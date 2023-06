[株式会社LAND]

CREATIVE HOUSE “LAND”が、L.A.を拠点に、世界中のブランドやアーティストとコラボレーションを行うブランドnana-nanaとのコラボレーションを発表!

完全限定数量にてSHOPLANDにて販売開始!







音楽・ファッション・カルチャーが融合したイベント”LANDCON”や、音楽レーベル”LAND MUSIC”、などを手掛けるCREATIVE HOUSE “LAND”が、L.A.を拠点に、世界中のブランドやアーティストとコラボレーションを行うブランドnana-nanaとのコラボレーションを発表。

今回のコラボコレクションはnana-nanaのアイコニックアイテムであるPVC素材を用いたA5バッグに、ストリートシーンを中心に絶大な支持を集めるグラフィティアーティストCASPERが手掛けるLANDを象徴するキャラクター”LANDKUN”を施したアイテムになっております。

商品はLAND公式オンラインショップ ”SHOPLAND(ショップランド)”にて2023年6月21日17:00より発売開始、限定数のみの販売なので売り切れる前にGETしよう。



SHOPLAND ▶︎ https://land.inc



【詳細】

ハンドバッグ、ショルダーバッグ、クロスボディバッグの3WAYS

無縫製で圧着仕上げ、布巾着(保管袋)付き

【サイズ】

本体 縦21cm x 横14.8cm x マチ5cm

ロングストラップ付き

【価格】

9,900円(税込)

About CASPER

1977年 大阪生まれ。

あらゆる文字で表現可能なオリジナルレタリングや、キュートでポップな人気キャラクター「CASPCHAN」を得意に描き、ストリートシーンを中心に絶大な支持を集めるグラフィティアーティスト。2017年ファッションブランドFENDIのプロジェクト「F IS FOR FENDI」に

日本人代表として参加し話題になる。

唯一無二の魅力的な色彩感と、ポップからハードまで幅広いスタイルを持ち合わせている。

https://www.instagram.com/killingtimer2021/





About LAND

Creative Directorである和田直希が主宰するCreative House.

“LANDCON” “LAND MUSIC” “The Escape” ”TOKYODOT”などを手掛ける。

SHOPLAND ▶︎ https://land.inc

【公式SNS】

https://twitter.com/weareland_/

https://www.instagram.com/weareland_/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:16)