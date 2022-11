[ジャスミー株式会社]

-アジア太平洋地域における革新的なIT&IoTソリューションおよびFinTech企業を設立-



ジャスミー株式会社((本社:東京都港区 代表取締役:佐藤一雅、以下:ジャスミー)は、AVITA Technologies(所在地:香港 代表:Alex Chung 以下:AVITA)に資本参加し、Web3、ブロックチェーン技術、暗号資産アプリケーションの著しい発展を踏まえ、革新的なIT&IoTソリューションとFinTechサービスの提供を目指し、戦略的ジョイントベンチャー(以下:JV、共同事業)を開始することになりましたので、お知らせいたします。









ジャスミーの提供するプラットフォームは、ブロックチェーンとIoT技術を融合させ、誰もが安全・安心に個々人のデータを利用できるインフラを実現します。

「ジャスミーは、“データの民主化”の実現を目指して設立されました。今、私たちの生活から生み出される大切なデータは限られた企業に占有されています。本来のデータの持ち主である皆様個人が、自らの意志で個々のデータを安心安全に利用できる環境を構築し、個々人それぞれの日々の生活がより豊かになるような社会を目指します。」(ジャスミー創業者・代表取締役 安藤国威)



また、AVITAは、アジア太平洋地域においてPCおよびIoTデバイス事業を幅広く展開し、新しいビジネスモデルを加速させることで業界にブレークスルーをもたらすことをコミットしています。

今後ジャスミーとAVITAはさらに最新のFinTech技術も加え、より良い生活とより安全なデジタル体験を提供する、統合的なエコシステムをアジア太平洋市場にもたらすことを共通ビジョンとして掲げて参ります。



ジャスミーは分散型技術をベースとしたWeb3のコンセプトをいち早く取り入れ、ブロックチェーン技術を暗号資産のみならず広くIoT機器などの分野へ活用することにより、「データの民主化」を実現するプラットフォームを開発して参りました。

AVITAは、ジャスミーが開発した“Personal Data Locker”や“Secure PC”などを活用し、個人が自身の情報を保管するだけでなく、企業にその情報を的確かつ安全に提供することで、個人それぞれにより合致したサービスやソリューションを提供します。このコンセプトは、個人情報の保護と活用を同時に実現することを目的としています。さらに、AVITAは、B2B顧客向けに、Jasmy IoTプラットフォームとセキュアPCソリューションを統合した新しいビジネスモデルDaaS ”Device as a Service"を提供します。これにより、リモートネットワークを経由したアクセスでの強固なセキュリティを実現し、リモートオフィスでの安心できる業務環境を企業に提供いたします。



両社は、本JV(共同事業)でお互いの強みを発揮し、戦略的な共同事業を展開することが相互にとって有益との合意に達することができました。AVITA とジャスミーは、今後のメタバースを始めとした新しいデジタル体験の発展が期待される中、様々な機会を得られると確信しております。

ジャスミーは、独自の技術に基づく強固なブロックチェーンやIoT技術、暗号資産や分散型技術により、セキュアIoTソリューションにFinTechアプリケーションも含めた事業を、日本からアジア太平洋地域、そして世界へと広めることも見据えて参りました。本JV(共同事業)により、AVITAと共にアジア太平洋地域で最も有望な革新的IT・IoT&FinTech企業のひとつとなることを目指します。



AVITAとジャスミーのJV(共同事業)の枠組みは以下の通りです。



「JasmyセキュアPC」を始めとしたジャスミーが持つIoT技術・ソリューションを搭載したAVITAのPCブランド「AVITA」またはジャスミーのオリジナルブランドによるノートPCの開発・生産

DaaS "Device as a Service"など、セキュアなPCデバイスとソリューションによる新たなビジネスモデルの展開

Jasmy IoT Platformを活用し、ブロックチェーンや暗号資産を応用したFinTech技術の実装

アジア太平洋地域の様々な場面でジャスミーコインの利用を促進・拡大する機会の模索

AVITAが持つ小売店、e-tailer、直販店、B2Bパートナー、およびAVITAすべてのeコマースプラットフォームを含む販売チャネルでの販売展開





「AVITAは、“巨大企業にできないことをする "をモットーに、統合的な最新技術の活用により、より良い生活とより信頼できるデジタル体験が両立するエコシステムを構築し、皆さんの想像を超えた世界を実現していきます。」(AVITA TechnologiesのCEO、Alex Chung氏)

本JV(共同事業)を進めるに当たり、私たちはもはや自身を単なるサービスプロバイダーやコンピューターメーカーと定義し、自らのビジネスを制限する時代ではないと考えています。私たちは、自らを業界の変革者と位置づけ、ジャスミーとAVITAが連携することにより、アジア太平洋地域において、AIのみならず人間本来の良さを活かした、より安全なIoTデバイスやソリューション、さらにはFinTechを含めた新たなサービス展開を目指し、挑戦をしてまいります。



AVITA Technologies International Company Limitedについて

AVITA Technologiesは、今後も「Live it up」をAVITAブランドの精神とスローガンとして、個性的な製品やソリューションを訴求していきます。

私たちは感動的な価値を創造することを信条とし「テクノロジー」+「ファッション」という独自のプロダクトポジショニングを確立し、国際的な賞を多数受賞し、高い評価を得ております。私たちは、「自由」「多様性」「個性」という3つのカンパニーコアを掲げ、我々のインスピレーションを丁寧に形に変えて参りました。私たちは、今後も最新のテクノロジーとともに常に進化し、皆様にポジティブな影響を与え、実りある結果をもたらすことを約束します。

また、AVITA Technologiesの成功の鍵は「多様性」にあると考えます。Web3やブロックチェーン技術を活用し、今起きつつある新時代の変革を受け入れ、未来の世代に貢献します。今後更につながった仮想世界で人々がより良く働き、生活することを可能にする技術や製品の開発に注力していきます。それが、企業の持続的な成長を実現し、消費者の皆様に有意義な価値を提供することができると信じているからです。

※AVITA Technologiesの詳細及びAVITA側からの発表につきましては、下記を参照。

URL: www.avita.com



ジャスミー株式会社について

ジャスミー株式会社は IoT のプラットフォームを開発・提供する会社です。あらゆるモノがネットにつながる時、人々の生活に密着する「⾐・食・住・動」が大きく変わります。誰もが簡単に安全にそして安心してモノを使うことが出来る仕組み(プラットフォーム) をつくり提供する、これがジャスミーの使命です。いま、私達の生活から生み出される大事なデータは限られた企業に占有されがちです。ジャスミープラットフォームは、本来の持ち主にデータの主権を取り戻し、個々のデータを安全安心に利用いただくことを目的のひとつとしています。その為、ジャスミーは IoT にブロックチェーン技術を融合させ、今までにない発想のもと業界・業種の垣根を越えて幅広く利用いただけるプラットフォームを準備して参ります。ジャスミーのチームはエレクトロニクス、メカ、通信、デバイス、システムインテグレーター、デザイナー等、多種多様で豊かな経験を持つメンバーで構成され、世界中のお客様それぞれに最適な IoT プラットフォームを提供していきます。



