[Lazuli株式会社]

Lazuli株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:萩原 静厳、以下Lazuli)は、11 月 15日(水)、16 日(木)に東京ビッグサイトで開催される 「Google Cloud Next Tokyo '23」に出展します。





「Google Cloud Next Tokyo '23」は、Google社が主催で、IT 業界のみならず様々な業界のリーダー、意思決定者、エンジニア、そして開発者を対象としたイベントです。米国本社からの講演者を含む多彩な講師陣が登壇するストリーミングによる基調講演をはじめ、先進事例のセッション、テーマ別のブレイクアウトセッション等充実した2日間のプログラムが用意されています。



Lazuliは、Innovators Hive内Power of Cloud for Startupsに出展します。ブース内では、「データ活用の新たな解」をテーマ/コンセプトに掲げ、AI、特に自然言語処理を駆使して社内外に存在する商品情報の名寄せや統合を高速かつ高精度に行い、さらに、データをECやデジタル施策に活用しやすい形に整理したり、情報を付加できるSaaS「Lazuli PDP (Product Data Platform)」を展示します。



また、「Lazuli PDP」のデモコーナーを設置し、AIを活用したデータの処理方法や使い方を体験することができます。多くのメーカーや小売事業者の来場が期待される中で、商品情報を手作業で収集、整理し、ECのシステムや分析ツールなどにインポートをしているケースが非常に多く、労働集約的な手法で膨大な時間とコストが発生しているといった業界課題の解決策を提案します。AIを活用して従来の労働集約的かつ属人的な作業を自動化し、データ分析やEC運営などの各種施策をスムーズに実行することが可能なSaaSである「Lazuli PDP」の導入について紹介します。



Lazuliについて





Lazuliは2020年7月に設立されたスタートアップです。高度なAI技術を駆使し、クラウドサービスとして、DXやEC、マーケティングの担当者など、ビジネスに関わる誰もが世界中の商品情報を利用できるSaaSの開発と提供を進めています。商品が製造、流通、販売される中で、企業間、あるいは企業内においても、商品に関するデータはスムーズに同期されていないのが現状です。これがメーカーや小売、製薬業におけるDX推進を阻害している大きな要因の1つと考えています。Lazuliはこれを解決すべく、ビジネスに携わる人々が容易に商品の情報にアクセスできる「SaaS型商品マスタLazuli PDP」を開発・提供しています。



※「Lazuli」とそのロゴ、記載されている製品・サービス名などは、Lazuliの商標・登録商標です。無断複写・転載を禁じます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-23:40)