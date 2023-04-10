【子ども・学生ＶＲ自由研究大会組織委員会を設置】ＶＲ自由研究…
［VRIO：非営利徹底型 一般社団法人ＶＲ革新機構］
共同プレスリリース：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構関西光量子科学研究所（共催。以下「関西研」）
場所：きっづ光科学館ふぉとん及び関西研（京都府木津川市梅美台８丁目１−７）日時：令和5年4月23日(日) 14時～16時（16時からきっづ光科学館ふぉとん3Dビュー撮影機器やコンテンツ作成の公開を予定）《君たちの夢が国の研究になる。国の競争的研究費制度の採択を目指して。次世代の科学者・革命児よ、豊かで多様な日本、平和な世界を！》
京都大会 https://vr.freestudy.jp/kpsi.html
一般社団法人ＶＲ革新機構（本社：東京都千代田区、代表理事：横松繁）では、小中高校生を対象として、リアルとバーチャルを組み合わせた新しい自由研究である「子ども・学生ＶＲ自由研究」の大会を日本全国で開催いたします。4月23日（日）に、きっづ光科学館ふぉとん及び関西研（京都府木津川市梅美台８丁目１−７）にてキックオフイベントを開催しますので、親子や友人とぜひご参加ください。
きっづ光科学館ふぉとん http://qst.kids-photon.3d-vr.jp/
また、当機構内に「子ども・学生ＶＲ自由研究大会組織委員会」を新たに設置し、大会運営を行うこととします。
■子ども・学生ＶＲ自由研究大会組織委員会メンバー
会 長 横松 繁
代表理事：一般財団法人ＶＲ研究倫理学会／一般社団法人学術推進専門家協会 代表理事
委員長（事務総長） 袴着 賢治
機構学会協会合同事務局長《元財務省・内閣府・福岡市国家戦略特区担当部長》
副委員長 瀬戸 山晃一
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会理事・ＶＲ研究倫理学会会長：京都府立医科大学大学院医学研究科医学生命倫理学 教授
副委員長 栄藤 稔
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会理事・ＶＲ研究倫理学会副会長：大阪大学先導的学際研究機構 教授
委 員 浮村 理
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会評議員・ＶＲ研究倫理学会業務執行理事：京都府立医科大学大学院医学研究科泌尿器外科学 主任教授
委 員 佐野 睦夫
ＶＲ研究倫理学会業務執行理事：大阪工業大学情報科学部情報メディア学科情報科学部情報メディア学科 特任教授
委 員 小川 浩平
ＶＲ研究倫理学会業務執行理事：名古屋大学院工学研究科 情報・通信工学専攻 情報システム 准教授
委 員 永井 由佳里
ＶＲ研究倫理学会理事：北陸先端科学技術大学院大学 理事・副学長
委 員 松山 琴音
ＶＲ研究倫理学会理事：日本医科大学 医学部医療管理学 特任教授 (研究統括センター副センター長）
委 員 吉井 健悟
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会評議員・ＶＲ研究倫理学会理事：京都府立医科大学大学院医学研究科生命基礎数理学 講師
委 員 加藤 佑佳
ＶＲ研究倫理学会理事：京都府立医科大学精神機能病態学 助教
委 員 Panote Siriaraya
ＶＲ研究倫理学会理事：京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系 助教
委 員 田中 規久雄
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会評議員・ＶＲ研究倫理学会理事：国交省航空保安大学校特任教官、同志社大学 嘱託講師
委 員 馬島 洋
一般社団法人ＶＲ革新機構ボランティア撮影審査委員：公益財団法人東京動物園協会総務部教育普及センター教育企画係動物解説員
委 員 宮川 舞
一般社団法人ＶＲ革新機構ボランティア撮影審査委員・一般社団法人学術推進専門家協会理事：弁護⼠ 銀座数寄屋通り法律事務所
委 員 山西 宏樹
一般社団法人学術推進専門家協会理事・一般財団法人ＶＲ研究倫理学会事務局：行政書⼠ 山西行政書⼠事務所
委 員 中尾 美智子
一般社団法人ＶＲ革新機構ボランティア撮影審査委員・一般社団法人学術推進専門家協会理事：公認会計⼠・税理⼠佐藤税理⼠法人・中尾美智子公認会計⼠事務所
委 員 出口 寛篤
一般社団法人ＶＲ革新機構会員・ボランティア撮影審査委員：米Googleグローバルプログラムマネージャー
委 員 上田 康介
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構関西光量子科学研究所
子ども・学生ＶＲ自由研究 https://vr.freestudy.jp
〇スケジュール
2023年4月～ 参加者募集に向けたイベントを随時開催
2023年5月～ 自由研究参加者の募集開始
―勉強会・セミナー・相談会等を随時開催―
2023年8月 VR自由研究 夏休み大会 開催
2023年10月 ＶＲ革新機構にて一次審査
2023年12月 2024年度の研究費申請準備開始
〇共催施設（地域会場）
これまでVR革新機構のボランティア撮影を行った施設、及びボランティア撮影公益事業プログラム制度に参加する施設
で全国開催を予定。
ボランティア撮影施設 https://vrio.jp/member_works_all.html
ボランティア撮影公益事業プログラム制度 https://vrio.jp/lp202003a.html
〇参加施設の取組内容
・オンライン学習支援プロジェクト参加
・リアルとネットで自由研究発表会・討論会・体験会・表彰式など
・他の施設で募集の自由研究テーマをWEBサイトや施設内等で紹介
※VR（バーチャルリアリティ）とは
コンピューターによって創り出された仮想的な空間などを現実であるかのように疑似体験できる仕組み。
※自由研究とは
自分でテーマを設定し、それを追求していく探求学習であり、問題解決からまとめ方までのスキルを磨くことができる学習。
プレスリリース
◆日本初【子ども・学生ＶＲ自由研究】君たちの夢が国の研究になる。国の競争的研究費制度の採択を目指して
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000033183.html
◆日本初「ＶＲ自由研究学会」を設立 子ども学会・児童学会・生徒学会・学生学会の各部門を創設します
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000113841.html
◆日本初【子ども・学生VR自由研究】を促進する「VR自由研究推進協議会」を一般社団法人学術推進専門家協会内に新設
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000110296.html
【法人概要】
名称：一般社団法人ＶＲ革新機構
所在地：東京都千代田区⼆番町9-3 THE BASE麹町
代表者：代表理事 横松 繁
設立：2018年3月28日
URL：https://vrio.jp
事業内容：この法人が有するＶＲ（仮想現実）、３ＤＣＧ（３次元コンピュータグラフィックス）の技術を応用して、広く市民一般にコンテンツを提供し、その利用を通じて、高い体験価値を提供する事業
■VRIOアライアンス
一般財団法人ＶＲ研究倫理学会 https://svre.jp
一般社団法人学術推進専門家協会 https://eaas.or.jp
■参加プログラム
・テックスープ
https://www.techsoupjapan.org/
・Google⾮営利団体向けプログラム
https://www.google.com/intl/ja/nonprofits/
■所属団体
特定⾮営利活動法人日本ＮＰＯセンター
https://www.jnpoc.ne.jp/
公益財団法人東京観光財団
https://tcvb.or.jp/
一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク
https://www.sdgs-japan.net/
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/10-16:46）
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