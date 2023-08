[株式会社シンシア]

開催期間:2023年8月9日(水) - 8月22日(⽕)



株式会社シンシア(本社:大阪市浪速区・代表取締役:西森 潤)が日本正規代理店を務めるレザーブランド

《MACAROOON/マカルーン》は2023年8月、阪急うめだ本店1階コトコトステージ12にて2週間限定のポップアップストアをオープンいたします。





カラーバリエーション豊富なレザーブランド《MACAROOON/マカルーン》は、2023年8月9日(水)~8月22日(⽕)の2 週間限定でポップアップストアをオープンいたします。

マカルーンは、本革のiPhoneケースにApple Watchバンドなどデジタル製品周辺アイテムや、コインケースにウォレットなど定番革小物まで取り揃えているレザーブランドです。



洋菓子のマカロンをイメージしており、お気に入りのフレーバーを選ぶように、ぴったりのカラーをお探しいただけます。



また、期間中に行われている「It's Lovely, Peanuts!フェア」とのコラボレーションが決定!

阪急うめだ本店・阪急公式オンラインストア限定オリジナルデザインのPEANUTS フレンズを、お好みの革小物に刻印できるスペシャルイベントを開催いたします。



【フェア概要】

It's Lovely, Peanuts!

世界はハート(ハート)であふれている。

PEANUTS フレンズをお手本に、思いやりの輪がどんどん広がれば、なんてステキ!"It’s Lovely(ハート)"。



◎公式オンラインストア 8月1日(火)午後7時~

◎阪急うめだ本店 各階、阪急メンズ大阪 8月9日(水)~22日(火)



今回のオリジナル刻印絵柄は15種類!ハートモチーフには思いやりと感謝を込めて・・・(ハート)

サングラス姿のスヌーピーはとってもクール♪

お気に入りのアイテムにPEANUTS フレンズの刻印をして、あなただけのオリジナルアイテムをゲットしてみてください。





It’s Lovely,Peanuts!フェアについては、阪急うめだ本店ホームページ内、特設サイトをご覧ください。

特設WEBサイト:https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/



イニシャルやメッセージを刻印できる人気のオプションサービスは、POP UP STOREでは即日お渡しが可能です。

オンラインストアでは注文できない、ハートや星などの記号刻印もお選びいただけます。

名前やイニシャル、好きな言葉、記念日など…お気に入りのメッセージを刻んで、世界に一つだけの特別なアイテムをつくりませんか?

さらに、イベント期間中はご購入特典もご用意しております。



マカルーンで税込5,500円以上お買い上げの方に、製造時に生まれる端切れを使用して作ったケーブルホルダーをプレゼントいたします。

たくさんの中からお好きなカラーをお選びいただけます。

受電器のコードなどをまとめておくのにとっても便利なアイテムです。

※プレゼントは数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。



実際にお手にとってご覧いただけるこの機会をぜひお見逃しなく!



POP UP STORE 情報

【期間】2023年8月9日(水) - 2023年8月22日(⽕)

【場所】阪急うめだ本店1階 コトコトステージ12

【営業時間】10:00-20:00(※刻印受付は 19:00終了)

【ノベルティプレゼント対象】マカルーンで税込5,500円以上お買い上げの方



商品について詳しくは公式オンラインストアへ

公式オンラインストア:https://macarooon.jp/









【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。







(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC

www.snoopy.co.jp





