[mederi株式会社]

専門医への相談でワーク・ライフ・バランスの向上に繋げる目的



オンラインピル診療サービスを提供するmederi株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:坂梨亜里咲)は、法人向け福利厚生サービス「mederi for biz」を、 LIN株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山田哲也)へ提供開始いたしました。

エステティック事業関連企業で導入した初めての事例となります。













LIN株式会社 様 導入背景



弊社では「企業の成長と社員の幸せに寄り添った環境づくり」を目指して様々な福利厚生の導入を検討しています。現在社員の6割が女性で、20代~30代の女性エンジニア・エステティシャンが多く活躍しています。

女性が輝ける環境づくりを考えた時に、女性特有の健康問題は切り離せません。

経済産業省によると、女性のおよそ7割が月経関連の症状や疾患に悩まされており、次いでおよそ4割がPMS(月経前症候群)に悩まされています。これらの症状で1ヶ月の半分以上も何らかの不調を感じながら頑張っている人も多いと思います。

オンラインピル診療サービスによって、受診のハードルが下がり、専門医に相談できることでワーク・ライフ・バランスの向上に繋がればと「mederi for biz」を導入致しました。





mederi for bizについて





mederi for bizは、女性の健康課題をトータルサポートさせていただきます。

お申し込みから最短1週間で簡単に導入可能。導入内容は、以下の3つのサポートメニューから、企業様のご希望によってカスタマイズが可能です。





mederi for biz概要ページ▶︎https://mederi.jp/mederiforbiz/



【サポートメニュー】

1.ウェルネスセミナー

産婦人科医監修の元、月経困難症やPMSなどの正しい知識を学ぶことができる場をご提供。社内の意識向上をサポートします。



2.オンライン診療

現役の産婦人科医師による丁寧な診療を、ご都合の良い時間にスマホから簡単に受診可能。服用中の不安はいつでも再診で医師がサポートします。



3.ピル処方

一人ひとりの悩み、体質に合わせたピルを処方。診療後、最短当日発送でご自宅のポストにお届けします。





各社コメント





IT事業営業部主任 下田京佳 様



女性特有の悩みは、個人それぞれで本当にたくさんの症状・疾患があります。

身体的・精神的に辛く思っていることを少しでも解消したく、LIN株式会社で導入を推進致しました。

妊娠や生理不順などで悩んでいる方を1人でも減らせたらと強く思っています。プライバシーも守られ、経済的負担もありませんので気軽に利用して頂きたいです。

今後も全ての社員に寄り添った環境づくりを目指し取り組んで参ります。

今はまだ、身近な社員のみですがこのような考えを持っている方々が1人でも多くなりますように、又、様々な会社様が取り入れられるような世界になるよう心より願っております。素敵な機会を頂きmederi株式会社様に感謝しております。



mederi株式会社 代表取締役 坂梨 亜里咲



美容×IT領域のLIN株式会社様は、働く女性割合が6割と多く、福利厚生の充実に力を入れていらっしゃる企業です。

mederi for bizの低用量ピル服薬支援を通して、健康と向き合うきっかけをご提供させていただけることをとても嬉しく思います。

経済産業省の調査によると、職場において女性特有の健康課題が原因で何かを諦めた経験があると回答した割合は全体の40%以上と、働き続けることやキャリアアップの妨げになっている現状です。

働きやすい職場づくりを実現されていらっしゃるLIN株式会社様と共に、女性が仕事と健康を両立できる社会を創っていきたいです。





導入を検討されている企業様へ





mederi for bizのサービス詳細、企業様が抱えている女性従業員の月経関連・メンタルヘルスの症状などのお悩み、企業様にあったサポートメニューのご提案など導入を検討されている企業様は、以下フォームよりお気軽にご相談ください。

【mederi for biz 個別相談会お申し込みフォーム】https://forms.gle/MEdhQu2CdKWQ82127

【mederi for biz概要ページ】https://mederi.jp/mederiforbiz/







LIN株式会社について





会社名:LIN株式会社

所在地:東京都港区南青山2-27-28 グラン青山501

代表者:山田 哲也

事業内容:エステティック事業、SI・クラウド・ITサービス事業、カラーコンタクト等、美容関連商品のコンサルティング事業

資本金:1億円







mederi株式会社について





より女性が生きやすく暮らしやすく、働きやすい社会にむけて。

すべての女性が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを提供するフェムテックカンパニーです。



会社名:mederi株式会社

代表者:代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地:東京都目黒区大橋2-22-6 唐木ビル5F

設立日:2019年8月1日

URL:https://mederi.jp/company





本リリースに関するお問い合わせ





mederi株式会社 広報窓口 吉田

【お問い合わせ先】https://mederi.tayori.com/f/corporate



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/15-20:46)