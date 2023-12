[株式会社エクレクト]

インシデント対応の迅速化を実現し、ITサービス運用の高度化とCX・EXの向上を支援



CXソリューションカンパニーである株式会社エクレクト(東京都世田谷区、代表取締役:辻本真大、以下エクレクト)は、デジタルオペレーションマネジメントの世界的リーダーであるPagerDuty株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山根伸行、以下PagerDuty)とパートナー契約を締結し、同社のインシデント対応プラットフォームである「PagerDuty Operations Cloud」の提供を開始しました。





企業のDX化が進む昨今、クラウドサービスを提供する企業や情報システム部門において、ITインフラのインシデント対応が、企業の信頼を失墜させる重大な経営リスクとなっています。さらに、ITシステムの複雑化に対し、運用現場ではマニュアルオペレーションやエンジニア不足と採用が困難な状況が継続していると同時に、インシデントの増加を止めることも困難な状況となっています。同時に、カスタマーサポートや営業部門は、刻一刻と変化するインシデントの状況を正確に顧客に伝えることを求められるため、部門をまたいだ情報の共有と連携強化が必要不可欠です。インシデント自体の速やかな解決はもちろん、顧客への真摯な対応がCX向上に繋がります。



そこでエクレクトは、インシデント対応プラットフォームの普及を加速させることが非常に重要であると考え、DX時代におけるインシデント対応分野において業界をリードし、CX向上という観点も兼ね備えているPagerDuty社とパートナーシップを締結することにしました。



PagerDuty Operations Cloudは、インシデント対応を一元管理できるプラットフォームです。インシデントの状況を迅速かつ効果的に把握し問題の特定と優先順位付けが容易になるため、システム障害対応に費やす時間を軽減し貴重なエンジニアリソースをビジネス拡大に充てることができます。また、将来類似したインシデントが発生しないようにする予防措置を取るとこも可能です。さらに、カスタマーサポートチームとシステム復旧対応チームが円滑に連携し、お客様からの問い合わせに適切に対応できる仕組みも兼ね備えています。





出典:PagerDutyが実現するオペレーショナル・レジリエンス



PagerDutyのノウハウとサービスを活用しつつ、お客様との最終接点であるCS部門とも密接に連携させ、さらなるCX・EX向上に繋がるソリューションとして推進していきます。



【PagerDutyからのエンドースメント】

デジタルサービスを提供する企業にとって、そのサービスが止まることは、顧客からの信頼失墜に直結します。このような課題解決に向けPagerDutyはAIを基軸としたインシデント対応の自動化を推進しています。このたび、インシデントの自動化とリアルタイム対応のニーズが高まるなか、エクレクト様との提携を発表できたことを大変嬉しく思います。同社にはシステム障害(インシデント)の迅速な復旧と予防措置のためのPagerDuty Operations Cloudの販売に加え、インシデントに紐づいて発生するクリティカルなヘルプデスク対応を中心とするお客様対応ソリューション(PagerDuty Customer Service Operations)の販売強化を担っていただけると確信しています。



PagerDuty株式会社 代表取締役社長 山根 伸行氏

■PagerDutyについて

PagerDuty, Inc. (NYSE:PD)は、DX時代におけるインシデント対応分野において業界をリードする企業です。PagerDdutyはすべての業界におけるオペレーショナル・レジリエンスの構築を支援します。常時ネットに接続された世界で、どんな時も顧客により良いデジタルエクスペリエンスを提供するサポートを行うPagerDutyに、あらゆる規模の企業が信頼を寄せています。リアルタイムで問題と機会を発見し、適切な人材を集めて速やかに問題を解決し再発を防ぐために、様々なチームが PagerDutyを活用しています。主なクライアントは、Cisco、Cox Automotive、DoorDash、Electronic Arts、Genentech、Shopify、Zoomなどです。

URL:https://www.pagerduty.co.jp/



■株式会社エクレクトについて

エクレクトは、CXソリューションカンパニーです。500社を超える豊富な支援実績による知見とノウハウを元に、CX向上およびEX向上につながるサービスをトータルで提供しています。また、カスタマーサポートプラットフォーム「Zendesk」の販売代理および導入支援では、APAC NO.1の実績が評価され「APAC Partner of the Year」を3年連続受賞しています。 AWS や各種AIエンジンなどさまざまな外部システムとの連携開発をはじめ、システム設計から実装・運用まで、トータルで支援します。



所在地:東京都世田谷区北沢2-36-9 ベル下北沢3F

代表取締役社長:辻本 真大

URL:https://eclect.co.jp/





※本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

※本リリースの情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。



