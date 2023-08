[Activision Blizzard Japan株式会社]

「オーバーウォッチ」史上最大規模のコンテンツを誇るシーズン6が幕を開ける



「インベージョン」にはストーリー任務、新ヒーロー「イラリー」、完全新規のPvPモード「フラッシュポイント」、巨大な新規マップ2つ、CO-OP任務「アンダーワールド」など、コンテンツが盛りだくさん







オーバーウォッチ 2:インベージョン|オフィシャルトレーラー:https://youtu.be/qyzszefUYxg



本日8月11日(金)より「オーバーウォッチ 2」史上最大規模の新シーズン「インベージョン」が開始したことをお知らせします。

新シーズンでは、ペルー出身の新たなサポートヒーロー、イラリーも仲間に加わります。また、新たなPvPモード「フラッシュポイント」には、巨大な新規マップが2つ用意されています。そのほかにも、コンテンツは盛りだくさんとなっております。



■本日登場する盛りだくさんなコンテンツをご紹介

●「オーバーウォッチ 2: インベージョン」ストーリー任務:プレイヤーはリオデジャネイロ、トロント、ヨーテボリに降り立ち、「オーバーウォッチ 2」の始まりの物語を体験します。完全新規のシネマティックや数百もの新たなボイス・ラインが追加され、「オーバーウォッチ 2」の発端をフレンドと一緒に体験することができます。

●新サポートヒーロー・イラリー:38人目となるヒーローが新たに登場。イラリーは、「オーバーウォッチ」で初となるペルー出身のヒーローです。太陽からパワーを引き出し、中長距離アビリティで仲間を回復するだけではなく、敵を攻撃することもできます。

ゲームプレイ・トレーラー:イラリー|https://youtu.be/ypflFpPDNGY

●新PvPモード「フラッシュポイント」:PvPの「フラッシュポイント」には、SURAVASAとNEW JUNK CITYの2つの新マップを用意。予測不可能なPvPを楽しめるこのマップで、プレイヤーは目標地点の確保を巡って競い合います。「オーバーウォッチ 2」過去最大となる規模の巨大なPvPマップで、チームの連携と創造性を試しましょう。

●CO-OP任務「アンダーワールド」:プレイヤーは、期間限定のイベント任務にフレンドと一緒に挑みます。舞台となるのは、キングス・ロウの新規エリア。ヌルセクターから送り込まれた新たな敵に立ち向かいましょう。週替わりで修正が適用されるので、シーズンを通じて新たなチャレンジに挑戦できます!

●新ヒーロー・プログレッション・システム:お気に入りのヒーローで経験を積むと、プレイヤー・レベルが上がっていきます。これにより、独自のネームカードなどの報酬を得ることができます。新たなプログレッション・システムでは、各プレイヤーのゲームプレイのスタイルや進捗が38人のヒーローごとに管理され、新たなインターフェースを通じて閲覧できます。







また、今シーズン後半にはヒーロー・マスターも登場予定です。ウィンストン、マーシー、ラインハルト、ソジョーン、トレーサーのプレイヤーは、自身の腕を磨いてヒーロー・ランキングを上げることができます。今後も、対象のヒーローは増えていく予定ですのでご期待ください。



■「オーバーウォッチ 2: インベージョン」バンドル

「オーバーウォッチ 2: インベージョン」バンドルが、デジタル購入で入手可能です。本バンドルには、オムニックとの戦いの助けとなるアイテムが1つ以上含まれています。

●オーバーウォッチ 2: インベージョン・バンドル(2,010円):

「オーバーウォッチ 2: インベージョン」ストーリー任務すべて、コイン×1000、レジェンダリー・スキン1種、ヒーロー・ソジョーンのアンロック。

●オーバーウォッチ 2: インベージョン・アルティメット・バンドル(5,360円):

「オーバーウォッチ 2: インベージョン」ストーリー任務すべて、コイン×2000、レジェンダリー・スキン2種、ヒーロー・ソジョーンのアンロック、プレミアム・バトルパスとティア・スキップ×20。

●インベージョン・プレミアム・バトルパス(1000オーバーウォッチ・コイン):

新ヒーロー・イラリーの即時解放、新規アナ用ミシック・スキン「A-7000ウォーゴッド」、レジェンダリー・スキン5種、プレミアム・バトルパスでの報酬90ティア、20% バトルパスXPブースト、オーバーウォッチ・クレジット×2000。



■オーバーウォッチ エグゼクティブプロデューサー ジャレッド・ノイスのコメント

『インベージョンは、かつてないほどの新たな種類のゲームプレイが一度にリリースされる、オーバーウォッチ 2にとって極めて重要な局面であり、新たにSteamでの展開も始まります。PvPでの対戦やダイナミックなヒーローの性格、フレンドとの協力、オーバーウォッチの世界観で描かれる近未来の地球の物語など、オーバーウォッチ 2: インベージョンには多種多様なコンテンツが盛りだくさんなので、誰もが楽しめるはずです。』



「オーバーウォッチ 2」は、Battle.net(R)をインストールしたWindows(R) PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)でクロス・プラットフォーム対応、基本プレイ無料です。8月11日以降は、Steamでもプレイ可能です。

詳細は「オーバーウォッチ 2」の公式サイトをご確認ください。

「オーバーウォッチ 2」公式サイト:https://overwatch.blizzard.com/ja-jp/



Blizzard Entertainment, Inc.について

Blizzard Entertainment(www.blizzard.com)は、「World of Warcraft(R)」、「ハースストーン」、「オーバーウォッチ」、「Diablo(R)」、「StarCraft(R)」などの大ヒットシリーズで知られています。Activision Blizzard(NASDAQ:ATVI)の子会社の一つであり、エンターテイメントソフトウェアの開発・販売の第一人者です。Blizzard Entertainmentは過去30年間にわたって業界で高い評価を獲得し、ジャンルを創出した名作を作り続けており、ゲーム・オブ・ザ・イヤー(Game of the Year)の複数回の受賞を含め、多数の賞に輝いています。Blizzard Entertainmentは世界中で数千万人のプレイヤーを魅了し、そのタイトルはPCのBattle.net(R)、Xbox、PlayStation、Nintendo Switch、iOS、Androidでプレイ可能です。



将来予想に関する記述についての注意事項:

「オーバーウォッチ 2」の要素や機能性に関わる記述を含め、本プレスリリースに記載されているBlizzard Entertainmentの将来に関する予想、計画、意図または戦略に関わる情報は、事実ではない将来予想に関する記述であり、リスクおよび不確実性を伴います。Blizzard Entertainmentの実際の将来の業績が、本プレスリリース内の将来予想に関する記述の中で示されたものと著しく異なるものとなる要因には、予測不可能な制作遅延ならびにActivision Blizzardの最新の年次報告書(10-K)およびそれ以降の四半期報告書(10-Q)のリスク要因の項に記載されているその他の要因が含まれます。本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述は、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardがリリース当日時点で入手できる情報に基づいており、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardのいずれも、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。作成時点において真実であると考えられている将来予想に関する記述は、誤ったものである可能性があります。これらの記述はBlizzard EntertainmentまたはActivision Blizzardの将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、およびその他の要因によって左右されるものであり、一部のコントロール不能な要因により、実際の業績が現時点の予想と著しく異なる可能性があることをご了承ください。



