［一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ］

コンテンツ関連企業50社が加入する一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ（略称、一般社団法人JCBI）は、「Web3 NFT Blockchain」をテーマとした第2回のミートアップイベントを、ゲストスピーカーとして株式会社Gaudiy 代表取締役CEO 石川 裕也 氏をお招きして、以下のとおり2022年11月17日（木）に開催します。









＜Peatix参加申し込みページ＞

https://jcbimeetup2.peatix.com



＜タイムテーブル＞

2022年11月17日（木）

18:30 開場

19:00～20:00 トークセッション：ゲスト「Gaudiy CEO 石川氏」（60分間）

～トークテーマ～

・NFTの現状とこれから

参考記事：

https://note.com/yuyasan/n/n42b900b06723

https://note.com/yuyasan/n/n82d771318b13

・エンタメ（コンテンツ）業界の課題解決のための、ブロックチェーンの活用

参考記事：

https://note.com/yuyasan/n/n528435121221

・ブロックチェーンによって実現する未来～新しいファンエコノミーのあり方～

参考記事：

https://note.com/yuyasan/n/na4c0f0e5128a

20:00～21:30 懇親会：ゲストを含む参加者で交流 ※軽飲食をご用意（90分間）



＜場所＞

建物：PMO EX 日本橋茅場町ビル

最寄：茅場町駅 ※1番出口の階段を上ってすぐ前のビル（徒歩0分）

住所：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10

地図：https://goo.gl/maps/D2gJdtmLSCQjTbzz6

会場：ビル1階のイベントスペース





■前回の開催の第1回ミートアップ

2022年10月27日（木）にゲストスピーカーとして、エイベックス テクノロジー顧問 岩永氏をお招きして開催しました。





＜JCBIブログ～第1回ミートアップレポート＞

https://www.japan-contents-blockchain-initiative.org/blog/meetup1





■本件に関するお問い合わせ

Japan Contents Blockchain Initiative 事務局

info@japan-contents-blockchain-initiative.org



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/06-01:40）