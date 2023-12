[WalkMe株式会社]

デジタル・アダプション・プラットフォーム(以下DAP)のリーディングカンパニーであるWalkMe株式会社(ウォークミー 代表取締役 小野 真裕、 東京都港区、 以下、WalkMe)は、2023年度「WalkMe Japan Ambassador Award」の受賞者を発表しました。

「WalkMe Japan Ambassador Award」は、WalkMeソリューションやデジタル・アダプション分野における深い知識と経験を活かし、誰もが迷いなくシステムを使いこなせる環境の実現に向けた活動を推進している個人及び、組織・チームを年1回選出し表彰するものです。







本表彰を通じ、WalkMeは、DAPが業務改善基盤・DXの効果をレバレッジする基盤として、日本企業の生産性及び、競争力の向上に貢献していきます。



今回受賞者の皆様は、各業界の業務改善やDXを推進するリーダー的存在の方々です。



2023年度 WalkMe DAP Manager of the Year Award受賞者

株式会社 荏原製作所 情報通信統括部 戦略企画部 佐藤 和也 様



株式会社 クラレ DX-IT本部 GDX推進部 藤井 俊宏 様



株式会社 JR東日本ネットステーション えきねっと事業推進部 東川内 一崇 様







2023年度 WalkMe Infulencer of the Year Award受賞者・チーム

WalkMe Japan Builder Community



WalkMe 人事部向け ユーザー会



株式会社 NTTドコモ 総務人事部 郡 康之 様







2023年度 WalkMe Builder of the Year Award受賞者

株式会社 大林組 DX本部 BPR部 大和 亜美 様



KDDI 株式会社 人事本部 人事企画部 高橋 勇樹 様







各アワードについて

WalkMe DAP Manager of the Yearとは

Digital Adoption Platformの構築において、WalkMe活用を積極的に行い、優れた導入戦略と計画を立案・実行し、卓越した成果と実績をあげられた方を表彰するものです。



WalkMe Influencer of the Yearとは

WalkMe活用における自社のベストプラクティスを通じ、ユーザーコミュニティで経験やノウハウの共有を活性化させ、デジタル変革の推進に貢献した方を表彰するものです。



WalkMe Builder of the Yearとは

WalkMeのコンテンツを、ユーザーがより効果的に活用できるようにするため、コンテンツ構築における改善と自身のスキル向上の努力を積極的におこなった方を表彰するものです。













■WalkMe DAP(デジタル・アダプション・プラットフォーム)とは

WalkMeのクラウドベースのDAPを活用することで、組織は業務アプリケーショ ンの活用状況を分析・改善・運用し、デジタルトランスフォメーション(DX)を加速させるとともに、投資対効果を最大化させることが可能となります。WalkMe独自の技術によるコードフリーのプラットフォームは、経営者やビジネスリーダーにシステム活用状況を可視化し、また、従業員や顧客のユーザー・エクスペリエンス、生産性、効率を向上させます。

お客様事例はこちら。https://walkme.co.jp/customer-stories/



■WalkMe(ウォークミー) 会社概要

ソフトウェア(SaaS)活用の本来の目的達成や効果創出に貢献し、誰もが迷いやストレスなくデジタルシステムを使いこなすことを可能とするデジタル・アダプション・プラットフォーム(DAP)を世界で初めて提供したWalkMeは、2011年に設立されました。2021年には、NASDAQに株式公開を果たしました。現在、WalkMeは160カ国以上のユーザーに利用され、フォーチュン誌が選出した上位10社の8割の企業を含む、約2000社の企業がWalkMeを採用しています。2019年2月にWalkMe株式会社を設立。

詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

https://walkme.co.jp/

https://www.facebook.com/walkme.japan

https://www.linkedin.com/company/walkme-japan/

https://twitter.com/WalkMeJapan

https://www.youtube.com/@walkmejapan44







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-15:16)