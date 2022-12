[オーストリア大使館商務部]

日時:12月8日(木)17:00 / 会場:アンカー神戸



Austrian Startup Pitch Night in Kobe 参加申込: https://bit.ly/AustrianStartupNightKobe2022

(参加費無料・事前登録制)





モビリティー産業に従事するオーストリアのスタートアップ6社が製品やサービスを紹介いたします。当分野にご関心のあるビジネスパートナー、企業、アクセラレーター、ローカライザーといった方々のご参加をお待ち申し上げます。









日時: 2022年12月8日(木) 17:00-20:00

会場: ANCHOR KOBE / アンカー神戸(兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1神戸三宮阪急ビル15F)

https://anchorkobe.com/

参加費無料、事前登録制、使用言語 日本語・英語



https://www.advantageaustria.org/jp/events/20221208_Austrian_Startup_Night_Kobe_2022.pdf



登録リンク: https://bit.ly/AustrianStartupNightKobe2022



オーストリア出展スタートアップ 製品/サービス 案内(日本語・英語)

https://www.advantageaustria.org/jp/events/20221208_Austrian_Startup_Night_Kobe_2022__gin_go_tokyo_book.pdf





オーストリア参加企業紹介



Aviloo

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/aviloo-gmbh-2

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車もいつか必ず中古車になります。このような自動車にとってバッテリーは最も重要かつ高級なパーツです。バッテリーの状態を外部から判定し・レポート化するソリューションを提供。



Booxit

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/booxit-og

BOOXitの技術により、宅配便物流における再利用可能な容器の2つの大きな問題、1.ロスと2. 高額な再輸送コストを、自動化、デジタル化、ロボットにより解決します。



Easygoinc

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/easygoinc-gmbh

Withコロナ時代の新しいライフスタイルにより世界的に人気が高まっているキャンピングカー。マイカーをキャンピングカーに簡単に改造できるソリューションを提供。



Flasher

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/flasher-gmbh

電動自電車やその他のマイクロモビリティが行き交う東京のような大都市ではヒヤヒヤする場面にも多く直面します。そのため、欧州においてはユーザーの安全性を高めるデバイスがクライドファウンディング等で人気を集めています。

マイクロモビリティのユーザーや従業員の安全性を高める革新的なスナップバンドで腕に装着するウェアラブルスマート安全装置「フラッシャー」をB2CとB2Bで開発・販売しています。



Kraken Innovations

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/kraken-innovations-gmbh

特許取得済みのギアボックスの革新により、コンパクトなスペースで高負荷の高精度位置決めアクチュエータの監視動作が可能になります。



Ubiq

https://www.advantageaustria.org/jp/company/ja/parkbob-gmbh

人工知能とクラウドベースのサービスチームを使用して、需要を予測し、共有車両/資産とエネルギーの供給を最適化します。

Ubiq SaaS Platformは、リアルタイムのデータを使用して、車両の利用率を最大化し、車両運用を自動化します。 カーシェアリングには欠かせないソリューションとして、世界中で既に大幅な活用が始まっています。





プログラム



16.30: 受付開始

17.00: 主催者による挨拶

17.15: Global Incubator Network Austria (GIN)の取り組み紹介

17.30: オーストリア・スタートアップによるショートプレゼンテーション+Q&A

18.45: Life-Tech-Kobe – Kobe Startup Ecosystemの取り組み紹介

19.00: ネットワーキング

20.00: 閉会



【ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo(オーストリア大使館商務部)】

全世界70ヶ国以上に、約100ヶ所のオフィスを擁するオーストリア連邦産業院(WKO)の貿易機関として、オーストリア国外で活動するオーストリア企業及びオーストリアとのパートナー企業のビジネス活動を幅広く支援しております。

オーストリアの経済を代表する機関として、オーストリアの卓越した製品・技術・サービスを日本の皆様に紹介するため、各種イベントや展示会に出展しております。

オーストリアのテクノロジー・スタートアップ支援の一環として、昨年に続き、神戸でのスタートアップ・イベントに主催者の一員として参加します。

URL: https://www.advantageaustria.org/jp/



