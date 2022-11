[株式会社stand.fm]

ユーザー制作のオリジナル楽曲も、音声ファイルをアップロードすることでBGMとして使用可能。











株式会社stand.fm(本社:東京都渋谷区、代表取締役 共同代表:河合真吾・中川綾太郎)は、音声配信プラットフォーム「stand.fm(スタンドエフエム)」において、収録やライブのBGMとして誰でも自由に使用できるstand.fmオリジナル楽曲を新たに15曲追加し、合計168曲となりました。

先日リリースしたポッドキャスト設定を完了すると、stand.fmオリジナルBGMを使用した音声コンテンツをポッドキャスト配信することも可能です。







stand.fmでは、音声ファイルをBGMとしてアップロードできる機能を活用して、オリジナル楽曲や権利フリーの楽曲をBGMとして使用することもできます。

アプリひとつで簡単に、クオリティの高い音声コンテンツの制作が可能です。













新たに追加されたBGM楽曲リスト



5名のクリエイターが制作したバラエティ豊かな楽曲が、合計15曲追加されました。 ※括弧内はBGMカテゴリ名



「You may be awoken」 by Takada Fu(リラックス)

「JUNCTION」 by ayukoma(カフェ風)

「flower」 by ayukoma(ポップ)

「SURFIN BOYS」 by Professor T(ポップ)

「sympathy」 by teleske(ポップ)

「biriyani」 by teleske(モチベーション)

「NIGHT FUNK」 by Professor T(モチベーション)

「teenage Party」 by TAIKI KIKUCHI(モチベーション)

「ChuMei」 by teleske (ムーディ)

「SUNDAY MORNING」 by Professor T(ムーディ)

「Summer Memories」 by TAIKI KIKUCHI(自然の中)

「Country Morning」 by TAIKI KIKUCHI(ノスタルジック)

「I’m down on the ground」 by Takada Fu(エレクトロ)

「Where you once belonged」 by Takada Fu(エレクトロ)

「interchange」 by ayukoma(ゲーム)





BGMアップロード機能









収録画面やライブ配信画面のBGM設定画面を開き、画面上部にある「外部音源をBGMにできます」というリストをタップして、音声ファイルのアップロードが最大10曲まで可能です。



BGMとしてアップロードできる音声ファイルの条件は以下の通りです。

・権利的に問題がないもの(他者に著作権がある楽曲は許諾をとってからの使用をお願いいたします)

・50MB以内

・30秒以上、20分以内

・mp3、m4a、wavファイル





stand.fmについて



stand.fmは、誰でもどこにいてもスマホひとつで気軽に収録ができて、すぐに配信できる音声配信プラットフォームです。エコーやBGM機能を搭載し簡単に本格的な音声コンテンツを配信できる「ライブ」機能や、アプリ上で音声の編集やBGM挿入、ポッドキャスト配信までできる「収録」機能(PCサイトから音声ファイルアップロードも可能)、離れた方ともリモートで収録およびライブができる「コラボ」機能、視聴者の方から質問や相談を募集できる「レター」機能など、配信者が配信しやすい機能が充実しております。



また、配信者の方々に継続的に配信をお楽しみいただけるように、放送の再生時間に応じた収益還元プログラムや、メンバーシップ機能、コンテンツ販売機能、ギフト機能(ライブ中のギフティングやレターに付与してアイテムをプレゼントできる)など、「収益化サポート」も積極的に行なっております。



・公式stand.fm :https://stand.fm/channels/61d6a136299c4d5005689105



□社名 株式会社stand.fm

□所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館5F

□代表者 代表取締役 共同代表 河合真吾、中川綾太郎

□設立 2020年4月

□事業内容 音声プラットフォームstand.fm

□コーポレートサイト https://corp.stand.fm/



