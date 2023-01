[株式会社ティーアンドエス]

株式会社ティーアンドエス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:稲葉 繁樹)は歌舞伎町商店街振興組合と株式会社TSTエンタテイメント(東京都新宿区、代表取締役社長:木村知郎)との共催にて、新宿の街とアートの共存を目指すライブエンターテイメントイベント『歌舞伎町「あーとの禱り」』を開催いたします。











【開催主旨】

鈴木喜兵衛氏が終戦後の廃墟の状態から計画し、実現した「芸能の街」歌舞伎町。国籍・年齢・職業を問わず、多種多様な人々が行き交う街の中心に位置する「歌舞伎町シネシティ広場」は、周辺を劇場や映画館で囲まれ「レインボーガーデン」「ヤングスポット」など名前を変えながらも常に文化の発信地であり続けてきました。

そのシネシティ広場を舞台に『歌舞伎町「あーとの禱り」』が創り出す空間は、バーチャルとリアル双方の演出で五感に訴えかけ、困難とされる「街」と「アート」の融合を実現し、新しい歌舞伎町を強烈に印象付けます。



【イベント概要】

●イベント名称:『歌舞伎町「あーとの禱り」』

●日時:2023 年 1 月 21 日(土)~2023 年 2 月 5 日(日) 各日12時~21時

※1月28日、29日、2月4日、5日には音楽ライブイベントを開催。

●出演者(五十音順):

■1/28(土) BIGHEAD/picco/YUC'e and more...

■1/29(日) @raki/kunji/SLUM/Takahiro/TAKU

■2/4(土) 城品萌音/CAKRA/DRUNKEN KONG/みんなのきもち/yummy and more...

■2/5(日) CONDENSE/辻コースケ+Echostics and more...

※出演アーティストは変更になる可能性があります。



●場所:歌舞伎町シネシティ広場(東京都新宿区歌舞伎町1丁目19)

●入場費:無料

●公式Twitter:https://twitter.com/art_no_matsuri

●公式Instagram:https://instagram.com/art_no_matsuri



・主催:歌舞伎町商店街振興組合

・共催:株式会社ティーアンドエス、株式会社TSTエンタテイメント

・協賛:東急株式会社、株式会社東急レクリエーション

・協力:一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント 、集英社XR

・後援:新宿区



【『歌舞伎町「あーとの禱り」』の見所】

1) 歌舞伎町×エンターテイメントの融合

日々たくさんの人々が集まる日本屈指の繁華街・歌舞伎町に、誰もが安心して楽しめる「まつり」を!ノンバーバル(非言語表現)をキーワードに、音楽・ダンス・アート・テクノロジーを融合させた新しいエンターテイメントを誕生させます。



2) 歌舞伎町に巨大な光る「櫓(やぐら)」が出現

イベントの象徴となる巨大な櫓を手掛けるのは、アートインスタレーション集団ミラーボーラー。櫓の周囲には立体オブジェも設置され、フォトスポットを兼ねたアートな空間を演出します。また、週末には櫓の上でDJやアーティストによるパフォーマンスも開催されます。



▼櫓イメージ





▼立体オブジェイメージ





3) ジャンルの壁を越えたバラエティ豊かな出演者

多様なカルチャーが交わる歌舞伎町らしく、幅広いジャンルのDJ、パフォーマーが集結。週末のシネシティ広場に集まった皆さんと一緒に”禱り”を盛り上げます。





【主催者コメント】

●株式会社ティーアンドエス:代表取締役社長 稲葉繁樹

我々ティーアンドエス社は「まちで楽しい新たな未来の価値」を追求すべく、まず第一陣として都市でのメディアアート×週末のDJパーティーを試験的に実施することに至りました。本取り組みを成功体験に繋げることでT&Sと集英社による新体験共同チーム「集英社XR」による第二陣以降の大型企画の実施も検討しております。歌舞伎町商店街振興組合、東急グループの皆様のご協力により本件の実現に感謝しつつ、これからの都市の価値の新しさを皆様と共に追求していく次第です。是非ご来場の上、お楽しみください!



【注意事項】

・新型コロナウィルス感染症対策の為、飲食時以外のマスクの着用をお願いいたします。

・体調のすぐれない方や熱のある方のご来場はご遠慮ください。

・荒天時は開催を中止する場合があります。



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ティーアンドエス

TEL:03-5428-4733

担当:長瀬、保科 ( pr@t8s.co.jp )



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/21-16:46)