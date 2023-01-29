［学校法人大阪音楽大学］







大阪音楽大学（所在地：豊中市庄内幸町、学長：本山秀毅）は、2月11日（土祝）に「第４回 Music Creation Awards 2022本編」を開催します。本学のミュージッククリエーション専攻（以下Cr専攻）4年生が完成させた1枚のセルフプロデュース・アルバムを披露し、第一線で活躍する様々な業界のプロの審査により、各賞を選出・表彰します。

今年は過去最多の21名が出演。歌唱やプレゼンテーションだけでなく、オーケストラや和太鼓の生演奏など、様々なパフォーマンスが披露されますので、お見逃しなく！



▼「第４回 Music Creation Awards 2022」特設サイト

https://www.daion.ac.jp/mcr/mca/



音楽賞「Music Creation Awards」について

次代を担う若き音楽クリエイターの存在と活躍を社会に広く発信し、彼らの音楽活動とキャリア形成を後押しすることを主な目的として創設されました。



そして1月28日（土）18時より投票がスタートする「最多ストリーミング賞」では、YouTubeに公開した楽曲の再生回数で受賞者を決定します。一般の皆様の動画再生によって受賞者が決まりますので、ぜひご視聴いただき、「Music Creation Awards」をお楽しみください。



▼「最多ストリーミング賞」投票はこちら

https://www.daion.ac.jp/mcr/mca/MostStreamingAwards.html



さらに、2月13日（月）にはオンライン講座「MCA オープン・アカデミー」を開講。Cr専攻教員と第4回 Music Creation Awards 2022受賞者で音楽制作のノウハウをレクチャーし、楽曲の制作プロセスを紐解いていきます。百聞は一見にしかず、こちらもぜひご視聴ください！

※講座内容はフライヤー記載の内容から変更になりました。詳しくは「『第4回 Music Creation Awards 2022』特設サイト」をご覧ください。





【第4回 Music Creation Awards 2022 開催概要】

※第4回 Music Creation Awards 2022 は、新型コロナウイルス感染防止の観点から「オンライン生配信」での開催となります。一般のお客様はご来場いただけませんので、「大阪音楽大学 ミュージッククリエーション専攻YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@user-ye8we5os7p/featured）」 へアクセスしてご覧下さい。



日時 : 2023年2月11日(土祝) 15:00開演（18:30終演予定）

主催：大阪音楽大学 ミュージッククリエーション専攻

協賛：学習塾レベルアップ／MUSUBI 合同会社、日本国家館 / FinTech 株式会社、合同会社SIGN SOUND／bransic、スタジオえむ、西町ワイン食堂、近畿ハウス株式会社、庄内本通商店街振興組合、Patisserie & Cafe Noah’s ark、手打さぬきうどん えん、らーめん 雑魚、フラワーショップ 花憐

協力：Billboard Live OSAKA

後援：経済産業省





【第4回出演学生（Cr専攻第四期生）】

池田 きひろ

松谷 志吹

キム・ジウン

中西 美有

石上 葵

Yua

いのめちゃん

奥谷 星哉

弘世 亮佑

neguse

Himitsu

Keida Keiko

ニドネハル

柴田 拓也

かおちー

Nao

Δplat

吉田 育子

MOMO

You Yoshizu

若林 響





【審査員】

三枝 成彰（作曲家）※審査員長

馬瀬 みさき（合同会社 bransic／作曲家・作詞家）

岡田 信弥（株式会社カプコン サウンドプロダクション室 ミュージックチーム長）

神田 大介（株式会社スマイルカンパニー クリエイター事業部 部長）

倉田 健次（映画監督／脚本家）

関口 夏光（株式会社アゲハスプリングス 取締役）

栃尾 恒樹（有限会社プレストーン 取締役 音楽ディレクター・エンジニア）

中野 量太（映画監督）

中山 祥（TMI総合法律事務所／弁護士）





【大阪音楽大学について】

2015年に創立100年を迎えた関西唯一の音楽単科大学。「音楽で、はたらこう。」「ちから強く生きる音楽人を、ここから。」をスローガンに、従来のクラシック音楽家の育成にとどまらない、クリエイターやプロデューサーの輩出を掲げた新専攻・コースを次々と設置し、大学16専攻・短大12コースを擁する“音楽の総合大学”としていち早く時代のニーズに応えています。





【関連URL】

▼ 大阪音楽大学 ミュージッククリエーション専攻

https://www.daion.ac.jp/mcr/



▼ 大阪音楽大学 ミュージッククリエーション専攻 YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@user-ye8we5os7p/featured



▼ 大阪音楽大学 Webサイト

https://www.daion.ac.jp/





【本リリースに関するお問合せ】

大阪音楽大学・大阪音楽大学短期大学部 広報統括事務室

TEL：06-6334-2904（不在の場合はメールでご連絡ください。折り返しお電話いたします）

e-mail：koho@daion.ac.jp



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