一般社団法人JCBI主催の第2回ミートアップに株式会社Gau…
［一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ］
コンテンツ関連企業50社が加入する一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ（略称、一般社団法人JCBI）は、「Web3 NFT Blockchain」をテーマとした第2回のミートアップイベントを、ゲストスピーカーとして株式会社Gaudiy 代表取締役CEO 石川 裕也 氏をお招きして、以下のとおり2022年11月17日（木）に開催します。
＜Peatix参加申し込みページ＞
https://jcbimeetup2.peatix.com
＜タイムテーブル＞
2022年11月17日（木）
18:30 開場
19:00～20:00 トークセッション：ゲスト「Gaudiy CEO 石川氏」（60分間）
～トークテーマ～
・NFTの現状とこれから
参考記事：
https://note.com/yuyasan/n/n42b900b06723
https://note.com/yuyasan/n/n82d771318b13
・エンタメ（コンテンツ）業界の課題解決のための、ブロックチェーンの活用
参考記事：
https://note.com/yuyasan/n/n528435121221
・ブロックチェーンによって実現する未来～新しいファンエコノミーのあり方～
参考記事：
https://note.com/yuyasan/n/na4c0f0e5128a
20:00～21:30 懇親会：ゲストを含む参加者で交流 ※軽飲食をご用意（90分間）
＜場所＞
建物：PMO EX 日本橋茅場町ビル
最寄：茅場町駅 ※1番出口の階段を上ってすぐ前のビル（徒歩0分）
住所：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10
地図：https://goo.gl/maps/D2gJdtmLSCQjTbzz6
会場：ビル1階のイベントスペース
■前回の開催の第1回ミートアップ
2022年10月27日（木）にゲストスピーカーとして、エイベックス テクノロジー顧問 岩永氏をお招きして開催しました。
＜JCBIブログ～第1回ミートアップレポート＞
https://www.japan-contents-blockchain-initiative.org/blog/meetup1
■本件に関するお問い合わせ
Japan Contents Blockchain Initiative 事務局
info@japan-contents-blockchain-initiative.org
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/06-01:40）
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