and have been actively investing in promising projects that seek to positively contribute to the growth of Web3.



For more information, visit: https://hyperithm.jp







