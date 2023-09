[NPO法人 北米教育eスポーツ連盟 日本本部]





NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン(特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部 理事長:松原昭博)は、高校生のためのeスポーツ大会『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』の決勝大会を2024年2月に開催するにあたり、2023年9月6日(水)より大会公式サイトにてエントリーを開始しました。さらに、大会ロゴ、共催企業が決定しましたのでお知らせします。

〇本日より大会エントリーを開始!

本大会は、全国の高校生を対象としたeスポーツの大会です。競技タイトルは、ロケットリーグ、リーグ・オブ・レジェンド、フォートナイト、VALORANTの4つ。高校生が高みを目指しeスポーツで戦います。

エントリーは、大会公式HPに設置されているフォームよりお申し込みください。





高校生のみなさん、冬をアツくする高校生のためのeスポーツ大会にぜひご参加ください!







■エントリー期間





※競技タイトルごとに、エントリー期間が異なります。ご注意ください。

※エントリー数には上限があります。先着順に受け付けし、上限数に達し次第、期間内であっても締め切ります。

※詳細はNASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式HPにてご確認ください。





【NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式HP】

https://nasef-nhec.jp



■予選大会スケジュール







NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権の大会ロゴが決定!







・大会ロゴへの想い

本大会は、第5回まで開催された「全国高校eスポーツ選手権」の精神を継承すると共に、ナセフの国際ネットワークを活用し、諸外国との国際的な取り組みを推進します。精神継承の観点から、「全国高校eスポーツ選手権」のロゴをオマージュ。高校生ならではの若さ・フレッシュさと、信頼、品性、尊重といった色に対するイメージから、本大会を通して、eスポーツマンシップの醸成を図るというコンセプトを体現するブルーを、ベースカラーに設定しました。

また、ロゴの外側にある「炎オブジェクト」は、情熱、競技を具現化。ブルーからゴールド(=頂点)をグラデーションにしているのは、勝利至上主義ではなく、頂点を目指す過程で人間力を成長させて欲しいという想いを表しています。

ロゴにある地球儀は、国際的な取り組みを推進する理念、そして本大会を経験した高校生が、いつしか世界に羽ばたいて欲しいという想いを込めています。





株式会社NTTe-Sportsとの共催が決定





『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』を、株式会社NTTe-Sportsと共催することが決定しました。

ナセフジャパンと株式会社NTTe-Sportsは、出場する高校生のサポートをし、教職員、教育機関の皆様と協力し、支持される大会づくりを目指してまいります。



【株式会社NTTe-Sports 代表取締役社長 原田 元晴 様】 コメント

弊社は、ナセフジャパンの目指す未来と本大会に向けた想いに深く賛同するとともに、

本大会を学校、ご家族、地域の皆様、パートナー企業様達と一緒に発展させ、

今よりもさらに高校生がeスポーツ活動に打ち込める環境づくりや普及拡大に向けて貢献してまいります。





NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権 概要





【NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権とは】

eスポーツを通じて仲間と共に成長することを目的とした、新たにナセフ ジャパンが立ち上げた高校生のためのeスポーツ選手権大会。仲間と共に日頃の練習の成果を発揮し優勝を目指す、高校生活の輝かしい1ページとなる大会です。





・主催:特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部(NASEF JAPAN)

・共催:株式会社NTTe-Sports

・特別協賛:株式会社サードウェーブ

・運営協力:株式会社E5esports Works



【競技タイトル】

■フォートナイト

・競技人数:バトルロワイヤルモードのデュオ(2人1組)

・エントリー人数:2から3人

・参加プラットフォーム:PC、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Xbox One、Xbox X/S

※決勝大会も同様



■リーグ・オブ・レジェンド

・競技人数:5対5

・エントリー人数:5から6人

・参加プラットフォーム:PC





■ロケットリーグ

・競技人数:3対3

・エントリー人数:3から4人

・参加プラットフォーム:PC、PlayStation4、PlayStation5、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Xbox One、Xbox X/S

※決勝大会はPCのみ





■VALORANT

・競技人数:5対5

・エントリー人数:5から6人

・参加プラットフォーム:PC





※大会エントリーにはGoogleアカウントでのログインが必要です。

お持ちでない場合は、下記サイトよりGoogleアカウントの取得をお願いいたします。

https://accounts.google.com/signup





【開催日程】

■エントリー期間:本日 9月6日 (水) 14:00~ よりスタート

※競技タイトルによってエントリーの締め切りが異なります。詳細は本リリース文をご参照ください。

■予選:日程の詳細は本リリース文をご参照ください。

■決勝大会:2024年2月

※採用タイトルの公式大会とのスケジュール調整をおこなっております。

決勝大会の日程は決まり次第、発表いたします。





【開催形式】

予選:全試合オンライン

決勝大会:オフライン

※都内近郊開催予定

※フォートナイトのみ決勝もオンライン



【参加費用】

無料





【参加資格】

●日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生であること。

※文部科学省が認定する、大学入学資格の条件に該当する高校に所属していること

●一つのチームメンバーが、全員同じ学校に在籍していること。

※通信制高校の生徒で所属キャンパスが決まっている場合には、同一キャンパスのメンバーのみでエントリーすること

※ネット学習のみのコースでキャンパスが不定の場合、同じコースのメンバーのみでエントリーすること

●申し込みから予選、決勝大会開催日まで、エントリー時の高校に在籍していること

●本大会の参加について、20歳以上の監督者の同意を得て参加できること

●参加するチーム内の1名は、主催側と円滑に日本語でコミュニケーションがとれること





【同じ高校からのエントリーチーム数の上限】

フォートナイト:制限なし

リーグ・オブ・レジェンド、ロケットリーグ、VALORANT:同じ高校から各部門3チームまで

※キャンパスが分かれている場合、同じ高校、もしくは同一キャンパスから各部門3チームまでエントリー可能

●ひとりの選手が複数部門へのエントリー可能

●ひとりの選手が同一タイトルの別チームへの参加不可





NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式HP

https://nasef-nhec.jp



NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 大会公式X(旧:Twitter)

https://twitter.com/NASEFJP_esports











【NASEF JAPANについて】

特定非営利活動法人北米教育eスポーツ連盟 日本本部(略称:NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン 理事長:松原昭博)はアメリカNASEFの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティーを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、eスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、DX人材やグローバル人材の育成をめざし日本の国力強化に資する貢献を行う2020年11月より活動を開始したNPO団体。これまで『eスポーツ国際教育サミット』および『NASEF JAPAN Major Tournament』の開催実績をもつ。

NASEF JAPAN 公式HP https://nasef.jp

NASEF JAPAN 公式X(旧:Twitter) https://twitter.com/NASEF_Japan



※本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。



●大会に対するお問い合わせ

『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権事務局】

Mail:nhec-info@nasef.jp

TEL:03-6386-8027(平日9時~18時)



●フォートナイト/ (C) 2023, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

●リーグ・オブ・レジェンド/ (C) 2023 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

●ロケットリーグ/(C) 2015-2023 Psyonix Inc. All rights reserved.

●VALORANT/(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-18:46)