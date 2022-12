[株式会社グランドフリート]

~ サッカーW杯期間中は”サッカー用品 特集”を掲載継続中 !! 全国のスポーツ用品の話題を幅広く発信します !! ~



日本スポーツ用品大賞実行委員会(東京、伊藤和彦事務局長)と株式会社グランドフリートは、「日本スポーツ用品大賞」とスポーツライフスタイルマガジン「groovin’」(グルーヴィン)の公式ウェブサイトを2022年12月5日にリニューアルしました。groovin’の新しい公式ウェブサイトでは「Sports & Lifestyle」をコンセプトに、日本スポーツ用品大賞をはじめ、スポーツ&アウトドア用品にまつわる多彩な情報をより深く、より分かりやすくお届けします。





日本スポーツ用品大賞実行委員会(東京、伊藤和彦事務局長)と株式会社グランドフリートは、「日本スポーツ用品大賞」とスポーツライフスタイルマガジン「groovin’」(グルーヴィン)の公式ウェブサイトを2022年12月5日にリニューアルしました。ワールドカップ開催期間中は、”サッカーW杯 & サッカー用品 特集”を掲載継続中です。スマートフォンでもより深く、より面白く!! 全国のスポーツ用品の話題を幅広く発信します!!



【公式サイト URL】 www.sportsyohin.com/

【インスタグラム公式アカウント】www.instagram.com/sportsyohin/











2022年12月6日 0:00

今夜!! 決戦のベスト16 !! 史上初のベスト8へ !!

サッカーワールドカップ期間中、“サッカー用品 特集”を掲載継続中 !!

「groovin’」スポーツライフスタイルマガジンでは、FIFAワールドカップ カタール大会 開催期間中、パフォーマンスからライフスタイルまで、サッカー用品を特集しています。日本代表の足元を支える最先端のサッカースパイクをはじめ、気持ちを高めるファッションアイテムまで幅広いラインナップを紹介します!!















「groovin’」公式サイトの注目コンテンツ

SPECIAL INTREVIEW 冒険者に聞く、

「groovin’」スポーツライフスタイルマガジンでは、世界と自らに挑戦をし続ける“冒険者”にインタビューを行っています。 最新アーティクルでは、フットロッカーアトモスジャパンの小島奉文ディレクターの「NEW ENTHUSIASM SNEAKER LOVE スニーカーとサッカーは世界を熱狂させる」を掲載中です!!









SPECIAL INTERVIEW & ARTICLES

WEBオリジナルのスペシャルインタビュー&アーティクルでは、新しい時代のサステナビリティ(持続可能性)に挑戦するアメアスポーツジャパンの「アークテリクス」 高木賢ブランドヘッドによる「Re:BIRD デザインの力で廃棄物を削減する」をはじめ、多彩なコンテンツを掲載しています。













「日本スポーツ用品大賞」とは?

スポーツ専門店のプロが選ぶ一年で最も素晴らしい商品

「最も売れた」「最も革新的だった」「最も使ってほしい」商品たち

全国のスポーツ専門店スタッフが1年のベスト商品を選ぶ「日本スポーツ用品大賞」は、投票資格をスポーツ及びアウトドア、ゴルフなど各種専門店に勤めるすべてのスタッフが有し、その投票のみで順位を決定します。部門は「最も売れた商品」、「最も革新的だった商品」、「最も使ってほしい商品」の3部門で、選考商品を推薦理由とともに投票し、獲得得点が最も多かった商品が大賞となります。投票は各部門で上位3商品を選び、1位5点、2位3点、3位2点で集計しています。10回目の開催となる「日本スポーツ用品大賞2022」は2022年1月~12月の期間に販売された商品を対象に、全国のスポーツ専門店様よりご投票を受付中です。









「groovin’」スポーツライフスタイルマガジンとは?

「スポーツのある暮らし」の魅力をより多くの方に

世界中から新しいプロダクト、デザイン、生活をお届けします

「groovin’」スポーツライフスタイルマガジンは、「スポーツのある暮らし」の魅力をより多くの方にお届けすることを目的にスタートしたタブロイドペーパーです。世界には魅力的なスポーツブランドが数多く存在し、革新的なデザインや技術を背景にした新しいプロダクトが日々生まれています。「groovin’」では全国のスポーツ専門店スタッフが1年のベスト商品を選ぶ「日本スポーツ用品大賞」をはじめ、スポーツを通じた豊かな生活や、各分野で活躍の旬の話題や商品、持続可能性への取り組みを多くの方にお届けしています。

※「groovin’」は全国のスポーツ及びアウトドア専門店で配布いただいています。

Published by Grand Fleet Co., Ltd., ExecutiveCommittee of JAPAN SPORTING GOODS AWARD.(日本スポーツ用品実行委員会)









【公式サイト URL】 www.sportsyohin.com/

【インスタグラム公式アカウント】www.instagram.com/sportsyohin/













【企業概要】

社名: 株式会社グランドフリート

所在地:〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-9-5 KARASAWAビル1F

代表者取締役:伊藤和彦

URL:www.sportsyohin.com/

インスタグラム:www.instagram.com/sportsyohin/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-09:16)