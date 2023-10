[ビーワイディージャパン株式会社]

BYDの日本法人であるBYD Auto Japan株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:東福寺 厚樹、以下 BYD Auto Japan)の正規ディーラーである双日オートグループ東海 株式会社(本社:愛知県清須市、代表取締役:嶋吉 良典)は、2023年10月6日(金)、愛知県小牧市へ「BYD AUTO 名古屋北」をオープンいたします。「BYD AUTO名古屋北」は日本で12店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー店舗で、東海エリアでは初出店となります。







「BYD AUTO 名古屋北」は、愛知県小牧市、国道41号名濃バイパス沿い間々本町交差点の近くへ、ショールームを備えたBYD正規ディーラー店舗としてオープンいたしました。

店内では、発売中のミドルサイズe-SUV「BYD ATTO 3(読み:ビーワイディーアットスリー)」と、コンパクトEV「BYD DOLPHIN(読み:ビーワイディードルフィン)」を常時展示し、商談や試乗のご案内を受け付けているほか、BYDの専門トレーニングを受講したサービススタッフによる点検、車検、修理といった車両整備など、お客様のカーライフを全面的にサポートします。



また、「BYD AUTO名古屋北」ではオープンを記念して、2023年10月7日(土)~10月31日(火)の間、オープニングフェアを開催いたします。



■「BYD AUTO 名古屋北」概要





■10月7日~10月31日の間、オープニングフェアを開催!



*本キャンペーンの詳細は、BYD AUTO名古屋北へお問い合わせください。



■最新のテクノロジーが満載 スポーティーで躍動感あふれるe-SUV「BYD ATTO 3」



スポーティーで躍動感あふれるデザインが特徴の「BYD ATTO 3」は、2022年2月に中国で販売を開始して以降、オーストラリアやタイなどのアジア太平洋地域でも発売されています。さらに、イギリスやスペインでも販売を開始しており、Euro NCAP(※2)の安全性評価で最高評価の5つ星を獲得するなど、高い安全性が裏付けられたBYDの世界戦略EVです。

BYDが独自開発した「ブレードバッテリー」(※3)を搭載したEV専用のプラットフォーム「e-Platform 3.0」を採用し、470kmの航続距離(WLTC値※4)と高い安全性、フラットな床面によって広い車内空間と440Lの荷室容量を実現しました。加えて、予測緊急ブレーキシステムやBYDアラウンドビューシステム、ブラインドスポットインフォメーションなど、日本の交通環境にあわせた先進安全・運転支援機能も充実しています。その他にも、V2L(Vehicle to Load)とV2H(Vehicle to Home)にも対応しており、停電時の電源供給やキャンプをはじめとする野外での活用など、お客様のe-Lifeをサポートいたします。



▶「BYD ATTO 3」製品ページ:https://byd.co.jp/e-life/cars/atto3/



■さまざまなライフスタイルにマッチするコンパクトEV「BYD DOLPHIN」



2021年8月に中国で販売開始して以降、グローバルで約43万台を販売した「BYD DOLPHIN」は、全長4,290mm×全幅1,770mm×全高1,550mm、ホイールベース2,700mmのコンパクトEVです。日本市場向けに全高を1,550mmに調整しており、日本で多く設けられている機械式駐車場のサイズ制限をクリアしているほか、ロングホイールベースによる広い車内空間と、最小回転半径5.2mの優れた小回り性能を両立しています。

日本においては、バッテリー容量44.9kWhで一充電あたりの航続距離が400km(※5)の「BYD DOLPHIN」と、バッテリー容量58.56kWhで一充電あたりの航続距離が476km(※5)の「BYD DOLPHIN Long Range」の2つのグレードをラインナップしており、街乗りから遠距離移動まで、お客様のライフスタイルに合わせた選択が可能です。

さらに、車内に生命体が取り残されていることを検知した際にオーナーや周囲の人々に知らせる「幼児置き去り検知システム」をはじめ、充実した安心・安全を支える装備や機能を標準搭載しています。



▶「BYD DOLPHIN」製品ページ:https://byd.co.jp/e-life/cars/dolphin/



【BYD AUTO販売ネットワークについて】

BYD Auto Japanは、2025年末までに100を超えるショールームを備えた店舗を全国に作ることを目標に掲げています。ショールームを備えた正規ディーラー店舗として、2023年2月にオープンした「BYD AUTO東名横浜」を皮切りに、以下12の店舗をオープンいたしました。



また、現時点では本格的なショールームは備えていないものの、試乗や購入に関する相談および購入後のアフターサービスの受付などが可能な開業準備室を含めると、計49の拠点がオープンしています。

今後もBYD Auto Japanは、全国各地に正規ディーラー店舗を構築し、乗用車の販売やアフターサービスを提供することで、日本のお客様のニーズに応えるサービス体制を構築してまいります。なお、販売ネットワークの準備状況は、WEBサイト(URL:https://byd.co.jp/e-life/dealer/)をご参照ください。



【BYD Auto Japan株式会社について】

BYDの日本法人 ビーワイディージャパン株式会社の100%出資子会社として設立したBYD Auto Japanは、日本におけるBYDの乗用車販売サービス専業会社です。





【BYDグループとは】

BYDは、1995年に中国・深圳で創業し、ITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティの4つの領域で事業をグローバルに展開しています。バッテリーメーカーとして創業した背景から、バッテリーはもとより、モーターやコントローラーなど電気自動車のコアとなる技術を自社開発・製造しています。特に、自動車事業においては、世界70超の国と地域、400超の都市に電気自動車を展開し、中国国内では9年連続でNEV販売台数第1位(※6)となりました。さらに、2022年には電気自動車販売台数世界No.1(※1)となりました。



(※1)電気自動車はEV/PHEV/FCVの総称で2022年1~12月期の販売台数 出典:マークラインズ(株)

(※2)Euro NCAPは、ヨーロッパで実施されている自動車安全性評価テスト。

(※3)「ブレードバッテリー」は、BYDが2021年に発表した最新型のリン酸鉄リチウムイオン電池で、高い安全性、優れた航続性能、強度、長寿命を特徴にしています。

(※4)WLTC値 国土交通省審査値。一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値。お客様の使用環境や運転方法に応じて異なります。

(※5)自社による実測値WLTCモード(自社調べ)一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値。お客様の使用環境や運転方法に応じて異なります。

(※6)出典「Global EV Outlook 2020」



※本リリースの掲載内容は画像を含め、2023年10月5日(木)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



製品に関するお問い合わせ:

BYD Auto Japan株式会社 お問い合わせフォーム :https://byd.co.jp/contact/



