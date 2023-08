[公益財団法人クマ財団]

クマ財団ギャラリー(六本木)にて多様なジャンルのクリエイターによる6の企画シリーズを2023年10月から半年に渡って開催



クマ財団が支援するクリエイター奨学金7期生の若手クリエイター(36名)による企画シリーズ「KUMA experiment 2023-24」(6会期・各回6名)を2023年10月中旬から2024年3月下旬にかけて開催いたします。

「KUMA experiment」は、ジャンルの異なる若手クリエイターが企画する実験的なグループ展シリーズ。参加クリエイターの活動ジャンルは全19種類に及び、アート・テクノロジー・音楽・建築・パフォーマンス・小説など、表現方法や活動地域の異なるクリエイターが一堂に会する機会となります。互いの違いを楽しみ共鳴し合いながら創り上げる6名の展示空間は、ジャンルの垣根を超えた発見が生まれる場となることでしょう。若い才能が発揮する新たな可能性を、この機会にぜひご高覧ください。

なお、各回ラインナップや開催期間などは下記の詳細情報をご参照ください。



▷クマ財団 Website https://kuma-foundation.org/news/9583/









各回詳細情報







※タイトルは変更となる場合があります

※火・水曜日は休廊

Information





シリーズタイトル|KUMA experiment 2023-24

出展作家|クマ財団クリエイター奨学金7期生(全36名)

会 期|2023年10月14日(土)~2024年3月24日(日)

回 数|全6回

開館時間|12:00 - 19:00(予定) ※火・水曜日は休廊

料 金|無料

会 場|クマ財団ギャラリー

〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi206

MAP https://goo.gl/maps/4u3mdpTyS3o6dqB57

▼最寄駅からのアクセス

日比谷線・大江戸線「六本木」駅 4Aまたは7番出口 徒歩4~10分

千代田線「乃木坂」駅 5番出口 徒歩7分

▼車椅子でお越しの方へ

入口に段差がございますので、スタッフがご案内いたします。

事前に下記のお問い合わせよりご来場時間をご連絡ください。

主 催|公益財団法人クマ財団



クリエイター奨学金について







公益財団法人クマ財団は、「創造性が共鳴し合う、世の中に」をビジョンに掲げ、2016年の設立以来、25歳以下の学生クリエイターを対象とした「クリエイター奨学金」をはじめ、奨学金の卒業生を対象とした「活動支援事業」など、次世代を担うクリエイターの育成に取り組んでいます。

「クリエイター奨学金」は、返還義務を負わない給付型奨学金です。クリエイターを目指す25歳以下の学生に対して、年額120万円の奨学金給付や、同世代のクリエイター同士の繋がりを創出する合宿などの年間カリキュラムを提供します。

これまで実施してきた「クリエイター奨学金」では、総勢303名を支援し、美術・現代アート・テクノロジー・音楽・建築など、29種に及ぶ様々な領域の若手クリエイターを支援してまいりました。



2023年6月、エントリー数1,466名より選考を実施し、クリエイター奨学生7期生(36名)を決定、活動をスタート。今回の「KUMA experiment 2023-24」にてグループ展覧会の機会を併せて提供し、次世代のクリエイターの育成と、若い才能が持つ無限の可能性を社会と繋げることを目指します。



▷クリエイター一覧はこちら https://kuma-foundation.org/student/



7期(36名)採択クリエイターの領域について







クマ財団について





公益財団法人クマ財団



株式会社コロプラ創業者である馬場功淳が2016年に設立した、次代を担う若きクリエイターの活動を支援・助成することを目的とした財団です。25歳以下の学生クリエイターを対象とした「クリエイター奨学金制度」の制定を主軸に、勉強会・交流会といったインプット機会の提供や、制作した作品の展示会など発表の場の提供。加えて卒業生を対象とした助成金「活動支援制度」などあらゆる側面から創作活動を支援しています。

Web|https://kuma-foundation.org/

住所|〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi203

Mail|contact@kuma-foundation.org Tel|03-6721-7798





クマ財団ギャラリー



クマ財団クリエイター奨学生ならびに活動支援生の作品発表の機会を継続的に持つことを目的に、2022年4月に東京・六本木にオープンいたしました。文化とアートの中心の一つである六本木で年間を通じて、当財団が支援する若手クリエイターの発信し、若い才能が持つ無限の可能性を社会と繋げていきます。

Web|https://kuma-foundation.org/gallery/

住所|東京都 港区 六本木 7-21-24 THE MODULE roppongi 206

アクセス|日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩4分 / 千代田線「乃木坂」駅徒歩7分





