株式会社 Blue ink 代表取締役社長・医学博士のアネルズあづさによる著書『香りを楽しむ 特徴がわかるアロマ図鑑』が、2022年12月16日(金)に、株式会社ナツメ社より、全国書店及びARTQ ORGANICSオンラインサイト、直営店他にて発売いたします。

https://www.artq.jp/handmade-book/details.html?bicg=1115BK0070000









著者が世界中のオーガニック農家を巡り撮影した、美しく豊富な写真とともに、アロマセラピーで活用する精油90種、植物油25種の特徴や活用方法までわかりやすく解説。目でも楽しめる魅力満載の図鑑です。



■ 精油90種と植物油25種を美しい写真とともに幅広く収録

アロマセラピーで活用する精油90種、植物油25種を幅広くセレクト。精油の原料となる植物やオーガニック農場の風景などの美しい写真は、著者が世界中の農場をまわって撮影したもので必見です。

それぞれの特徴、心身への働き、成分、注意事項、おすすめの使い方、ブレンドアドバイスまで詳しく紹介。



■ 精油のノート別&香りの系統別に検索できる

精油のブレンドを楽しむ際にも必要不可欠となる大切な要素である香りの揮発する速さ、伝わる速さを示すノート別に、精油を5つのノート(トップ、トップ・ミドル、ミドル、ミドル・ベース、ベース)に分類して掲載。また、6つの香りの系統(シトラス系、ハーバル系、スパイス系、フローラル系、ウッディ系、レジン系)で精油を検索できるように分類して掲載しています。今までありそうでなかったノート別の分類は、ブレンドが楽しくなること間違いなしです!



■ ブレンディングやお悩み別のセルフケアなど充実の情報

精油ブレンディングの考え方や実践までを丁寧に解説。ブレンドの参考にもなる相性のよい精油の紹介も各精油のページに掲載されています。また、さまざまな体の不調やお悩みに対するおすすめの使い方や具体的なレシピのほか、アロマセラピーを活用したセルフマッサージも掲載しています。持ち運びにも便利なコンパクトなサイズながら大充実の一冊です!



■ 本書は以下のような方におすすめです

アロマセラピーをはじめて学ぶ方からプロフェッショナルな方、アロマセラピーにかかわるすべての方におすすめの一冊。日々の生活にアロマを取り入れたいと思っている方や自然や植物が好きな方、植物の香りが好きな方にもおすすめです。





【目次】

Chapter1

「精油の基礎知識」精油ってなに?/精油の抽出方法/精油の選び方・扱い方/精油についてのQ&A

Chapter2

「精油ガイド 90」

Chapter3

「植物油の基礎知識」植物油ってなに?/植物油の抽出方法/植物油に含まれる脂肪酸/植物油のスキンケア効果

Chapter4

「植物油ガイド 25」

Chapter5

「精油のブレディング」精油をブレンドするということ/精油の化学成分の基礎知識/ブレンディングを実践しましょう。

Chapter6

「アロマセラピーの基礎知識」アロマセラピーの歴史/香りの心身への働きとメカニズム/香りを感じる•触れる•視る

Chapter7

「アロマセラピーセルフマッサージ」アロマセラピーセルフマッサージの基礎知識/マッサージオイルの希釈濃度

Chapter8

「悩み別 精油のブレンドレシピ」様々な悩みに対して おすすめの使い方、具体的なレシピを紹介。





■ 書誌情報



・書名 香りを楽しむ 特徴がわかる アロマ図鑑

・著者 アネルズあづさ

・発行 ナツメ社

・発売日 2022年12月16日(金)

・ページ数 272ページ

・サイズ 小B6判

・定価 1,540円(本体1,400円+税10%)

・ISBN 978-4-8163-7298-8



■ 著者



株式会社Blue ink代表取締役

アネルズあづさ | Azusa Annells



医学博士

株式会社Blue ink代表取締役

グローバルオーガニックフォーミュレーター

プロフェッショナルアロマセラピスト/クリニカルマタニティアロマセラピスト

自律神経バランスアロマセラピープロフェッショナル

東海大学体育学部体育学科卒業弘前大学大学院医学研究科産婦人科学専攻



大学4年時まで競技において全日本および国体大会に出場する中で、スポーツおよびスポーツ心理を学びアロマセラピーとスポーツ選手のパフォーマンスに関連する研究を知る。大学卒業後、英国ITHMA認定プロフェッショナルアロマセラピーコース、妊産婦とベビーの補完療法を中心として3年半の英国留学後、2000年に前身となる有限会社アロマティークを設立。産婦人科内でのアロマセラピー分娩ケアを推進し、医療従事者および一般向けの講座やセミナーを行う一方で、ハリウッド映画「パフューム」や著名人、大企業の専属フォーミュレーターに選ばれるなど、日本における精油ブレンディングの第一人者として活躍。女性や子供の健康と自律神経バランス、アロマセラピーの活用を専門とし、研究にも力を入れている。英国卒業校: The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy卒業(IFPA取得-前RQA取得)/The Raworth Centre 卒業(IFA /ITEC 取得)著書に『アネルズあづさの精油ブレンドバイブル』(河出書房新社)などがある。



▷ Instagram

@annellsazusa

https://www.instagram.com/annellsazusa/





■会社概要

会社名

株式会社 Blue ink (Blue ink Inc.)

設立

2016年1月27日 (2000年に前身となる有限会社アロマティークを設立)

代表者

アネルズあづさ (Azusa Annells)

所在地

[ 本社 ] 〒 038-0024 青森市浪館前田 1-18-38

[ 東京支社 ] 〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-19-301

事業内容

アロマセラピー事業

アロマセラピー・化粧品に関する技術指導及び教室の運営

アロマセラピー・化粧品に関するマネージメント業務、コンサルタント業務

アロマセラピー関連商品販売

化粧品の製造・販売等





