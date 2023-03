[KAPOK JAPAN株式会社]

“Chic and comfy”をテーマに、室内を彩るインテリア性と自然素材で極上の肌触りを兼ね備えたホームアイテム/気候問わずファッションを楽しめるSSアイテム「心が芽吹く羽織れるワンピース」を発表



KAPOK KNOT(カポックノット)は「カポック」という木の実を使ってサステナブルな新素材を開発し、薄くて軽くて暖かい、ダウンに代わるアウターを実現したブランドです。この度、「家で使えるカポック由来のアイテムがほしい」「アウター以外のアイテムがほしい」というお客様の声にお応えし、ブランド初の植物由来のホームコレクション及びSSコレクションを3月21日(火)より順次ローンチいたします。







KAPOK KNOT(カポックノット)は、木の実由来の新素材「カポック」を使って、薄くて軽いのにダウンの暖かさを持つアウターを実現したブランドです。カポックは東南アジアに自生する植物で、その実のワタはコットンの1/8の軽さ、吸湿発熱という高い機能性を備えています。しかし、繊維の軽さと短さ故にワタから糸への加工が難しく、多くの企業が衣類への商品化を諦めてきました。KAPOK JAPAN は国内大手繊維メーカーとの研究開発の末、カポックのシート化に成功し、カポックを用いた衣類をつくるブランドKAPOK KNOTを設立しました。生産者、消費者、地球環境の視点に寄り添いながら、機能性とデザイン性を兼ね備えたサステナブルなモノづくりを目指しています。“Blur the line”をコンセプトに、都市と自然、生産者と消費者、旧さと新しさなど、さまざまな境界線を曖昧にし、両者の良さを取り入れたものづくりで「こころよい暮らし」を提案します。



2019年のブランド立ち上げ以来、アウターを中心にカポック素材の性質を活かしたファッションアイテムを生産・販売していたなか、「家で使えるカポックのアイテムがほしい」という多くのお客様の声にお応えし、ブランド初となるホームコレクションを3月21日(火)にローンチいたします。



また、同時期に2023SSコレクションとして「心が芽吹く羽織れるワンピース」の発売も開始いたします。カポックをはじめとした植物由来の素材やリサイクル素材などの環境負荷が低い素材を活用しながら、モードなデザインでオールシーズン使えるアイテムをお届けします。





KAPOK KNOT HOMEのご紹介



=========================

"Chic and comfy"



大切な人をもてなす太陽のホームパーティー。

月明かり、ひとりのリラックスタイム。

オンもオフも、アクティブもリラックスも。



あなたに寄り添う、凛とした心地の "Chic and comfy"

ファッションブランドが始めたライフスタイルライン。



街に繰り出したくなるスタイルでありながら

自然を想うこころよい暮らしを提案します。

=========================



木の実由来の素材「カポック」に加え、ユーカリの木由来の「テンセル」、ペットボトル由来の「リサイクルポリエステル」など、環境に配慮した素材で作られたホームコレクション。洋服のような色使いとデザインで、寝室でくつろぐリラックスタイムにも、リビングでパーティーを楽しむアクティブタイムにも合う、サステナブルなホームアイテムを提案します。



【新作アイテム】

・Kapok Sleep ket(カポック スリープ ケット)







「カポックの布団がほしい」というお客様のご要望にお応えして作ったアイテム。KAPOK KNOTのアウターと同じEthical Down Kapok(R)を使用し、春夏には1枚掛け、秋冬には掛け布団と重ねて毛布代わりになる、オールシーズン活躍する布団です。とろけるような肌触りのテンセルを表地と裏地に使用し、肌馴染みを追求。表裏の色を変えてリバーシブルにすることで、ファッション感覚で部屋をコーディネートできるカラーリングです。





・Kapok Sleep Ket

Color: off-white, purple, green, navy

Price: ¥ 39,800(tax in)



・Wearable Blanket(ウェアラブル ブランケット)



膝掛けとしてだけでなく、着用することもできるアウターブランドならではのブランケット。ラインナップは、袖を通して羽織れる「Wearable Blanket - gilet -」と、腰に巻ける「Wearable Blanket - skirt -」の2種類。カポックが中綿に入っているので、動き回っている時も、リラックスしている時にもちょうどいい暖かさを纏えます。



・Wearable Blanket - gilet -

Color: beige, purple, gray

Price: ¥29,800(tax in)



・Wearable Blanket - skirt -

Color: beige, purple, gray

Price: ¥19,800(tax in)





・Flying Blanket (フライング ブランケット)





オーガニックコットンの生地にカポックの中綿を入れた、肌に優しいブランケット。子どものお昼寝やちょっとした膝掛けに最適なサイズ感です。植物をモチーフにしたキルティングステッチと洋服のようなカラーリングで、インテリアにも最適なアイテム。





・Flying Blanket

Color: purple, terracotta, yellow, blue

Price:¥17,000(tax in)



KAPOK KNOT HOME 特設ページはこちら:

https://kapok-knot.com/pages/23home01







KAPOK KNOT 2023SS コレクションのご紹介









ワンピースに着回しの幅を持たせ、アウターにもなる「心が芽吹く羽織れるワンピース」。特別な日の晴れ着として、日常のカジュアルな羽織りとして。サステナブルな素材を使用しながらモードなファッションを楽しめるコレクション。撥水性があり、気候問わずファッションを楽しめる機能的なアイテムです。2023年4月8(土)より発売予定です。



KAPOK KNOT 2023SS 特設ページはこちら:

https://kapok-knot.com/pages/23ss01







KAPOK KNOT デザイナー 満汐国明からのコメント



KAPOK KNOTは、“Blur the line”(境界線を曖昧にする)をコンセプトにしています。これまでは、ファッションを楽しみながら、サステナブルなライフスタイルを提案する冬のアウターをデザインしてきました。素材に共感してくださるお客様から、カポックで寝具を作って欲しいという声を多くいただき、なんとか実現しようと研究開発を進め、今回お披露目できるようになりました。



HOMEコレクションをどのようにデザインするのか考えた時、ただリラックス感のあるComfyだけでなく、家の中でもアクティブだったり、モチベーティブな生活をこなしている凛とした人物像が思い浮かびました。大切な人と過ごす少し上品なおうち時間、姿勢を正して集中する趣味の時間、手際よくこなす家事の時間などをイメージし、リラックスできる極上の肌なじみはありながら、ファッションのようにおうち時間をコーディネートできるカラーや素材を厳選しています。家で自分を甘やかしながら、気持ちを引き締めたい時にフィットするアイテムになればと思います。



SSコレクションは、ワンピースとアウターのデザインをBlurすることで「着回しが効かない」ワンピースに新しい可能性をつくろうとデザインしました。ワンピースとして着れば、特別な日のための晴れ着に。アウターとして着れば、日常のコーディネートにアクセントを加える一着に。春から夏にかけて、さまざまなシーンで活躍する特別な一枚になればと思います。





発売時期





■KAPOK KNOT HOME

・3/21(火)~3/27(月) :店舗限定先行予約期間

予約場所:KAPOK KNOT MIYASHITA PARK STORE

住所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F

・3/28(火)~:店頭・EC一般発売開始



■KAPOK KNOT 2023SS

・4/8(土)~:店頭・EC一般発売開始



■発売・ローンチキャンペーン

HOME、2023SSコレクションをご購入いただいた方、

先着50名様にオリジナルタンブラーをプレゼントいたします。









DESIGNER PROFILE









満汐国明 Michishio Kuniaki

KAPOK KNOT ブランドディレクター/ファッションデザイナー



1989年12月24日生まれ。

東京コレクションブランドEZUMiの立ち上げやイタリアのラグジュアリーブランドでデザイナーを経験したのち、渡米。その後、アメリカのデザイン会社btraxに入社しBrand Experience Designerとして、様々な企業やブランドのブランドデザイン、サービスデザイン、コミュニケーションデザインをしている。

2021年よりKAPOK KNOTで、ブランドディレクター/ファッションデザイナーとして活動。サステナブル×ラグジュアリーをテーマとしたファッションデザイン、クリエイティブディレクションを手掛けている。





KAPOK KNOTについて



木の実由来の素材「カポック」を使用したものづくりを行うファッションブランド。 “Blur the line”をコンセプトに、都市と自然、生産者と消費者、旧さと新しさなど、さまざまな境界線を曖昧にし、両者の良さに学ぶこころよい暮らしを提供します。



世界第2位の環境汚染産業と言われるアパレル業界の大量生産・大量廃棄のシステムに衝撃を受けた代表が、カポックという素材に出会って創業を決意。

カポックは東南アジアに自生する植物で、コットンの1/8の軽さ、吸湿発熱という機能を備えていますが、その繊維の軽さと短さ故に糸への加工が難しく、多くの企業が商品化を諦めてきました。国内大手繊維メーカーとの研究開発の末、カポックのシート化に成功。



生産者、消費者、地球環境の視点に立ち、製品ができてから届くまでに関わる人に寄り添ったモノづくりを目指し、日本を代表するサステナブルなブランドを志しています。



HP: https://kapok-knot.com/

Instagram: @kapok_knot_jp





KAPOK JAPAN株式会社 会社概要



事業内容: アパレル製品の商品企画・貿易・販売

代表: 深井喜翔

本部: 大阪府吹田市千里山東1丁目7番18号

公式サイト:https://kapok-knot.com/pages/corp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/15-19:45)