[KANADEMONO]

天板と脚の組み合わせは17通りから、全315通りへ。



3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー(以下当社、本社:東京都渋谷区)は2023年9月26日(火)より、「THE LOW TABLE」シリーズをリニューアルし、発売開始いたしました。







THE LOW TABLEシリーズを全面リニューアルしました





この度「THE LOW TABLE」シリーズを一新し、よりカスタマイズ性の高い選択が可能となりました。



天板の奥行が固定だった当シリーズは、幅・奥行の両方を1cmごとに無料サイズオーダーが可能に。また、天板・脚の種類も刷新し、組み合わせ数は17通りから315通りへ増加しました。



※ステンレス脚は2023年11月頃発売予定

※一部組み合わせは選択不可



選べるテーブル天板は53種類へ







今までラバーウッド(4色)と無垢杉のみだったバリエーションは、11種類の木材とリノリウム(21色)が組み合わせ可能になりました。



・木製天板

天然木ならではの温かみを感じられる木製天板をラインナップ。



ラバーウッド(4色)、パイン、無垢杉ヴィンテージ、無垢ホワイトアッシュ、無垢レッドオーク、無垢ブラックチェリー、無垢ホワイトオーク、無垢ウォルナット



・リノリウム天板

アマニ油など天然の原材料から作られた自然素材。抗菌・抗ウイルス・脱臭・抗アレルギー性等に優れている*という特徴があります。21色展開で、木口はオークとウォルナットの2種類から選べます。



*ファニチャーリノリウム自体の抗菌効果、抗ウイルス効果および抗アレルギー効果はすべての菌、ウイルス、アレルギーに対して作用するものではありません。







テーブル脚は、6種類から選択可能







・生まれ変わった「Low rectangle」(長方形タイプ)

従来より高さを1cm上げた設計にすることで一層洗練された印象に。天板に設置するプレートを広くすることで、より安定性を高めています。



シンプルなフォルムだからこそ、プレートの幅やアイアンチューブの太さを絶妙なバランスで設計。お部屋にすっと馴染む佇まいに、細やかなこだわりを感じます。





・新登場「Low tube pin」(独立タイプ)

シンプルなストレートのデザインで、絶妙な角度に設計されたテーブル脚。天板から床までの角度にこだわり、安定性がありながら、すっきりとした印象のデザインに仕上げています。



短辺側にも座れるので、限られた空間でも大人数でローテーブルを囲むことができます。



オプションで、機能性や遊び心をプラス







Low rectangle脚は、一部のスマートトレーが取り付け可能になりました。PCやリモコンなどを収納することで机上を綺麗に保つことができます。



また、猫と一緒に遊べる「ネコ穴付きローテーブル」や、観葉植物や小物収納となる「ワイヤーバスケット+鉢カバー付きローテーブル(2023/8/24発売)」もございます。



※ネコ穴付きローテーブルのLow tube pinは随時発売予定



おすすめの使い方





リニューアルにより奥行サイズの選択肢が広がったことで、インテリアコーディネートのバリエーションも豊かに。コンパクトなラグにぴったりと納まる小さなサイズから、ゆったりとした L字ソファに合う大きめサイズまでを制作することができます。





当社の主力コレクションとして展開する「THEシリーズ」は、さまざまな素材の天板と金属脚を組み合わせ、空間や用途に応じて1cm間隔でサイズオーダーが可能なシリーズです。全てのシリーズで共通の素材を使用しているので、簡単に空間の統一感を作り出すことができます。







<商品詳細>

・THE LOW TABLE



「THE LOW TABLE」コレクション https://kanademono.design/collections/low-table-1



・THE LEGS (脚単品)



※ステンレス脚は2023年11月頃発売予定

※価格は全て税込価格



「THE LEGS」コレクション https://kanademono.design/collections/table-legs



「KANADEMONO」について











オンラインストア https://kanademono.design



「All the furniture is tailored to you.」

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「3000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。



シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。



KANADEMONOでは、それぞれの個性を活かした5つのインテリアスタイルを提案しています。



<提案スタイル>



左から

・ニュートラルなミニマルテイスト「Kanademono」

・ラグジュアリーモダンテイスト「Gemone(ジモーネ)」

・現代的なボヘミアンテイストの「Favrica(ファブリカ)」

・ジャパニーズミックステイスト「Wabika(ワビカ)」

・猫との暮らしを彩るインテリア「Nekodamono(ネコダモノ)」



実物の商品を確認できるショールーム





当社では商品の販売はオンラインショップのみですが、オフラインで実物を確認いただけるショールームをご用意しております。



オンライン上でイメージした理想の空間を、実物でしか得られないリアルなスケールで感じることができます。実際の商品に触れて、創造性の高まる特別な時間をお楽しみください。



KANADEMONO BASE(ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-base



KANADEMONO TOKYO(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/kanademono-tokyo



KANADEMONO OSAKA(法人のお客様向け、ご予約制)

https://kanademono.design/blogs/topics/2308_kanademono-osaka



運営について







会社名:ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名:代表取締役 高重正彦

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス:東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立:2018年2月

事業内容:家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト:https://bydesign.co.jp/



お問い合わせ先





◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

・個人のお客様 https://support.kanademono.design/support/tickets/new

・法人のお客様 https://kanademono.design/pages/for-business



◼︎本件に関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-16:46)